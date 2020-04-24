Как нерабочий апрель влияет на течение сроков по трудовым вопросам. Спойлер: в основном никак

Объявление в России нерабочих дней, режима самоизоляции и прочих до этого неведомых людям нововведений вызывает у граждан немало вопросов.

Специальный сервис Роструда, предназначенный для консультирования на трудовые темы работников и работодателей в последнее время буквально разрывается от огромного шквала вопросов.

Работники растеряны — их заставляют писать заявления на отпуск без содержания или вовсе на увольнение.

Работодатели тоже в прострации — непонятно, как заполнять табель, как оплачивать людям этот вынужденный отдых и где брать на это деньги.

В одном из предыдущих постов мы приводили ряд разъяснений для работодателей об оплате нерабочих апрельских дней.

Сегодня сделали еще один обзор вопросов-ответов на «коронавирусно-трудовую тему». Речь пойдет о продлении сроков.

В это тяжелое время иногда складывается впечатление, что жизнь замерла на месте, временно поставлена на паузу.

Люди с нетерпением ждут, когда все это закончится, и жизнь снова заиграет яркими красками.

Как известно, из-за нерабочих дней продлили сроки уплаты налогов. Также из-за пандемии коронавируса власти сдвинули сроки сдачи отчетов.

А что со сроками в рамках трудового законодательства и какие сдвиги предусмотрены в рамках трудовых отношений? Вот что по этому поводу говорит Роструд:

Нерабочие дни с сохранением зарплаты не приостанавливают и не прерывают течение сроков, с которыми связано начало или прекращение трудовых прав и обязанностей.

А теперь более детально рассмотрим некоторые вопросы сроков.

Испытательный срок

Засчитываются ли дни, объявленные Президентом нерабочими, в испытательный срок сотрудника? Вправе ли работодатель уволить работника как не прошедшего испытание в течение этих нерабочих дней?

Если в течение нерабочего апреля сотрудник работать не будет, то указанный период в срок испытания не засчитываться.

Что касается увольнения, то в общем случае увольнять в нерабочий или выходной день можно. Это не противоречит действующему законодательству.

Отпуск

У некоторых сотрудников ежегодный отпуск выпал на апрель, который объявлен нерабочим.

Продлевается ли отпуск на эти нерабочие дни?

Нет, не продлевается. Вынужденные выходные никак не влияют на ежегодный отпуск. Он как был оформлен до определенной даты, так после этой даты и завершится.

Если вы планировали провести отпуск на море, греясь на солнышке, а провели его в четырех стенах, откуда лишь изредка выбирались в ближайший магазин, это конечно обидно, но что поделать... не повезло.

Больничный в отпуске

Будет ли продлен отпуск на дни карантинного больничного с кодом 03?

Нет. Обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника вследствие заболевания или травмы.

Более того, за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином действующим законодательством РФ не предусмотрена.

Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 ТК.

Справки

Сотруднику необходима справка о доходах, например для оформления пособия по уходу за ребенком для его супруги. В какой срок работодатель должен выдать такую справку, учитывая, что никто в фирме не работает, все на самоизоляции?

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней с момента получения письменного требования от работника выдать ему справку о зарплате. Отказывать ему в ее выдаче по причине нерабочих дней работодатель не вправе.

То есть никакого продления срока в данной случае не происходит, несмотря на то, что дни сейчас НЕрабочие .

При этом Роструд указывает, что такая справка фактически нужна не сотруднику, а органам, назначающим и выплачивающим пособие по уходу за ребенком, то работодатель имеет возможность направить туда электронные образы документов с последующим их оформлением в установленном порядке.

Увольнение

Что делать, если сотрудник пожелал уволиться в нерабочие дни? Продлевается ли двухнедельный срок предупреждения об увольнении на это время?

Сотрудника нужно уволить. Задерживать его по причине остановки работы компании работодатель не вправе.

Руководители организаций, на которые распространяется режим нерабочих дней, обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение обязательных требований, норм и правил, в том числе в части прекращения трудовых отношений.

Трудовую книжку и расчет работодатель обязан выдать в день увольнения. Нерабочие дни этому не препятствуют.

Сокращение штата

Правомерно ли увольнение по сокращению штата в апреле, если было предупреждение за 2 месяца? Не сдвигается ли срок увольнения на месяц из-за нерабочих дней?

Да, правомерно. Увольнение по инициативе работодателя в нерабочий или выходной день не противоречит действующему законодательству, при условии, то на дату увольнения за работником сохраняется место работы.

Выплата зарплаты

Что со сроками выплаты зарплаты в апреле? Они как-то переносятся?

Когда была объявлена первая «порция» нерабочих дней (с 30 марта по 3 апреля) Роструд пояснял, что выплатить зарплату нужно заранее — в последний рабочий день перед нерабочими, то есть 27 марта.

Однако затем нерабочим был объявлен уже весь месяц и перенос сроков выплаты зарплаты на заднее число был бы абсурдным.

В этой связи по разъяснениям специалистов по труду выплачивать зарплату надо в обычные сроки — как если бы эти дни были рабочими.

То есть несмотря на то, что нерабочие дни ­— это нечто неизведанное, необычное, непредусмотренное нормами ТК, зарплату за эти необычные дни нужно начислять как обычно и выплачивать ее тоже как обычно в обычные сроки.