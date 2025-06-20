Как Передовые Платежные Решения внедрили мощнейший ЭДО так, что ничего не пришлось менять в бизнесе

Кейс, что будет, если внедрить систему ЭДО от Saby в экосистему для автопарков.
Формула удобной экосистемы для бизнеса: один клиент — один комплект документов
В ППР решили раз и навсегда покончить с разрозненными электронными чеками. Цель — чтобы каждый клиент получал один пакет закрывающих документов за месяц, где все собрано: от заправок до брони отеля для сотрудников.
Но это было на так просто. Нужно было сделать это через мощную систему ЭДО, с машиночитаемой доверенностью (МЧД), чтобы менеджеры ППР могли в один клик подтвердить свои полномочия и подписать документы без лишнего ожидания.
Почему вообще все это понадобилось
Топливной картой «Вездеход» от ППР пользуются клиенты по всей России: более 18 000 АЗС и целая экосистема дополнительных услуг — автомойки, шиномонтаж, страховки, бронирование гостиниц. Все это — в личном кабинете ППР.
Но без централизованной системы ЭДО в конце каждого месяца каждый клиент получал гору электронных чеков от разных юрлиц.
Пора было навести порядок — и сделать сервис ППР более простым и удобным для 90 000 клиентов.
Что нужно было сделать
Добиться того, чтобы любой клиент получал единый комплект документов. Причем неважно, на какой АЗС заправлялись, где мыли машину или какую услугу заказывали — все должно попадать в один комплект.
Что сделали: специалисты Saby настроили интеграцию между внутренним ПО ППР и системой ЭДО через API и утилиту Saby Connect. С этим решением менеджерам не пришлось даже вникать в новый функционал и изучать программу ЭДО:
Документы формируются в учетной системе ППР.
Экспортируются в формате XML.
Утилита Saby Connect проверяет корректность данных, прикрепляет МЧД, подписывает документы квалифицированной электронной подписью и отправляет их в Saby Docs.
Клиент получает комплект документов через ЭДО.
Получилось сделать два дела сразу: сотрудники ППР продолжают делать все, как раньше, а клиенты получают все, как надо. Причем в электронном виде, с юридической силой и возможностью сразу провести документы в своей бухгалтерии.
«Мы стремились упростить и ускорить взаимодействие между участниками. В конце месяца каждый клиент получает вместо множества чеков от разных юридических лиц один счет-фактуру с полным перечнем услуг. За год мы направляем около миллиона пакетов документов. Не каждая система это выдержит, но Saby справляется», — Ольга Лунева, руководитель СЭД-направления компании «ППР».
Суперспособность Saby Docs для безопасных сделок
Параллельно с ЭДО в ППР запустили автоматизированную проверку контрагентов по ИНН. Система автоматически собирает данные о налоговой дисциплине, признаках банкротства, уставном капитале и даже средней численности сотрудников контрагента.
Это особенно актуально при работе с тысячами клиентов по всей стране: менеджеры больше не тратят время на ручную проверку, а юридическая служба получает гарантии чистоты сделки уже на входе.
Цифры вместо выводов
📌 >1,2 млн пакетов документов было отправлено клиентам за первый год работы с Saby Docs.
📌 Все документы формируются и подписываются автоматически, с МЧД, без участия юристов или ручной сверки.
📌Внедрение не потребовало пересмотра процессов — сотрудники продолжают работать в привычном интерфейсе.
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Как «Передовые Платежные Решения» отправляют 1,2 млн документов в год?
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