Календарь маркировки для розницы и общепита на 2025 год

Новые требования к обязательной маркировке начнут действовать для 19 товарных групп. В 2025 году разрешительный режим на кассах затрагивает практически всю маркированную продукцию.

Для учета многих товаров нужно перейти на поэкземплярный формат, для некоторых — промаркировать остатки. Маркировка стартовала для новых групп: бакалея, косметика, бытовая химия, моторные масла, антисептики и БАД нового перечня.

Собрали даты для магазинов и сегмента HoReCa, к которым важно вовремя подготовиться. Отправляйте статью знакомым ритейлерам и рестораторам, чтобы они не пропустили дедлайн.

🔎 Как проверить, должна ли на товаре быть маркировка. Посмотрите на два кода продукции, которые указаны в таможенной декларации или сертификатах соответствия, — ТН ВЭД и ОКПД 2. Любой код можно проверить через сервис «Честного знака»: система покажет, подлежит продукция маркировке или нет.

Сделали видеообзор — собрали тележку товаров, которые будут маркироваться в 2025 или для которых стартуют новые этапы. А дальше в статье разберем все подробнее.

✔ С 1 марта стартовал разрешительный режим на кассах в офлайн-формате. Исключение — крупные торговые сети, для них проверка кодов офлайн заработает с 1 мая.

✔ С 1 июня продавать молочку можно только после утверждения УПД. Нужно сначала подписывать электронный УПД и только потом реализовывать продукцию.

🧀 Гайд по работе с маркированной молочкой.

Подключим ваш бизнес к системе маркировки Поможем получить ЭП и зарегистрироваться в «Честном знаке»

Подберем оборудование

Научим заказывать коды, принимать и продавать товары

Настроим ЭДО и интеграцию с вашей учетной системой Оставить заявку

С 1 марта вступили в силу сразу три требования:

✔ Разрешительный режим на кассах в офлайн-формате.

✔ Продажа воды только после утверждения электронного УПД.

✔ Поэкземплярный учет. Код маркировки каждой бутылки нужно указывать в УПД и документе списания, когда товар выводится из оборота не по причине розничной продажи.

Поставщикам необходимо выбрать, кто будет наполнять УПД кодами маркировки: бухгалтер до отгрузки или водитель-экспедитор при передаче товара покупателю. Покупателям рекомендуем проверять коды маркировки при приемке, чтобы избежать проблем с дальнейшей продажей. Важно проводить хотя бы выборочную проверку: отсканировать код на товаре и посмотреть, есть ли он в документе. Вторая проверка — корректны ли сами коды в УПД (например, они могут быть не введены в оборот или не читаться).

💧 Подробнее о том, как работать по новым правилам и упростить учет отгрузку и приемку воду, рассказали в статье.

✔ С 1 марта заработал разрешительный режим на кассах в офлайн-формате.

✔ Поэкземплярный учет и обмен документами только по ЭДО: с 1 марта 2025 для пива в кегах, а с 1 сентября 2025 — для пива в потребительской упаковке.

Необходимо отчитываться в «Честный знак» об отгрузке и приемке каждого кега и каждой бутылки/банки пива и слабоалкогольных напитков, а также о перемещении между собственными точками продаж.

Поставщики должны выписывать на отгрузку каждой партии пива два документа: УПД + ТТН для отчетности в ЕГАИС. Покупателям рекомендуем проверять товары при приемке, чтобы избежать проблем с дальнейшей продажей. Важно проводить хотя бы выборочную проверку: отсканировать код на товаре и посмотреть, есть ли он в документе. Вторая проверка — корректны ли сами коды в УПД (например, они могут быть не введены в оборот или не читаться).

🍻 Какие нюансы по оформлению УПД, ТТН важно учесть поставщикам и как организовать приемку рассказали в статье.

✔ С 1 апреля нужно подавать сведения о выводе товаров из оборота через кассу. Розничные магазины и общепит при продаже должны сканировать коды маркировки безалкогольного пива на кассе. Так информация о выбытии товара отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

❗Сканировать коды нужно не только с банок и бутылок, но и с кегов. Тем, кто торгует разливным пивом, надо дополнительно сообщать в «Честный знак» о постановке каждого кега на кран, а при продаже — о проданном объеме.

✔ С 1 октября начнет действовать разрешительный режим на кассах в онлайн-формате. При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

✔ С 1 октября нельзя продавать и хранить пиво, которое произвели или ввезли в Россию до 1 октября 2024 года. Исключение: напитки со сроком годности свыше 365 дней. Такое пиво можно продавать до окончания срока годности.

🍺 Гайд по работе с маркированным безалкогольным пивом.

✔ С 5 февраля стартовал разрешительный режим на кассах в онлайн-формате. Он затрагивает продажу безалкогольных напитков в пластике, стекле и алюминиевых банках (кроме соков, морсов, нектаров, напитков на растительном сырье).

✔ С 1 марта необходимо добавлять код маркировки в чек при розничной продаже любых безалкогольных напитков.

Розничные магазины и общепит при продаже должны сканировать коды маркировки любых безалкогольных напитков на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

Когда товар списывают по основаниям, которые не связаны с розничной продажей, это отражают отдельным документом. Данные отражают в объемно-сортовом формате.

✔ С 1 июня начнут действовать еще два вида проверок в рамках разрешительного режима:

Онлайн-проверка для соков, морсов, нектаров, напитков на растительном сырье.

Офлайн-режим для всех безалкогольных напитков. Розничные магазины и общепит, которые не работают с ОФД, обязаны при продаже проверять безалкогольные напитки по специальной базе. В нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти. Также этот механизм будет использоваться, когда онлайн‑проверка не сработала.

🧃 Гайд по работе с маркированными безалкогольными напитками.

✔ С 1 апреля нужно обмениваться документами только по ЭДО в объемно-сортовом формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают GTIN и количество передаваемых товаров. Когда товар списывают из-за брака, просрочки, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом.

✔ С 1 апреля при продаже надо сканировать коды маркировки икры на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

✔ С 1 октября стартует разрешительный режим на кассах в онлайн-формате. При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

🐟 Гайд по работе с маркированной икрой.

✔ С 1 марта началась обязательная регистрация в «Честном знаке» для всех участников оборота. На регистрацию в «Честном знаке» дается 7 календарных дней с момента производства, ввоза или старта продажи маркированной продукции. Если бизнес в отдаленных или труднодоступных местностях, срок увеличивается до 30 дней.

✔ Обязательная маркировка стартует в 2 этапа. Производители и импортеры наносят коды Data Matrix и передают данные о вводе в оборот в «Честный знак». Оптовые, розничные продавцы и общепит при приемке должны проверять наличие на них кодов маркировки.

С 1 мая — чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн.

С 1 июля — соусы, специи, пряности, сухие супы, уксусы и его заменители.

❌ Нельзя продавать товары без маркировки, если их изготовили или ввезли в Россию после 1 мая или 1 июля 2025 (соответственно этапам обязательной маркировки).

👌 Бакалею, которую произвели или импортировали до 1 мая или 1 июля 2025, можно реализовывать без кодов маркировки до истечения срока годности.

✔ С 1 марта — старт маркировки консервов второй волны: из мяса, мясных субпродуктов, овощей, фруктов, ягод и грибов. Производители и импортеры наносят коды маркировки на консервы и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов маркировки на упаковке.

❌ Нельзя продавать без маркировки консервы из перечня, если они были произведены или ввезены в Россию после 1 марта 2025 года.

👌 Разрешено продавать немаркированные консервы второй волны, которые изготовили или импортировали до 1 марта 2025.

🥫 Гайд по работе с маркированными консервами.

✔ С 1 февраля началась маркировка масел второй волны: в аэрозолях, металлических банках, пачках, гофрокоробах и других упаковках. Производители и импортеры наносят коды маркировки на консервы и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов маркировки на упаковке.

❌ Нельзя продавать без маркировки масла, которые изготовили или ввезли в Россию после 1 февраля 2025 года.

👌 Разрешено продавать без кодов масла второй волны, которые произвели или ввезли до 1 февраля 2025 года.

✔ С 1 ноября нужно обмениваться документами только по ЭДО в объемно-сортовом формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают GTIN и количество передаваемых товаров. Когда товар списывают из-за брака, просрочки, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом.

✔ С 1 ноября при продаже надо сканировать коды маркировки на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

🌻 Гайд по работе с маркированными маслами.

✔ С 1 марта стартовала маркировка влажных кормов. Производители и импортеры наносят коды маркировки на продукцию и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов на упаковке.

❌ Нельзя продавать без маркировки влажные корма, которые изготовили или ввезли в Россию после 1 марта 2025 года.

👌 Разрешено продавать без кодов влажные корма, которые произвели или ввезли до 1 марта 2025 года.

✔ С 1 сентября нужно обмениваться документами только по ЭДО в объемно-сортовом формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают GTIN и количество передаваемых товаров. Когда товар списывают из-за брака, просрочки, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом.

✔ С 1 сентябряпри продаже надо сканировать коды маркировки на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

🐱 Гайд по работе с маркированными кормами.

✔ С 1 марта магазины, ветклиники и аптеки обязаны подавать сведения о выводе из оборота через кассу. Нужно сканировать коды маркировки каждого препарата на кассе. Так информация о выбытии товара отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

✔ С 1 сентября необходимо соблюдать два требования:

Разрешительный режим на кассах в онлайн и офлайн-форматах. При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять препараты через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

Передача сведений о списании лекарств, когда причина выбытия — не продажа. В документе списания нужно отразить Data Matrix каждого выбывшего товара. Например, при просрочке, порче или краже лекарств.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

💊 Гайд по работе с маркированными ветпрепаратами.

✔ С 1 марта стартовало сразу 4 требования:

Офлайн-проверка на кассе для одежды. В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять препараты через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

Маркировка одежды третьей волны. Производители и импортеры наносят коды маркировки на продукцию и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов на товарах.

Обмен документами только по ЭДО в поэкземплярном формате (одежда третьей волны). Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают все коды маркировки передаваемых позиций. Data Matrix указывают и в документе списания, когда причина выбытия — не продажа.

Вывод товаров из оборота через кассу (одежда третьей волны). Розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого изделия на кассе. Так информация о выбытии товара отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

✔ Отдельные сроки для маркировки остатков одежды третьей волны. Остатками считаются все товары, которые вы произвели или получили до старта обязательной маркировки (до 28 февраля 2025 включительно). Это белье, носки и другие позиции из списка легпрома третьей волны, на которых нет кодов Data Matrix. По маркировке остатков есть 4 важных дедлайна:

С 1 марта стартует маркировка остатков . Все участники оборота, включая розничных продавцов и селлеров, должны промаркировать остатки и ввести в оборот.

До 1 августа можно отгружать остатки без кодов Data Matrix и ЭДО. Розничному бизнесу до этого срока можно продавать остатки на кассе. Товары, промаркированные и введенные в оборот с 1 марта, обязательно принимать по ЭДО, в УПД должны быть указаны коды маркировки. При продаже нужно сканировать код маркировки в чек.

С 1 августа запрещено продавать остатки одежды, на которых нет кода Data Matrix.

С 1 ноября нельзя хранить немаркированные остатки. До этого срока производители, оптовые и розничные продавцы должны создать карточки товаров в Национальном каталоге и заказать коды на остатки.

До 1 декабря нужно успеть ввести остатки в оборот. В противном случае все коды маркировки будут аннулированы.

🧦 Гайд по маркировке одежды и остатков третьей волны.

Поможем с маркировкой остатков Выдадим электронную подпись

Подключим к «Честному знаку» и ЭДО

Опишем товары, закажем GTIN и коды

Загрузим карточки товаров в Saby

Обучим сотрудников Оставить заявку

✔ С 1 марта начали действовать 3 требования:

Запрет продажи немаркированных велосипедов и рам, произведенных или импортированных до 1 сентября 2024.

Обмен документами только по ЭДО в поэкземплярном формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают все коды маркировки передаваемых позиций.

Подача сведений о выводе товаров из оборота. Розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого товара на кассе. Так информация о выбытии отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак». Если велосипеды или рамы списывают из-за брака, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом, в который добавляют Data Matrix выбывших товаров.

✔ С 1 сентября стартует разрешительный режим в онлайн-формате. При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

🚴 Гайд по работе с маркированными велосипедами и рамами.

✔ С 1 марта начинают действовать 4 требования:

Старт маркировки медицинских перчаток. Производители и импортеры наносят коды маркировки на изделия и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов маркировки на упаковке.📦 До 31 августа нужно распродать или промаркировать остатки медицинских перчаток, которые произвели или ввезли до 1 марта 2025.

Подача сведений о выводе медицинских перчаток из оборота. Розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого товара на кассе. Так информация о выбытии отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».Если перчатки списывают из-за брака, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом, в который добавляют Data Matrix выбывших товаров.

Разрешительный режим на кассах в онлайн и офлайн-форматах (офлайн — для всех, кроме крупных торговых сетей). При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять препараты через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

✔ С 1 мая стартовала офлайн-проверка кодов для крупных торговых сетей.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

✔ С 1 сентября обмен документами только по ЭДО в поэкземплярном формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают коды маркировки каждого передаваемого медизделия.

🦽 Гайд по работе с маркированными медизделиями.

✔ С 1 марта розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого товара на кассе. Так информация о выбытии отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».Если ТСР списывают из-за брака, порчи и по иным причинам — это отражают отдельным документом, в который добавляют Data Matrix выбывших товаров.

✔ С 1 сентября действует запрет продажи немаркированных остатков, произведенных или импортированных до 1 октября 2024.

✔ С 1 сентября нужно обмениваться документами только по ЭДО в поэкземплярном формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают коды маркировки каждой передаваемой позиции.

✔ С 1 октября стартует разрешительный режим на кассах в онлайн и офлайн-форматах. При сканировании товара кассиром ККТ отправляет запрос на проверку Data Matrix в «Честный знак». Если все хорошо — касса выбьет чек, в котором отразится код. Если проверка не пройдена — продажа блокируется, кассир обязан заменить товар.В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять препараты через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

👉 Гайд по разрешительному режиму.

🦯 Гайд по работе с маркированными средствами реабилитации.

✔ С 1 марта офлайн-проверка на кассе. В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять препараты через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

✔ С 1 марта старт маркировки БАД второй волны. Производители и импортеры вносят товары в Национальный каталог и настраивают все процессы: заказ кодов Data Matrix и нанесение на упаковки, ввод товаров в оборот.

❌ Нельзя продавать без маркировки БАД нового перечня, если они были произведены или ввезены в Россию после 1 марта 2025 года.

👌 Разрешено продавать немаркированные БАД второй волны, которые изготовили или импортировали до 1 марта 2025.

✔ С 1 марта для БАД второй волны:

Обмен документами только по ЭДО в объемно-сортовом формате. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают GTIN и количество передаваемых товаров.

При продаже необходимо сканировать коды маркировки на кассе. Так информация о выводе товара из оборота отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак».

Когда товар списывают по основаниям, которые не связаны с розничной продажей, это отражают отдельным документом. В нем указывают код маркировки каждого препарата.

✔ С 1 сентября — поэкземплярный учет для всех БАД. В электронном УПД указываются коды маркировки каждого передаваемого товара

💊 Гайд по работе с маркированными БАД.

✔ С 1 марта офлайн-проверка на кассе. В случаях, когда нет интернета и ответа от ГИС МТ, кассиру нужно проверять антисептики через локальный модуль «Честного знака». Товары проверяются по специальной базе: в нее вносятся коды маркировки и товары, оборот которых запретили или приостановили органы власти.

✔ С 1 марта стартовала маркировка антисептиков и дезинфицирующих средств второй волны.

Всем участникам оборота надо зарегистрироваться в «Честном знаке». На регистрацию дается 7 календарных дней с момента производства, ввоза или старта продажи маркированной продукции. Если бизнес в отдаленных или труднодоступных местностях, срок увеличивается до 30 дней.

Производители и импортеры наносят коды маркировки на продукцию и предоставляют информацию о вводе товаров в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке проверяют наличие кодов маркировки.

📦 До 31 августа можно продавать без кодов маркировки антисептики и дезсредства второй волны, которые были произведены или импортированы до 1 марта. С 1 сентября продавать такие остатки запрещено: их можно хранить и нужно промаркировать до 28 февраля 2026 года.

Поможем с маркировкой остатков Выдадим электронную подпись

Подключим к «Честному знаку» и ЭДО

Опишем товары, закажем GTIN и коды

Загрузим карточки товаров в Saby

Обучим сотрудников Оставить заявку

✔ С 1 сентября стартуют 3 требования:

Поэкземплярный учет антисептиков первой волны. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают все коды маркировки передаваемых позиций. Data Matrix указывают и в документе списания, когда причина выбытия — не продажа.

Подача сведений о выводе товаров второй волны из оборота. Розничным продавцам нужно сканировать коды маркировки каждого антисептика и дезсредства на кассе. Так информация о выбытии отражается в чеке и через оператора фискальных данных передается в «Честный знак». Если товары списывают из-за брака, порчи, использовании в своих нуждах или по иным причинам — это отражают отдельным документом, в который добавляют Data Matrix выбывших товаров.

Обмен документами только по ЭДО в объемно-сортовом формате при передаче товаров второй волны. Все участники оборота отгружают и принимают товары только по одному документу: электронному УПД. В нем указывают GTIN и количество передаваемых товаров.

✔ С 1 марта началась обязательная регистрация в «Честном знаке» для всех участников оборота. Производители и импортеры вносят товары в Национальный каталог и настраивают все процессы: заказ кодов Data Matrix и нанесение на упаковки, ввод товаров в оборот.

✔ Обязательная маркировка стартовала в 3 этапа. Производители и импортеры наносят коды Data Matrix и передают данные о вводе в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке должны проверять наличие на них кодов маркировки.

С 1 мая — мыло и моющие средства.

С 1 июля — средства для волос, средства для бритья, дезодоранты.

С 1 октября — косметика для ухода за кожей, средства для макияжа, маникюра и педикюра, гигиены зубов.

❌ Нельзя продавать товары без маркировки, если их изготовили или ввезли в Россию после утвержденных сроков начала обязательной маркировки.

💄 Гайд по работе с маркированной косметикой и бытовой химией.

✔ С 1 марта началась обязательная регистрация в «Честном знаке» для всех участников оборота. Производители и импортеры вносят товары в Национальный каталог и настраивают все процессы: заказ кодов Data Matrix и нанесение на упаковки, ввод товаров в оборот.

✔ С 1 апреля стартовала добровольная маркировка для производителей и импортеров.

✔ С 1 сентября вводится обязательная маркировка. Производители и импортеры наносят коды Data Matrix и передают данные о вводе в оборот в «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы при приемке должны проверять наличие на них кодов маркировки.

✔ До 31 октября производители, оптовые и розничные продавцы должны успеть распродать или промаркировать остатки. Иначе автомобильные масла и жидкости, которые были в наличии по состоянию на 1 сентября 2025, будут считаться контрафактом и их нельзя будет реализовывать.

🚘 Гайд по работе с маркированными автомаслами и жидкостями.

Маркировка товаров перестает быть сложным и затратным процессом вместе с Saby В программе есть все инструменты для бизнеса любого масштаба и отрасли: заказ кодов и ввод товаров в оборот; быстрая проверка кодов через приложение; встроенный ЭДО, ОФД Потестить программу

Реклама: ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР», ИНН 7605016030, erid: 2W5zFGzQqHS