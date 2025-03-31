Зачем нужен ЭДО для ИП и как подключить

Все документы, которые передают по ЭДО, должны быть подписаны электронной подписью. Это цифровой аналог подписи на бумаге, который позволяет определить, кто и когда подписал документ.

Есть три вида электронной подписи:

🙅🏻‍♂️ Простая (ПЭП). Например, это логин и пароль для входа на сайт. С помощью ПЭП можно подписывать только внутренние нормативные акты, служебные записки, заявления и документы в свободной форме. Для юридически значимого документооборота простая подпись не подойдет.

🤷🏻‍♂️ Усиленная неквалифицированная (УНЭП). Такая подпись безопаснее, чем простая: она защищает подписанный документ от изменений. Ее выпускают в любом удостоверяющем центре либо получают бесплатно на «Госуслугах».

С помощью УНЭП подписывают первичную, кадровую и кассовую документацию, акты оказания услуг и выполненных работ, договоры и допсоглашения к ним. Такую подпись можно использовать и в ЭДО с контрагентами, но об этом нужно предварительно договориться — с участниками обмена подписывают соответствующее соглашение. А чтобы работать с документами без ограничений, понадобится более защищенная подпись.

💁🏻‍♂️ Усиленная квалифицированная (УКЭП). У такой подписи самая высокая степень защиты. Она приравнивается к собственноручной и подтверждает, что в документ не вносили изменения. Получить УКЭП можно только в аккредитованном удостоверяющем центре.

УКЭП — самый подходящий вариант для ИП. Она обязательно понадобится, чтобы:

✔️ обмениваться документами с контрагентами;

✔️ сдавать отчетность в ФНС, СФР, Росстат;

✔️ работать с государственными информационными системами — например, для участия в госзакупках и торгах;

✔️ регистрировать онлайн-кассы.

Если у ИП уже есть УКЭП — например, для сдачи отчетности, — ее можно использовать и для ЭДО.