Нужно ли указывать логистические расходы в базу УСН при работе с маркетплейсами

Какие расходы считаются логистическими
При работе с маркетплейсом предприниматель оплачивает:
- транспортировку товара на склад;
- доставку до покупателя;
- хранение на складе;
- доставку товара при возврате покупателем.
Такие траты считаются логистическими. Помимо этого площадка удерживает комиссию – процент с продаж. Процент взимается в зависимости от товарной категории. В комиссию затраты на логистику не входят.
В зависимости от типа упрощёнки, затраты на логистику учитываются по-разному.
Предприниматель с УСН «Доходы»
В этом случае налогом облагаются все доходы предпринимателя без учёта расходов. В случае работы с маркетплейсами доходы – это все деньги, полученные с продажи товаров на площадке.
Комиссия за размещение, логистические и другие расходы не указываются в налоговой базе. Причём неважно, удержал ли маркетплейс комиссию при переводе средств продавцу или предприниматель выплатил её отдельно.
Пример расчёта налога:
Покупатели купили товаров на сумму: 150 000 ₽
Площадка удержала комиссию: 15 000 ₽
Продавец получил на счёт: 135 000 ₽
Предприниматель потратил на логистику: 20 000 ₽
Ставка: 6%
Нужно уплатить налогов: 150 000×6% = 9 000 ₽
При УСН «Доходы» налогом облагается вся сумма проданных товаров, комиссия маркетплейса и логистические затраты не учитываются.
Предприниматель с УСН «Доходы минус расходы»
В этом случае расходы включаются в налоговую базу и вычитаются из доходов – суммы, которую покупатели заплатили за товары.
Пример расчёта налога:
Покупатели купили товаров на сумму: 150 000 ₽
Комиссия маркетплейса: 15 000 ₽
Продавец получил на счёт: 135 000 ₽
Потрачено на логистику: 20 000 ₽
Ставка: 15%
Нужно уплатить: (150 000 – 15 000 – 20 000) х 15% = 17 250 ₽
Если у предпринимателя большие расходы, ему выгоднее использовать УСН «Доходы минус расходы» – так он заплатит меньше налогов. Если, как в нашем примере, трат меньше, то лучше использовать УСН «Доходы».
Поэтому, логистические расходы учитываются в налоговой базе УСН, только если предприниматель использует тип «Доходы минус расходы».