Сдаем уточненную декларацию: что теперь со штрафами?

Времена меняются — и нравы вместе с ними. Вот и ФНС выпустила приказ ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ «Об утверждении особенностей учёта обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения», устанавливающий сложную систему «скидок» к штрафам.
С 30 сентября работает развёрнутый механизм учёта смягчающих обстоятельств — многофакторный, почти как «система лояльности».
Первый случай: проверки ещё нет, но уточниться решили сами…
Сами подаёте уточнёнку до того, как налоговая об этом узнала: нет акта, нет и решения о назначении выездной проверки.
Зачем это вам нужно, если на момент подачи уточнёнки сальдо ЕНС не покрывает недоимку с пенями? Это уже другой вопрос.
Сам факт подачи уточнёнки — уже смягчающее обстоятельство, штраф снижается в два раза. А если до даты рассмотрения дела начать гасить недоимку, штраф можно довести до 10% от исходного.
Уплата недоимки и пеней до даты рассмотрения дела
Что происходит со штрафом
Останется от исходного штрафа
Погашения ещё нет — подана только уточнёнка
Базовое снижение в 2 раза
50%
не менее 25%
Доп. снижение 20% от остатка
40%
не менее 50%
Доп. снижение 40% от остатка
30%
не менее 75%
Доп. снижение 60% от остатка
20%
100%
Доп. снижение 80% от остатка
10%
Второй случай: акт проверки уже есть — не спорим, а уточняемся…
Сейчас акты налоговых проверок содержат вот такую формулировку:
«До принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки может быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, и представлены доказательства наличия таких обстоятельств.»
Новый приказ ФНС расшифровывает, что это значит в процентах штрафа. Теперь возмещение ущерба после «льготного» срока — в том числе для налоговых агентов — работает так:
Уплачено недоимки и пеней до даты рассмотрения дела
Что происходит со штрафом
Останется от исходного штрафа
не менее 50%
Снижение на 50% от исходного штрафа
50%
не менее 75%
Снижение на 60% от исходного штрафа
40%
100%
Снижение на 75% от исходного штрафа
25%
К сожалению, сам факт подачи уточнёнки в этом случае сам по себе смягчающим обстоятельством не считается, но общий размер штрафа можно свести к 25% от первоначальной суммы.
Времени на манёвр достаточно: возмещать ущерб можно вплоть до принятия решения по акту проверки. Не забывайте — на возражения даётся месяц со дня получения акта, а погасить недоимку и подать уточнёнку можно до вынесения решения: месячный срок этим только расширяется.
Уплата недоимки или представление уточнённой декларации — лишь один из вариантов снижения, и полный мануал мы выложили на сайте.
Полный мануал
Как снизить налоговый штраф в 2026 году: шкалы, таблицы и пошаговый алгоритм
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