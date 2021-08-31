Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Не взяли на работу: бухгалтеры делятся опытом собеседований

Для рубрики Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

На сегодняшний день по данным популярного кадрового сайта hh.ru по вакансии «бухгалтер» нашлось 38 288 вакансий.

Представьте, больше 38 тысяч вакансий — сколько это собеседований? А ведь далеко не все кандидаты смогут пройти их успешно. Предлагаем сегодня посмотреть на неудачный опыт бухгалтеров, прошедших собеседования и попробуем разобраться, как беседовать с HR так, чтобы вас взяли на работу.

Не прошла собеседование из-за «бумажного» НДС

Тут на лицо явная история непонимания между кандидатом и человеком, проводившим собеседование. И очень верная ремарка от автора, что проводить собеседование должен человек сведущий в этой области, ведь не может же инженер собеседовать хирурга? Так и главбуха должен собеседовать тот, кто хотя бы немного в теме.

Инсайт 1. Если вы чувствуете, что вас собеседует непрофессионал настаивайте на своем, просите посмотреть нормативные документы, отстаивайте свою точку зрения, только очень аккуратно и ненавязчиво. В случае, если вам отказали по аналогичной причине, выскажите свое мнение HR, вас уже все равно не взяли, пусть задумаются, возможно случай не единичный.

Разбудили в воскресенье с вопросом про проводки

Очень странная, однако ситуация, почти как экзамен в воскресенье. Каждый может что-то забыть, растеряться и заволноваться, тем более, если ему позвонили в совершенно неурочный час.

Нормальный работодатель уважает кандидатов и будет придерживаться договоренностей или по крайней мере беспокоить в рабочее время. А вот подобные стресс-тесты, как у автора поста, давно уже должны кануть в Лету.

Инсайт 2. Если вам звонят в нерабочее время действу те сообразно договоренностям и своим целям. Если вы ждете звонок — поговорите с потенциальным работодателем. Если нет — постарайтесь договорится о звонке или встрече в рабочее время. Бывают и исключения — например, неожиданный звонок по очень интересующей вас вакансии, тогда можно и в воскресенье поговорить.

Расходы, они же — затраты

Иногда на собеседованиях работодатели задают вопросы из разряда «школьной программы», но если на них ответить неправильно, то собеседование может закончиться едва начавшись. Вот, казалось бы банальный вопрос, с не менее банальным ответом. И на первый взгляд, действительно не поспоришь. Но ведь работодатель задал четкий вопрос на который хотел получить четкий ответ, а не ответ из разряда «вы что сами не знаете?».

Инсайт 3. Будьте готовы к тому, что на собеседовании может прозвучать банальный вопрос, например, по бухгалтерским проводкам или расчету зарплаты. Отвечайте на него понятно и развернуто, как в универе на экзамене, так вы покажете уровень своих знаний и компетентности.

Чтобы поддерживать свои знания в актуальном состоянии — проходите курсы повышения квалификации. Быть в тренде новых изменений в учете и законодательстве поможет Школа главбуха на упрощенке.

Как подготовиться к собеседованию?

Как же настроиться и подготовиться к собеседованию, ведь, как в ночь перед экзаменом, все не выучить, да и в голове будет каша.

Несколько советов от тех, кто уже прошел собеседование:

  1. Постарайтесь не перегружать голову накануне собеседования. все равно, если пробелы в знаниях есть, их так быстро не исправишь. А вот посмотреть последние изменения или формы стоит, чтобы не упасть в грязь лицом.
  2. Если вам назначают тестирование — спросите, в какой форме оно будет проходить и какие участки учета затрагивать. Может вам и не нужно будет учить весь НК. Если определенного ответа нет — снова возвращаемся к совету посмотреть последние изменения и освежить знания.
  3. Не забудьте познакомиться заочно с компанией — почитать о ней в интернете, узнать о роде деятельности и т.п. На собеседовании не только вам будут задавать вопросы, вы тоже должны это делать. Интересуйтесь не только зарплатой, но и социальным пакетом, возможностью карьерного роста, развития, обучения за счет компании, уточняйте неясные моменты в своих должностных обязанностях, чтобы потом не оказалось, что вы отвечаете за все и сразу.
  4. Соблюдайте деловой стиль в одежде и разговоре. Не критикуйте прошлого работодателя, отзывайтесь о нем нейтрально, даже если вы расстались откровенно плохо из-за непорядочности с его стороны.
  5. Представьте себя и свои достижения с лучшей стороны — не забудьте дипломы, сертификаты и все важные документы об образовании. Большим плюсом будут свежие удостоверения о повышении квалификации.

Получите диплом и попадите в Реестр аттестованных главных бухгалтеров.

Запишитесь на курс Всероссийская аттестация Главбухов на УСН-2022 прямо сейчас.

Другие советы вы найдете в статье: «Как бухгалтеру успешно пройти собеседование. Советы рекрутера».

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Школа Главбуха на упрощенке
Школа Главбуха на упрощенке
Учитесь у лучших экспертов-практиков!
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога