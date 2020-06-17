Дистанционная работа будет регулироваться по-новому: обзор свежих поправок в ТК РФ

Накануне «Единая Россия», как и планировалось, внесла в Госдуму законопроект с поправками в Трудовой кодекс о дистанционной работе.

В этом посте разберем, какие новшества нас ждут.

Законопроект сформулирован на 14 листах. Его подготовкой в партии занимались больше года, коронавирусные события способствовали ускорению этого процесса.

Поправки давно назрели, так как нынешние нормы ТК относительно дистанционной работы не соответствуют веяниям времени.

Глава 49.1 ТК

Глава 49.1 ТК переименовывается.

Вводится тождественность понятий: дистанционная работа = удаленная работа.

Новые виды дистанционки

Вводятся новые понятия — временной и комбинированной дистанционной работы.

Временной дистанционной (удаленной) работой является режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Комбинированной дистанционной (удаленной) работой является режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Например, если бухгалтеру от посещения офиса совсем отказаться нельзя, можно совмещать онлайн и оффлайн работу. Сейчас Трудовой кодекс не регулирует ситуацию, когда работник, заключивший трудовой договор о дистанционном труде, продолжает какое-то время работать в офисе. Внесенный законопроект этот законодательный пробел исправляет.

Кстати, сейчас о переходе на удаленку задумались многие. Высказываются мнения, что эта вынужденная из-за вируса мера может стать массовым явлением на постоянной основе.

Например, Владимир Жириновский призвал на весь ХХI век привыкнуть к мысли, что работать лучше удаленно.

Если говорить о бухгалтерах, то они вполне могут большую часть своей работы осуществлять вне офиса.

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ЭДО

Предусмотрен максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, снижения объемов дублирования документов на бумажных носителях.

В частности, предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием ЭЦП.

Проект разрешает применять любые способы обмена документами, позволяющие достоверно определить лицо, отправившее сообщение, и указанные в локальных нормативных актах организации, или трудовом договоре.

Каждая из сторон указанного обмена обязана направлять подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, предусмотренный трудовым договором.

Устаревшие нормы

ИЗ ТК исключат ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства.

Так, исключается положение о том, что для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному соцстрахованию дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, предусмотренных законодательством, по почте заказным письмом с уведомлением.

Также исключены нормы, связанные с трудовой книжкой.

Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе.

Расторжение ТД

Сейчас часть 1 статьи 312.5. ТК предусматривает, что расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором.

В результате в трудовых договорах чего только не пишут про причины увольнения, например, решение гендира или нецелесообразность дальнейшего сотрудничества.

Проект исключает такую дискриминацию для дистанционных работников.

Рабочее время

Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника.

Временная дистанционка

Предлагается предусмотреть возможность работнику, который работает на основании трудового договора (не являющегося по своей сути трудовым договором об удаленной работе) временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Вводятся основания и порядок установления временной дистанционной работы, такие как: соглашение сторон, производственная необходимость, а также ряд обстоятельств непредвиденного характера.

Предполагается, что режим временной дистанционной работы будет вводиться на основании: трудового договора или дополнительного соглашения к нему.

В случае эпидемии и т.д. предлагается упрощенный порядок введения режима временной дистанционной работы, не требующий заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам, а основанный на издании локального нормативного акта и ряде других документов.

В приоритетном порядке на временную удаленную работу в упрощенном порядке в случаях эпидемии переводятся (при наличии соответствующих технических и организационных возможностей):

беременные женщины;

работники с детьми до 14 лет,

инвалиды;

пенсионеры по возрасту;

работники, осуществляющие уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи;

другие категории работников, предусмотренные колдоговором, локальным нормативным актом, трудовым договором.

Прописывается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн».

Предлагается установить законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе.