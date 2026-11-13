Гостиница с рестораном: две льготы в одном юрлице, которые не уживаются

Есть цифра, которую налоговые законы любят почти так же сильно, как прогрессивную шкалу НДФЛ. Это 70%. Но, если в организации два вида деятельности и оба, каждый по отдельности, льготируемые, порог 70% способен превратить два пропуска в ноль.

У гостиниц — нулевая ставка по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ. Для средств размещения из реестра объектов туриндустрии она применяется до более поздней из дат: 31 декабря 2030 года или конца двадцати кварталов, следующих за кварталом ввода объекта. Если объекта в реестре нет, 0% всё равно есть — но строго по 31 декабря 2030 года.

Услуги общепита в этот нулевой фарватер не попадают. Питание, включённое в гостиничный тариф, для отелей из реестра туриндустрии облагается 0% вместе с проживанием (письмо Минфина от 27.09.2023 № 03-07-11/91832), а ресторан, работающий отдельно, остаётся обычным общепитом.

Освобождение по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ общепиту достаётся при трёх условиях сразу: доходы за предыдущий год не выше 3 млрд рублей (лимит подняли с 2 млрд с 1 октября 2025 года — Федеральный закон от 23.07.2025 № 227-ФЗ), доля доходов от услуг общепита — не менее 70%, а среднемесячные выплаты работникам не ниже средней зарплаты по региону для класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков». Важно: все три показателя считают один раз — за календарный год, предшествующий году, в котором применяете освобождение. Посреди года льгота не отваливается и заново не появляется: даже если в текущем году зарплата в каком-то месяце ушла ниже отраслевой, применять льготу можно весь календарный год (письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95241)

Дальше вступает та самая цифра. Если доля общепита падает ниже 70% от всех доходов за предшествующий календарный год, то освобождения от НДС нет. В то же время, чтобы применять 0% ставку по гостиницам на УСН, нужно выбрать классический НДС в 22%. Применять льготную ставку в 5% по общепиту и 0% по гостиницам нельзя при «упрощенке» (письмо ФНС от 31.10.2024 № ЗГ-2-3/16118@).

Вот и выходит вариант, что льготы не сочетаются друг с другом на одном ИП (юрлице) и, тогда, чем-то нужно жертвовать. Или с выручки по общепиту платить НДС, либо со всей выручки льготную ставку, например в 5%.

Минфин в письме от 21.06.2022 № 03-07-11/58763 ответил на запрос про ресторан при гостинице прямо: нулевая ставка на услуги общепита не распространяется — они облагаются по обычной ставке либо освобождаются по пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, при соблюдении условий.

Автор запроса так и написал про свою мотивацию не дробить бизнес и несправедливость такого сочетания: «если бы ресторан был выделен в отдельное юридическое лицо, то он смог бы применять льготу», но дробить бизнес не хочется.

Формального запрета совместить 0% и освобождение на одном юрлице нет — и перевёрнутая конфигурация работает: если общепит даёт больше 70% доходов, а гостиница — меньше 30%, обе льготы складываются: проживание по 0%, еда освобождена. Но только на общей ставке 22%, а не на 5%.

Всем удачи. А если после этой статьи вам захотелось, чтобы кто-то другой следил за перечнями, считал доли и встречал требования из налоговой, — это к нам. Закроем уже мы. Бухгалтерская контора «Профит».

СБК «Профит» Больше 20 лет помогаем предпринимателям вести учёт и бизнес без штрафов: бухгалтерское и налоговое сопровождение, кадровый учёт, защита при проверках. Сейчас на сопровождении находятся свыше 1000 клиентов. Доверьте ведение бухгалтерии профессионалам Заполните данные, и мы обязательно свяжемся с вами Отправить

Реклама: ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ КОНТОРА "ПРОФИТ", ИНН 6231054413, erid: 2W5zFJKN6nN