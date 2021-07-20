Шпаргалка по отчетам июля от Scloud!

Индивидуальные предприниматели и руководители организаций (бухгалтеры) стараются соблюдать сроки сдачи отчетности. Ведь при нарушении требований контролирующие органы начисляют штрафы. В самых тяжелых случаях – блокируют счета.

Есть пробелы по этой части? Расскажем о том, кто, когда и какие именно отчеты сдает во втором квартале 2021 года.

Кто сдает отчетность?

За II квартал отчитываются индивидуальные предприниматели и юрлица, работающие:

на общей системе налогообложения,

на едином сельскохозяйственном налоге и упрощенной системе – в случаях, отмеченных в законодательстве, например, при утрате прав на специальный режим налогообложения или прекращении деятельности.

Отчеты должны также предоставить работодатели и наниматели физических лиц по гражданско-правовому договору.

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Какие отчеты и в какие сроки сдавать?

Формы в ПФР

СЗВ-М сдают ежемесячно. Заполненный бланк нужно отправить до 15.07.2021.

Если в компании произошли какие-либо изменения в кадровом составе, до пятнадцатого числа следующего месяца нужно подать в ПФР форму СЗВ-ТД.

Посмотрите подробную инструкцию по заполнению отчета СЗВ-ТД.

Напоминаем, что с 1 июля в форме СЗВ-ТД произошли изменения, о которых мы рассказывали в статье нашего блога.

Отчет 4-ФСС

Обязателен для всех организаций и индивидуальных предпринимателей с наемными работниками по трудовым и гражданско-правовым договорам с учетом взносов на травматизм. Компании со штатом до двадцати пяти человек могут сдавать отчетность в бумажном виде, крайний срок – 20.07.2021. Со штатом более 25 сотрудников – только в электронном виде и до 26.07.2021.

Декларация по налогу на добавленную стоимость

Ее сдают:

ИП и организации на ОСНО,

компании на ЕСХН без освобождения,

компании на спецрежимах, выдающие счета-фактуры с НДС,

налоговые агенты по НДС,

фирмы, занимающиеся импортом,

иностранные юридические лица,

участники простых товариществ,

вступившие в права владения реорганизованными компаниями, которые должны платить НДС.

Декларация подается в электронном виде не позднее 26.07.2021.

Делимся с вами, как подготовиться к сдаче Декларации по НДС!

Декларация по налогу на прибыль

По ней отчитываются:

налоговые агенты по налогу на прибыль,

компании на ОСНО,

компании на УСН, получающие доходы по дивидендам и некоторым видам долговых обязательств,

иностранные юридические лица.

Декларацию сдают в электронном виде. Фирмам, штат которых составляет меньше ста человек, можно подавать ее в бумажном виде. Тем, кто отчитывается по прибыли ежеквартально или ежемесячно и тем, кто вносит авансовые платежи с фактического дохода и каждый месяц сдает отчетность, нужно сдать документы до 28.07.2021.

Проверьте правильность расчета налога на прибыль перед отправкой:

Форма 6-НДФЛ

Ее сдают налоговые агенты НДФЛ – работодатели и наниматели сотрудников по гражданско-правовым договорам, которые вычитают НДФЛ с выплат. Подается в электронном виде. В бумажном разрешается сдавать, если работников, с доходов которых был удержан налог, меньше десяти. Сдать форму нужно до 31.07.2021.

Отчетность по страховым взносам

Ее сдают все, кто выплачивает заработную плату физическим лицам по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также директоры фирм, где они являются единственными учредителями. Отчет подается в электронном виде. Если количество застрахованных работников меньше десяти, то можно принести бумажную форму. Сделать это нужно до 30.07.2021.