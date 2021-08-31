Не взяли на работу: бухгалтеры делятся опытом собеседований

На сегодняшний день по данным популярного кадрового сайта hh.ru по вакансии «бухгалтер» нашлось 38 288 вакансий.

Представьте, больше 38 тысяч вакансий — сколько это собеседований? А ведь далеко не все кандидаты смогут пройти их успешно. Предлагаем сегодня посмотреть на неудачный опыт бухгалтеров, прошедших собеседования и попробуем разобраться, как беседовать с HR так, чтобы вас взяли на работу.

Не прошла собеседование из-за «бумажного» НДС

Тут на лицо явная история непонимания между кандидатом и человеком, проводившим собеседование. И очень верная ремарка от автора, что проводить собеседование должен человек сведущий в этой области, ведь не может же инженер собеседовать хирурга? Так и главбуха должен собеседовать тот, кто хотя бы немного в теме.

Инсайт 1. Если вы чувствуете, что вас собеседует непрофессионал настаивайте на своем, просите посмотреть нормативные документы, отстаивайте свою точку зрения, только очень аккуратно и ненавязчиво. В случае, если вам отказали по аналогичной причине, выскажите свое мнение HR, вас уже все равно не взяли, пусть задумаются, возможно случай не единичный.

Разбудили в воскресенье с вопросом про проводки

Очень странная, однако ситуация, почти как экзамен в воскресенье. Каждый может что-то забыть, растеряться и заволноваться, тем более, если ему позвонили в совершенно неурочный час.

Нормальный работодатель уважает кандидатов и будет придерживаться договоренностей или по крайней мере беспокоить в рабочее время. А вот подобные стресс-тесты, как у автора поста, давно уже должны кануть в Лету.

Инсайт 2. Если вам звонят в нерабочее время действу те сообразно договоренностям и своим целям. Если вы ждете звонок — поговорите с потенциальным работодателем. Если нет — постарайтесь договорится о звонке или встрече в рабочее время. Бывают и исключения — например, неожиданный звонок по очень интересующей вас вакансии, тогда можно и в воскресенье поговорить.

Расходы, они же — затраты

Иногда на собеседованиях работодатели задают вопросы из разряда «школьной программы», но если на них ответить неправильно, то собеседование может закончиться едва начавшись. Вот, казалось бы банальный вопрос, с не менее банальным ответом. И на первый взгляд, действительно не поспоришь. Но ведь работодатель задал четкий вопрос на который хотел получить четкий ответ, а не ответ из разряда «вы что сами не знаете?».

Инсайт 3. Будьте готовы к тому, что на собеседовании может прозвучать банальный вопрос, например, по бухгалтерским проводкам или расчету зарплаты. Отвечайте на него понятно и развернуто, как в универе на экзамене, так вы покажете уровень своих знаний и компетентности.

Чтобы поддерживать свои знания в актуальном состоянии — проходите курсы повышения квалификации. Быть в тренде новых изменений в учете и законодательстве поможет Школа главбуха на упрощенке.

Как подготовиться к собеседованию?

Как же настроиться и подготовиться к собеседованию, ведь, как в ночь перед экзаменом, все не выучить, да и в голове будет каша.

Несколько советов от тех, кто уже прошел собеседование:

Постарайтесь не перегружать голову накануне собеседования . все равно, если пробелы в знаниях есть, их так быстро не исправишь. А вот посмотреть последние изменения или формы стоит, чтобы не упасть в грязь лицом. Если вам назначают тестирование — спросите, в какой форме оно будет проходить и какие участки учета затрагивать. Может вам и не нужно будет учить весь НК. Если определенного ответа нет — снова возвращаемся к совету посмотреть последние изменения и освежить знания. Не забудьте познакомиться заочно с компанией — почитать о ней в интернете, узнать о роде деятельности и т.п. На собеседовании не только вам будут задавать вопросы, вы тоже должны это делать. Интересуйтесь не только зарплатой, но и социальным пакетом, возможностью карьерного роста, развития, обучения за счет компании, уточняйте неясные моменты в своих должностных обязанностях, чтобы потом не оказалось, что вы отвечаете за все и сразу. Соблюдайте деловой стиль в одежде и разговоре. Не критикуйте прошлого работодателя, отзывайтесь о нем нейтрально, даже если вы расстались откровенно плохо из-за непорядочности с его стороны. Представьте себя и свои достижения с лучшей стороны — не забудьте дипломы, сертификаты и все важные документы об образовании. Большим плюсом будут свежие удостоверения о повышении квалификации.

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Другие советы вы найдете в статье: «Как бухгалтеру успешно пройти собеседование. Советы рекрутера».