Сдаем уточненную декларацию: что теперь со штрафами?

Второй случай: акт проверки уже есть — не спорим, а уточняемся…

Сейчас акты налоговых проверок содержат вот такую формулировку:

«До принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки может быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, и представлены доказательства наличия таких обстоятельств.»

Новый приказ ФНС расшифровывает, что это значит в процентах штрафа. Теперь возмещение ущерба после «льготного» срока — в том числе для налоговых агентов — работает так:

Уплачено недоимки и пеней до даты рассмотрения дела Что происходит со штрафом Останется от исходного штрафа не менее 50% Снижение на 50% от исходного штрафа 50% не менее 75% Снижение на 60% от исходного штрафа 40% 100% Снижение на 75% от исходного штрафа 25%

К сожалению, сам факт подачи уточнёнки в этом случае сам по себе смягчающим обстоятельством не считается, но общий размер штрафа можно свести к 25% от первоначальной суммы.

Времени на манёвр достаточно: возмещать ущерб можно вплоть до принятия решения по акту проверки. Не забывайте — на возражения даётся месяц со дня получения акта, а погасить недоимку и подать уточнёнку можно до вынесения решения: месячный срок этим только расширяется.

Уплата недоимки или представление уточнённой декларации — лишь один из вариантов снижения, и полный мануал мы выложили на сайте.

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