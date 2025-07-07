Пересчет НДФЛ с начала года в выплатах по среднему — что делать

Что изменилось по северным выплатам
В июне 2025 ФНС разъяснила: к выплатам, которые рассчитаны по среднему заработку, не применяется специальная двухуровневая шкала НДФЛ 13% и 15% (письмо от 19.06.2025 № БС‑4‑11/5967@). Это значит, такие выплаты целиком нужно облагать по основной 5‑ступенчатой шкале от 13% до 22%.
В начале года позиция налоговой службы была другой. Контроллеры говорили: по выплатам, рассчитанным из средней заработной платы, нужно выделять ту часть, которая относится к районным коэффициентам и северным надбавкам, и облагать по 2‑уровневой шкале. Причем по больничным сразу был вывод: доли РК и СН не нужно выделять с таких сумм в отдельную налоговую базу, так как пособия не относятся к трудовым выплатам (информация ФНС, письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@).
🚨 В новом июньском письме прямо указано, что старое разъяснение — отменяется, поэтому работать теперь точно нужно по новому порядку.
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Что нужно сделать
В письме от 26.06.2025 № БС-4-11/6142@ налоговая пояснила, как перейти на новый порядок. Для этого нужно:
Пересчитать налоговую базу по НДФЛ за 2025 год, если у вас были такие выплаты.
Скорректировать отчет 6-НДФЛ.
Корректировки уведомлений за первое полугодие сдавать не нужно.
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