Пересчет НДФЛ с начала года в выплатах по среднему — что делать

Что изменилось по северным выплатам

В июне 2025 ФНС разъяснила: к выплатам, которые рассчитаны по среднему заработку, не применяется специальная двухуровневая шкала НДФЛ 13% и 15% (письмо от 19.06.2025 № БС‑4‑11/5967@). Это значит, такие выплаты целиком нужно облагать по основной 5‑ступенчатой шкале от 13% до 22%.

В начале года позиция налоговой службы была другой. Контроллеры говорили: по выплатам, рассчитанным из средней заработной платы, нужно выделять ту часть, которая относится к районным коэффициентам и северным надбавкам, и облагать по 2‑уровневой шкале. Причем по больничным сразу был вывод: доли РК и СН не нужно выделять с таких сумм в отдельную налоговую базу, так как пособия не относятся к трудовым выплатам (информация ФНС, письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@).

🚨 В новом июньском письме прямо указано, что старое разъяснение — отменяется, поэтому работать теперь точно нужно по новому порядку.