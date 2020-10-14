Что делать если работник пропал и не выходит на связь?

Долгое время в России сохранялась тенденция, когда граждане сознательно относились к тому, где, кем и как долго они работают. Такую привычку прививали в советское время нашим родителям, бабушка и дедушкам. Однако сейчас, когда подросло так называемое поколение «миллениалов», ситуация в корне меняется.

Для молодежи, чья жизнь неразрывно связана с гаджетами и сервисами, статичное нахождение на одном рабочем месте кажется чем-то неестественным, а в некоторых случаях и архаичным. Они могут попросту «сбежать» со своего рабочего места, не предупредив при этом руководство. Почему? Да просто так.

Если для «дезертира» все предельно ясно (он следует своим желаниям), то что делать кадровику? У него, как правило, нет инструкции к действию, в то время как ошибки чреваты судом.

Позиции ТК РФ

Понятное дело, что причины могут быть разными. Чрезвычайная ситуация, сопровождаемая шоком, может вынудить впечатлительно работника не выйти на службу, никого об этом не известив. В большинстве случаев с ним удается наладить контакт и выяснить причины произошедшего спустя какое-то время.

В такой ситуации, как правило, разговор заканчивается или выговором (самое серьезное), или написанием заявления на отпуск без сохранения заработной платы (в большинстве случаев), или неформальной договоренностью с руководителем (что называется, «понять и простить»).

С точки зрения ТК РФ, Кодекс не предусматривает статью, согласно которой назначается некий срок ожидая пропавшего сотрудника.

Пожалуй, в этом и есть главная загвоздка.

В то же время, согласно статье 21 ТК РФ, работник обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка компании. Более того, работодатель имеет право менять его уже после трудоустройства персонала, обязательно оповестив об этом каждого работника. Если так, то и обязанность извещать руководство о форс-мажорных ситуациях на персонал тоже можно наложить, и тогда уволить пропавшего работника можно за нарушение правил трудовой дисциплины (статья 189 ТК РФ).

Реальная ситуация

Но и здесь все не так очевидно. Во-первых, чтобы не нарушить требований статьи 189 ТК РФ, работнику нужно объявить выговор или взять с него объяснительную записку. Для того, чтобы сделать это, он должен присутствовать на месте. Но, как вы сами понимаете, пока он отсутствует, сделать это будет невозможно. Во-вторых, увольнение работника в такой ситуации может привести к последствиям, если, к примеру, он появится на рабочем месте и сможет доказать тот факт, что причина его отсутствия — уважительная.

Скажем, работник уехал в лес и заблудился. В местах, где он находится, нет мобильной связи и нет доступа в интернет. В этой и похожих ситуациях он сможет оповестить своего работодателя о случившемся только тогда, когда у него появится техническая возможность сделать это.

И тут, вернувшись в город, он обнаруживает, что его уволили. С высокой долей вероятности он сможет через суд принудить работодателя восстановить его в должности и получить дополнительный доход за вынужденный прогул.

Максимально безопасный путь

Очевидно, что у работодателя нет другого выхода, как выждать какое-то время. Практика такова, что достаточно месяца. За это время желательно выполнить следующие действия :

В первые несколько дней отсутствия пропавшего работника составлять акты на каждый пропущенный рабочий день. В составлении акта должно принимать участие не менее трех человек; Параллельно с этим в табеле учета рабочего времени необходимо указывать значение «НН», что предполагает отсутствие работника по невыясненным обстоятельствам; Спустя неделю можно позвонить родственникам пропавшего; Если эта мера не даст результатов, то отделу персонала желательно направить ценные заказные письма на адрес регистрации работника, а также на адрес фактического проживания (если он известен). Содержание письма должно содержать требование разъяснить ситуацию с систематическими прогулами. Здесь одной отправкой можно не ограничиваться.

Если в течение месяца работник так и не выйдет на службу, его можно уволить за прогулы. Даже в том случае, если он появится спустя какое-то время и пожелает подать в суд, есть шанс, что компания выиграет его, т.к. налицо были попытки связаться с пропавшим.

Правда, если причина все же была уважительной, то суд, скорее всего, встанет на сторону истца даже в этой неоднозначной ситуации. Работник, ведь, не мог ничего сделать...