Как Передовые Платежные Решения внедрили мощнейший ЭДО так, что ничего не пришлось менять в бизнесе

Формула удобной экосистемы для бизнеса: один клиент — один комплект документов

Но это было на так просто. Нужно было сделать это через мощную систему ЭДО , с машиночитаемой доверенностью (МЧД), чтобы менеджеры ППР могли в один клик подтвердить свои полномочия и подписать документы без лишнего ожидания.

В ППР решили раз и навсегда покончить с разрозненными электронными чеками. Цель — чтобы каждый клиент получал один пакет закрывающих документов за месяц, где все собрано : от заправок до брони отеля для сотрудников.

Почему вообще все это понадобилось

Топливной картой «Вездеход» от ППР пользуются клиенты по всей России: более 18 000 АЗС и целая экосистема дополнительных услуг — автомойки, шиномонтаж, страховки, бронирование гостиниц. Все это — в личном кабинете ППР.

Но без централизованной системы ЭДО в конце каждого месяца каждый клиент получал гору электронных чеков от разных юрлиц.

Пора было навести порядок — и сделать сервис ППР более простым и удобным для 90 000 клиентов.