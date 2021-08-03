Как бухгалтеру успешно пройти собеседование. Советы рекрутера

Пройти собеседование и получить заветное предложение о работе. Это было и раньше непросто, а сейчас ситуация стала гораздо сложнее. Большое количество компетентных специалистов с солидным послужным списком остались без работы из-за пандемии. То есть конкуренция растет. А потому, готовиться к собеседованию необходимо еще тщательнее.

Итак, предположим, что вы откликнулись на интересную вакансию и с нетерпением ждете реакции работодателя, а точнее приглашения на собеседование. Такое приглашение может поступить в режиме онлайн или вам позвонит специалист по подбору персонала.

Телефонный звонок

Несмотря на то, что этот звонок носит скорее формальный характер, не надо недооценивать его значение. Рекрутеры на все нюансы обращают внимание. В первую очередь, будьте вежливы. Договариваясь о дате и времени собеседования, обязательно уточните, какие документы и/или материалы нужно будет предоставить на собеседовании (например, сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации, международные сертификаты (CAP/CIPA) и т. п.).

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Что касается адреса и схемы проезда, то в подавляющем большинстве случаев, всю необходимую информацию рекрутеры высылают кандидату на адрес его электронной почты.

Ни для кого не секрет, что для прохождения собеседования, мы, как правило, отпрашиваемся у текущего работодателя. Чтобы потом не нервничать на собеседовании (вам еще отчет сегодня нужно сдать!), лучше сразу уточните, сколько оно будет длится.

Подготовка к собеседованию

Скорее всего, прежде чем откликнуться на заинтересовавшую вас вакансию, вы прочли «по диагонали» информацию о компании. Однако, перед собеседованием изучите ее более подробно. Не нужно читать отзывы работников о компании (хотя некоторые рекрутеры дают противоположную рекомендацию). Во-первых, пусть ваше мнение о компании будет складываться по результатам вашего собеседования. Во-вторых, если речь идет о крупной компании, то ситуация и рабочая атмосфера в том или ином структурном подразделении могут в корне отличаться.

Следующий важный этап подготовки — самопрезентация. Зачастую, рекрутер начинает собеседование с того, что просит кандидата рассказать немного о себе. Можно на листе бумаги записать примерный план своего выступления. О чем говорить?

Помните, что вы не должны пересказывать свой жизненный путь с момента рождения. Начать можно с образования (не лишним будет упомянуть и повышение квалификации, чтобы акцентировать внимание на том, что вы развиваетесь в рамках своей профессии), затем расскажите о своем профессиональном опыте.

В сети много курсов обучения, даже бесплатных, но не все из них предлагают официальный документ, подтверждающий повышение квалификации, а уроки ведут лекторы-неспециалисты. В Школе главбуха на упрощенке вы получите диплом, который подтвердит ваши профессиональные знания. На наших курсах преподают только эксперты.

Не перечисляйте все компании, в которых вы работали. Начните рассказ с первого места работы по специальности. А далее упомяните компании, в которых вы трудились (особенно крупные), свои успехи в профессии. Рекрутеры обращают внимание на умение кандидата выделить главные вехи в своей трудовой биографии.

Можно также кратко рассказать о своем хобби. Но о хобби в духе «люблю читать», «люблю ходить в кино» лучше не говорить. Если вы любите читать, то расскажите о том, что именно вы любите читать (к примеру, американскую классическую литературу, но будьте готовы назвать некоторых авторов).

Кстати, готовясь к собеседованию и изучая сайт потенциального работодателя, обратите внимание на информацию о корпоративных мероприятиях, которые проводятся в компании. Например, группа энтузиастов сформировала команду по волейболу или регулярно организуются турпоходы, выезды в приюты для бездомных животных и т. п. И если какие-то из этих мероприятий лежат в плоскости и ваших интересов, то на собеседовании обязательно упомяните в об этом.

Что касается стиля одежды на собеседовании, то конечно лучше придерживаться дресс-кода. Как минимум, не надевайте на собеседование джинсы и футболку. Даже если в пятницу в компании, «свободный стиль одежды». Помните, что вы еще не работник этой компании.

И еще важный нюанс. На всякий случай, возьмите с собой в распечатанном виде несколько копий своего резюме. Как показывает практика, у рекрутеров накладки случаются.

Еще до приглашение на собеседование рекрутер проверяет информацию о кандидате — в соцсетях, через открытые данные на сайтах, например, в Реестре аттестованных главных бухгалтеров. Реестр дает представление об уровне знаний потенциального работника.

Собеседование

Приезжайте за 10-15 минут до начала собеседования. Во-первых, в крупных компаниях, процесс получения пропуска на территорию компании может занять время. А кроме того, у вас будет время немного осмотреться и привести себя в порядок (при необходимости). Постарайтесь не курить перед собеседованием и не переборщить с туалетной водой. Вполне возможно, что обоняние рекрутера может оказаться очень острым.

Презентуйте себя (если вас об этом попросил рекрутер) приветливо и уверенно и обязательно говорите грамотно, используя профессиональную терминологию. Путаная речь, жаргон, нервозность сыграют не в вашу пользу. Самопрезентация должна быть краткой — 5-7 минут.

Любимые вопросы рекрутеров

Причина увольнения с предыдущего места работы

Не высказывайте свой, даже оправданный, негатив в сторону предыдущего работодателя. Эта будет лишь версия одной из сторон инцидента. Объясните свое желание сменить место работы отсутствием карьерного роста. Можно также честно сказать о задержках в выплате заработной платы, но сдержанно (к примеру, упомяните о том, что вам необходимо выплачивать ипотечный кредит и, к сожалению, задержки в выплате для вас неприемлемы).

Если вас сократили, то это также можно не скрывать. К сожалению, могут сократить любого специалиста в любой момент. Достаточно вспомнить количество сокращений в структуре ПАО «Газпром» в связи с переездом компании в Санкт-Петербург.

Планы на будущее

Делайте упор на профессиональное развитие, которое может быть связано именно с этой компанией. Такой ответ формирует мнение о заинтересованности в получении работы. Более того он покажет рекрутеру, что кандидат планирует трудиться здесь достаточно долго.

Перечислить сильные стороны своего характера

Отвечая, делайте упор именно на те качества вашего характера, которые применимы в работе. Например, для бухгалтера важны такие качества как внимательность, стрессоустойчивость, педантичность, терпеливость и т. п.

Уровень заработной платы

Будьте быть максимально честным прежде всего с самим собой. Какой размер заработной платы для вас приемлем, т. е. во сколько вы себя оцениваете. Достаточно часто, кандидаты, желая получить предложение о работе и боясь отпугнуть потенциального работодателя, занижают свои финансовые пожелания. Стоит ли говорить, что со временем чувство неудовлетворенности своей заработной платой будет только расти.

Но не слишком завышайте свои зарплатные ожидания. Здесь не сработает принцип: «проси больше, получишь, сколько нужно». Это действительно может отпугнуть работодателя. Не надейтесь на то, что специально для вас (даже мега-сильного профессионала) потенциальный работодатель пересмотрит уровень оплаты должности, на которую вы претендуете.

Лайфхаки

Рекрутеры прекрасно понимают, что у кандидата, прошедшего не единожды собеседование, наготове заученные фразы и умение подать себя. В конце концов кандидат продает себя работодателю, демонстрируя себя с лучшей стороны. И этот образ может, к сожалению, не совпасть (что случается) с реальной личностью. Рекрутеры используют разные приемы, чтобы выявить сущность кандидата.

1. Расскажите о себе и пауза

Достаточно просто попросить кандидата рассказать о себе, и не перебивать его и не задавать никаких вопросов. А рекрутер просто наблюдает. То, что и как кандидат рассказывает о себе, говорит о нем многое. Вот почему важно заранее подготовить и «обкатать» самопрезентацию.

Похожий прием — пауза. К примеру, получив ответ на свой вопрос, рекрутер ничего не говорит, но продолжает молча доброжелательно смотреть на кандидата. Иногда кандидаты пытаясь заполнить непонятную им паузу, перечеркивают сложившееся о них хорошее впечатление. К примеру, начинают рассказывать какие-то совершенно неуместные факты о себе. Вежливо прервите паузу рекрутера, задав вопрос: «Я ответил на ваш вопрос?».

2. Наигранное недопонимание

Чтобы оценить, насколько соискатель разбирается в том, чем занимается, — рекрутеры специально изображают недопонимание и просят кандидата разъяснить тот или иной процесс в его работе.

Если кандидат — профессионал в своем деле, то он без труда расскажет о любом нюансе своей работы работодателю. Если же он толком ничего не может объяснить, то скорее всего он мало что из перечисленного выполнял самостоятельно. Вывод прост — не надо на собеседовании преувеличивать свои достижения и свой функционал.

3. Дьявол — в деталях

Этот способ схож с предыдущим: пока кандидат рассказывает о том, чем он занимался на своей предыдущей работе, рекрутер задает ему уточняющие вопросы. «Врунишку» легко вывести на чистую воду — он запутается в деталях.

4. Дополнительные вопросы кандидата

В самом конце собеседования рекрутеры обычно спрашивают кандидата, есть ли у него какие-то вопросы. Если он действительно заинтересован в получении этой должности, то у него наверняка есть вопросы о том, какие цели ставит компания перед кандидатом, о перспективах своего развития, даже о социальном пакете и т. п.

Если кандидат не задает дополнительных вопросов, то рекрутер может сделать вывод не в пользу кандидата. Например, что тот не особенно заинтересован в трудоустройстве. Или что ему по большому счету не важно, где работать.

5. Проверка профессиональных знаний

Будьте готовым к тому, что на собеседовании вас могут протестировать на предмет наличия знаний в профессиональной области.

Если речь идет о найме бухгалтера, то раньше на собеседовании бухгалтеру предлагали сделать несколько проводок и на этом проверка заканчивалась. Сейчас прибегают к тестам. Это могут быть тесты по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Более того, такие тесты можно провести в режиме онлайн сразу на собеседовании. Так что будьте готовы.

О том, какие знания проверяют на собеседовании с бухгалтером читайте в другой статье.

6. Вопрос в дверях

Еще один психологический трюк рекрутера — объявить о том, что собеседование окончено, подождать, пока кандидат оденется, и уже на выходе (например, возле лифта) задать неожиданно какой-то вопрос. Вопрос зависит от того, в каких ответах кандидата рекрутер сомневается больше всего. Например, вопрос может быть таким: «Вам что действительно удалось так быстро увеличить процент продаж?».

Кандидат, полагая, что собеседование официально закончено, расслабляется и «выходит из образа». Помните о том, что собеседование заканчивается только тогда, когда вы вышли из офиса потенциального работодателя!