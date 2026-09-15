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Отчетность
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Сдаем уточненную декларацию: что теперь со штрафами?

Сдаем уточненную декларацию: что теперь со штрафами?

Рассказываем, как по новым правилам ФНС снизить его в разы — вплоть до 10% от исходной суммы.

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Времена меняются — и нравы вместе с ними. Вот и ФНС выпустила приказ ФНС России от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ «Об утверждении особенностей учёта обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения», устанавливающий сложную систему «скидок» к штрафам.

С 30 сентября работает развёрнутый механизм учёта смягчающих обстоятельств — многофакторный, почти как «система лояльности».

Первый случай: проверки ещё нет, но уточниться решили сами…

Сами подаёте уточнёнку до того, как налоговая об этом узнала: нет акта, нет и решения о назначении выездной проверки.

Зачем это вам нужно, если на момент подачи уточнёнки сальдо ЕНС не покрывает недоимку с пенями? Это уже другой вопрос.

Сам факт подачи уточнёнки — уже смягчающее обстоятельство, штраф снижается в два раза. А если до даты рассмотрения дела начать гасить недоимку, штраф можно довести до 10% от исходного.

Уплата недоимки и пеней до даты рассмотрения дела

Что происходит со штрафом

Останется от исходного штрафа

Погашения ещё нет — подана только уточнёнка

Базовое снижение в 2 раза

50%

не менее 25%

Доп. снижение 20% от остатка

40%

не менее 50%

Доп. снижение 40% от остатка

30%

не менее 75%

Доп. снижение 60% от остатка

20%

100%

Доп. снижение 80% от остатка

10%

Второй случай: акт проверки уже есть — не спорим, а уточняемся…

Сейчас акты налоговых проверок содержат вот такую формулировку:

«До принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки может быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, и представлены доказательства наличия таких обстоятельств.»

Новый приказ ФНС расшифровывает, что это значит в процентах штрафа. Теперь возмещение ущерба после «льготного» срока — в том числе для налоговых агентов — работает так:

Уплачено недоимки и пеней до даты рассмотрения дела

Что происходит со штрафом

Останется от исходного штрафа

не менее 50%

Снижение на 50% от исходного штрафа

50%

не менее 75%

Снижение на 60% от исходного штрафа

40%

100%

Снижение на 75% от исходного штрафа

25%

К сожалению, сам факт подачи уточнёнки в этом случае сам по себе смягчающим обстоятельством не считается, но общий размер штрафа можно свести к 25% от первоначальной суммы.

Времени на манёвр достаточно: возмещать ущерб можно вплоть до принятия решения по акту проверки. Не забывайте — на возражения даётся месяц со дня получения акта, а погасить недоимку и подать уточнёнку можно до вынесения решения: месячный срок этим только расширяется.

Уплата недоимки или представление уточнённой декларации — лишь один из вариантов снижения, и полный мануал мы выложили на сайте.

Полный мануал

Как снизить налоговый штраф в 2026 году: шкалы, таблицы и пошаговый алгоритм

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