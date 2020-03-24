Кипы бумажной первички мешают бухгалтерам наслаждаться удаленкой. Выход есть

Вынужденный массовый переход бухгалтеров на удаленную работу в связи с угрозой распространения коронавируса выявил ряд проблемных моментов.

Некоторые коллеги оказались не готовыми к такому резкому смену режима работы.

Проблемы удаленки

О том, как бухгалтеру перейти на удаленку и чем в этом случае помогут облачные технологии, мы писали в предыдущем посте нашего блога.

В комментариях разгорелся спор между сторонниками и противниками удаленки. Те, кто давно занимается бухгалтерией на дому, давно оценили все прелести удаленки. Они подбадривают новичков-удаленщиков и делятся лайфхаками.

Те, кто привык работать в офисе, не верят, что дома можно продуктивно трудиться.

Особенно волнует коллег вопрос документооборота. К программе можно настроить удаленный доступ, перенести ее в облако, но документы, что с ними?

От бумаги — к ЭДО

Что делать с кипами первички?

Кстати, на бухгалтерских форумах уже звучат предложения о необходимости дезинфекции бумажных доков перед тем, как брать их в руки. Кто знает, какие вирусы на них налипли в процессе перемещения от поставщика к покупателю...

Как заметил один из комментаторов, можно использовать ЭДО и не возиться с бумагами. 21 век все-таки...

И действительно, бумажные документы постепенно уходят в прошлое. Кстати, недавно стало известно, что ФНС изучает возможности усовершенствования электронного документооборота и введения обязательного ЭДО в хозяйственной деятельности.

Сервис ЭДО

Наша компания предлагает бухгалтерам специальный сервис, позволяющий избежать бумажной волокиты — «1C: СтартЭДО в облаке».

Он позволяет обмениться электронными документами с контрагентами прямо из 1С одной кнопкой. Документы, которые вам пришлют поставщики, автоматически добавятся в вашу базу 1С. Бухгалтеру останется только провести операцию. Забивать документ вручную не придется.

Кроме того, через «1С:Отчетность» вы можете отправить документы, сформированные в СтартЭДО, в налоговую инспекцию.

Добавим, что в сервисе возможна работа с неограниченным числом пользователей, у которых есть сертификат электронной подписи.

В чем полезность сервиса

Во-первых, осуществляется быстрый обмен счетами, заказами, накладными и прочими документами. Это сокращает временные и финансовые затраты на бумажный документооборот.

Во-вторых, сервис интегрирован в 1С. Дополнительное программное обеспечение не нужно.

В-третьих, сервис помогает минимизировать ошибки, которые случаются при ручном вводе входящей первички.

И наконец, вспомним о деревьях, которые гибнут ради того, чтобы в архивах пылились кипы счетов-фактур и прочей первички.

Переходите на электронный документооборот — внесите свою лепту в спасение лесов от вырубки.

Сколько это стоит

Стоимость «1C: СтартЭДО в облаке» составляет 3 000 рублей в год.

Если раньше вы не решались перейти в облако, то сейчас — самое время. Испытайте 1С в облаке. 14 дней пробного периода совершенно бесплатно. Работать удаленно в облаке удобно. А с сервисом «1C: СтартЭДО в облаке» будет еще удобнее и быстрее.

А вы пользуетесь ЭДО или по-старинке предпочитаете бумажную первичку?