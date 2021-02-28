Новый МРОТ 2021: что нужно знать бухгалтеру

С 2021 года введен новый МРОТ. Значит бухгалтерские расчеты нужно вести по-новому. Расскажем, что нужно знать бухгалтеру, чтобы не наделать ошибок.

Как МРОТ влияет на заработную плату

Размер МРОТ с 01.01.2021 составляет 12 792 рубля.

Если работники трудятся полный день, их заработная плата не должна быть меньше МРОТ. Причем не федерального, а МРОТ установленного по региону, где ведет деятельность работодатель.

Если зарплата сотрудников до регионального МРОТ не дотягивает, ее нужно повысить. В противном случае работодателя вызовут на зарплатную комиссию и оштрафуют.

Штрафы за зарплату ниже МРОТ

Нарушение карается штрафом по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:

руководителя юрлица накажут на сумму от 10 до 20 тысяч рублей;

предпринимателя – от 1 до 5 тысяч рублей;

организацию – от 30 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении наказание будет весомее:

руководителя юрлица накажут на сумму от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок от 1 года до 3 лет;

предпринимателя – от 10 до 30 тысяч рублей;

организацию – от 50 до 100 тысяч рублей.

Размер МРОТ для работников Крайнего Севера

Персонал, который трудится в местностях с особыми климатическими условиями, должен получать зарплату в повышенном размере.

Расчет оплаты труда на Крайнем Севере и приравненных к нему местностях производится с учетом надбавок и районных коэффициентов.

При этом в МРОТ надбавки и коэффициенты включать запрещено. Они начисляются сверх минимальной оплаты труда.

Размер МРОТ для совместителей

Зарплата совместителя тоже не может быть меньше МРОТ. Обычно совместители трудятся не полный рабочий день. При приеме на работу в договоре указывают, по какой ставке их принимают. Соответственно они работают то количество часов, которое пропорционально ежедневной норме рабочего дня.

Например, работник на полставки будет трудиться 4 часа в день. Значит, его зарплата не должна быть ниже половины МРОТ.

Размер МРОТ для иностранного сотрудника

Трудовой кодекс не разделяет работников на иностранцев и российских граждан. Поэтому работодатель обязан установить иностранному работнику зарплату не ниже МРОТ.

Размер МРОТ для работника обособленного подразделения

Если головной офис и обособленные подразделения организации расположены в разных субъектах РФ, то размер МРОТ для сотрудников может быть разным. Ориентироваться нужно на региональное законодательство.

Работник филиала или головной организации не должен получать зарплату меньше МРОТ по региону, в котором он работает.

Как оформить повышение зарплаты на предприятии

Повышение зарплаты до МРОТ оформляется следующими документами:

Приказ руководителя организации с указанием перечня должностей, по которым увеличивают оклады. Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками. Приказ руководителя о внесении изменений в штатное расписание организации.

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Как МРОТ влияет на отпускные

Для расчета отпускных используют средний дневной заработок сотрудника за 12 предшествующих месяцев. Полученный результат не может быть меньше среднего дневного заработка из расчета МРОТ.

Пример: работник берет полный отпуск (28 дней) в марте 2021 года. Его средний дневной заработок за 12 предшествующих месяцев составляет 427 рублей. Определим средний дневной заработок с учетом МРОТ: 12 792 / 29,3 = 436,59 рублей. 436,59 > 427. Значит, начисляем отпускные из расчета МРОТ: 436,59 * 28 = 12 224,52 рубля.

Как МРОТ влияет на больничные

При расчете пособия по больничному листу МРОТ применяют, если:

средний заработок сотрудника за 2 предшествующих года меньше МРОТ;

сотрудник на протяжении последних 2 лет не работал и не имел фактического заработка;

страховой стаж сотрудника меньше полугода;

есть основания для снижения пособия: травма в состоянии алкогольного опьянения, неявка к врачу без уважительных причин, нарушения режима лечения.

Так как в 2021 году все субъекты РФ перешли на прямые выплаты из ФСС – работодатели оплачивают только первые три дня больничного.

Пример: стаж работы сотрудника – 5 месяцев. Он принес больничный лист за 10 дней. Рассчитаем размер пособия за три дня больничного из расчета МРОТ. Средний дневной заработок составит: 12 792 * 24 / 730 = 420,56 рублей. Сумма пособия: 420,56 * 3 = 1 261,68 рублей.

Как МРОТ влияет на страховые взносы

Организации и предприниматели, которые включены в реестр МСП, могут платить взносы по пониженной ставке – 15 %.

Но пониженная ставка применяется только к той части зарплаты, которая превышает МРОТ.

Поэтому в 2021 году взносы по основной ставке (30 %) придется платить с большей суммы – 12 792 рубля. В итоге взносы для малого бизнеса вырастут.