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НДФЛ
Пересчет НДФЛ с начала года в выплатах по среднему — что делать

Пересчет НДФЛ с начала года в выплатах по среднему — что делать

В июне 2025 года ФНС отменила выделение районных коэффициентов и северных надбавок при расчете выплат по среднему заработку. Изменения касаются отпускных, командировок и простоев. Этот вопрос волновал бухгалтеров с начала 2025 года, ведь с этого года районные и северные надбавки включаются в отдельную налоговую базу по НДФЛ. В статье расскажем, как действовать в связи с новыми разъяснениями налоговой службы.

Что изменилось по северным выплатам

В июне 2025 ФНС разъяснила: к выплатам, которые рассчитаны по среднему заработку, не применяется специальная двухуровневая шкала НДФЛ 13% и 15% (письмо от 19.06.2025 № БС‑4‑11/5967@). Это значит, такие выплаты целиком нужно облагать по основной 5‑ступенчатой шкале от 13% до 22%.

В начале года позиция налоговой службы была другой. Контроллеры говорили: по выплатам, рассчитанным из средней заработной платы, нужно выделять ту часть, которая относится к районным коэффициентам и северным надбавкам, и облагать по 2‑уровневой шкале. Причем по больничным сразу был вывод: доли РК и СН не нужно выделять с таких сумм в отдельную налоговую базу, так как пособия не относятся к трудовым выплатам (информация ФНС, письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@).

🚨 В новом июньском письме прямо указано, что старое разъяснение — отменяется, поэтому работать теперь точно нужно по новому порядку.

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Что нужно сделать 

В письме от 26.06.2025 № БС-4-11/6142@ налоговая пояснила, как перейти на новый порядок. Для этого нужно:

  • Пересчитать налоговую базу по НДФЛ за 2025 год, если у вас были такие выплаты. 

  • Скорректировать отчет 6-НДФЛ.

  • Корректировки уведомлений за первое полугодие сдавать не нужно.

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