Еще раз об изменениях НДФЛ в 2021 году

В 2021 году приняты налоговые изменения относительно НДФЛ. Что поменялось и кого коснулись поправки - в нашей статье.

С помощью нового законопроекта правительство решило упростить систему уплаты НДФЛ. Поправки вступили в силу с 1 января 2021 года.

1. Отчетность ведется по новым правилам.

Формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ стали консолидированными (вторая стала приложением), чтобы сократить объем расчетов. В 6-НДФЛ поменялась последовательность разделов, правила заполнения некоторых, в 3-НДФЛ изменения коснулись авансовых платежей индивидуальных предпринимателей. Избежать ошибок в заполнении и сроках из-за новых требований легче всего тем, кто пользуется специальными программами для бизнеса.

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2. Появилась новая ставка - прогрессивная шкала налогообложения.

К гражданам с доходом до пяти миллионов рублей в год применяют ставку в 13%. К тем, кто зарабатывает больше пяти миллионов - 15%, плюс твердая ставка - налог с дохода в размере 650 000 рублей. Для этого так называемого “налога для богатых” создан специальный код бюджетной классификации, чтобы направлять средства на нужды тяжелобольных детей.

“Налог для богатых” не касается случаев продажи и получения имущества в дар.

3. Изменился порядок определения налоговой базы.

Теперь налоговые агенты должны разделять базы для налогоплательщиков, чтобы впоследствии произвести консолидацию в течение двух следующих лет. Отдельно формируются базы по зарплате, получению дивидендов и выигрышей в розыгрышах и азартных играх, прибыли от операций с ценными бумагами и других финансовых стратегий, доходам от долевого строительства и прочим сферам. Они отражены в пункте 2.1 статьи 210 Федерального закона от 23 ноября 2020 года № 372.

4. Теперь от НДФЛ освобожден проезд в отпуск сотрудников с Крайнего Севера и приравненных к нему районов, в том числе находящихся за пределы РФ.

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5. По-другому облагаются НДФЛ проценты по банковским вкладам.

Вклады свыше одного миллиона рублей, по которым ставка превысит ключевую на пять пунктов, а также валютные с доходом больше 9% годовых облагаются НДФЛ в 13%. Расчет производится, исходя из суммы доходов со вкладов (тело вкладов не облагается налогами) за 2021 год. Таким образом, если у вкладчика есть один или несколько счетов на общую сумму более миллиона, то в 2022 году придется заплатить налог с той суммы, которая превысит лимит - ключевую ставку ЦБ на начало соответствующего года (в январе 2021 она составила 4,25%) плюс пять пунктов.

6. Что будет с налоговыми вычетами?

Пока существует только программа по их оптимизации. Если сейчас получение налоговых вычетов после подачи декларации 3-НДФЛ или заявления составляет до пяти месяцев с учетом проверки, то в будущем планируется сократить этот срок до полутора месяцев. Собирать и подавать документы будет не нужно: Федеральная налоговая служба самостоятельно будет получать данные из различных источников и предлагать налоговые вычеты работодателю. Изменения начнут действовать, по расчетам, в начале следующего года.

7. Некоторые доходы, на которые раньше не налагались выплаты, с 1 января 2021 года стали налогооблагаемыми.

Это прибыль от операций с некоторыми ценными бумагами. К ним относятся:

проценты по обращающимся облигациям организаций РФ, эмитированным после 01.01.2017 г. и номинированным в рублях,

дисконты при погашении облигаций,

проценты по гособлигациям и другим ценным бумагам стран-участников бывшего СССР, Союзного государства и субъектов РФ.

8. Расширен список медицинских услуг, по которым можно получить социальный вычет.

Теперь в них также входят:

паллиативная помощь для неизлечимых больных, позволяющая качественно продлить им жизнь,

медицинская эвакуация,

стоматологическая ортопедия врожденных и приобретенных дефектов,

дополнительные услуги репродуктивной медицины.

По словам экспертов, эти перемены направлены на избавление от лишней отчетности. При этом важно сохранить достаточный объем собираемых данных для нормального функционирования налоговой системы. Насколько это удалось на данный момент - покажет этот год.

Уважаемые коллеги, какие поправки вы встретили с энтузиазмом, а какие показались лишними и проблематичными?