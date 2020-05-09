Бухгалтеры на удаленке гармоничнее впишутся в Трудовой кодекс после внесения поправок

Напряженная эпидемиологическая обстановка в стране очень сильно повлияла на рабочие процессы. Многие, у кого была такая возможность, перешли на удаленный режим работы.

Если говорить о бухгалтерах, то они вполне могут большую часть своей работы осуществлять вне офиса. Причем многие практиковали такую домашнюю работу и раньше – кто-то на постоянной основе, а кто-то время от времени.

Но как смотрится вся эта удаленка с точки зрения Трудового кодекса?

Этим вопросом сейчас задаются многие. Из-за сложной ситуации, в которой мы все оказались, удаленная работа стала массовым явлением, и тут выяснилось, что наше трудовое законодательство недостаточно совершенно в этой части.

Такой современный и очень на сегодняшний день злободневный способ работы должен быть более четко с учетом всех аспектов описан в ТК. К этому мнению склоняются не только работники и работодатели, но и сами законодатели.

Кое-какие подвижки в направлении поправок в ТК уже пошли.

Удаленка – что это за зверь такой?

Граждане отмечают, что понятие «удаленная работа» часто стало использоваться Минтрудом в разъяснениях. Однако такого понятия в ТК вообще нет.

Что это такое вообще? Как это соотносится с нормами трудового законодательства? Такие вопросы, в частности, задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».

Кстати, напомним, что удаленка – это не единственное понятие, которое не зафиксировано в ТК. Еще более непонятным понятием (простите за тавтологию) являются нерабочие дни, которые, как разъясняет Минтруд, и не выходные, и не праздничные, и не рабочие. То есть явление такое в жизни есть, а в ТК этого нет.

Об этих необычных днях мы писали ранее.

Но вернемся к понятию удаленки.

Безусловно, говоря про удаленку, Минтруд и иже с ним имеют в виду дистанционную работу, которая регулируется главой 49.1 ТК. В общем, как писал Маяковский – говорим партия, подразумеваем – Ленин…

Тем не менее люди требуют четкости.

Вот что отвечает таким любознательным гражданам Роструд:

Под удаленной работой следует понимать привлечение работника к работе вне места расположения работодателя.

Перевод на удаленку происходит путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с указанием, что в течение конкретного периода работник выполняет свою трудовую функцию на удалённом рабочем месте как с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования (в том числе сети «Интернет»), так и без таковой.

Вопрос об обеспечении работников оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами для выполнения трудовых обязанностей а также предоставление работником работодателю готовой продукции и/или отчетности о проделанной работе также рекомендуется отразить в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Причем в правовом обосновании своей позиции Роструд ссылается на статью 312.1 ТК, которая входит в главу 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Между тем добавим, что Трудовой кодекс фиксирует два вида удаленной работы: глава 49 говорит о надомном труде, а глава 49.1. — о дистанционном.

Что хотят поменять

Нормы о дистанционной работе надо сделать более современными. Об этом, в частности, заявили в партии «Единая Россия». Там намерены разработать поправки в ТК.

«Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в период пандемии. А затем — вернуться к вопросу изменения трудового законодательства, с тем, чтобы сделать его более современным», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Депутат Госдумы Андрей Исаев анонсировал поэтапный план внесения изменений в трудовое законодательство. По его словам, «трудовое законодательство не справляется с массовым переводом сотрудников на удаленную работу».

На первом этапе — уже в весеннюю сессию Госдумы — предлагается ввести в правовое поле временную удаленную работу.

Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную работу — они сейчас почти не применяются. В том числе — закрепить право сотрудника, работающего на удаленке, быть офлайн. Это, в свою очередь, влечет за собой необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в интернете.

На втором этапе — после пандемии — предлагается ограничить количество перезаключений срочных трудовых договоров, внимательно рассмотреть понятие «ненормированный рабочий день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. Эти меры направлены на защиту прав работников.

На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм нестандартных видов занятости — в частности, это касается фрилансеров.

Эксперты разделяют необходимость изменений в трудовое законодательство. Так, глава ФНПР Михаил Шмаков заявил, что с момента принятия Трудового кодекса говорилось о том, что это гибкий документ — и при его изменениях необходимо учитывать баланс между интересами работника и работодателя.

Дмитрий Медведев подытожил: «Наше трудовое законодательство — развитое и передовое. Нам нельзя это потерять. Все то, что кристаллизируется сейчас опытным путем, должно перейти в Трудовой кодекс. Я просил бы всех наших коллег — членов партии, профсоюзы, работодателей, экспертов принять в подготовке изменений самое деятельное участие».

Ну а пока эксперты и депутаты работают над поправками в ТК в части удаленки, бухгалтеры успешно трудятся удаленно, несмотря на несовершенство трудового законодательства. Ведь работа сама себя не сделает.

Чтобы комфортно работать из дома, можно настроить удаленный доступ к программе 1С.