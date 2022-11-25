УСН

Нужно ли указывать логистические расходы в базу УСН при работе с маркетплейсами

Входят ли расходы на логистику в налоговую базу или нет зависит от типа УСН. В статье разберёмся, в каком случае они учитываются, а в каком – нет.

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Нужно ли указывать логистические расходы в базу УСН при работе с маркетплейсами
Иллюстрация: Scloud

Какие расходы считаются логистическими

При работе с маркетплейсом предприниматель оплачивает:

  • транспортировку товара на склад;
  • доставку до покупателя;
  • хранение на складе;
  • доставку товара при возврате покупателем.

Такие траты считаются логистическими. Помимо этого площадка удерживает комиссию – процент с продаж. Процент взимается в зависимости от товарной категории. В комиссию затраты на логистику не входят.

В зависимости от типа упрощёнки, затраты на логистику учитываются по-разному.

Предприниматель с УСН «Доходы»

В этом случае налогом облагаются все доходы предпринимателя без учёта расходов. В случае работы с маркетплейсами доходы – это все деньги, полученные с продажи товаров на площадке.

Комиссия за размещение, логистические и другие расходы не указываются в налоговой базе. Причём неважно, удержал ли маркетплейс комиссию при переводе средств продавцу или предприниматель выплатил её отдельно.

Пример расчёта налога:

Покупатели купили товаров на сумму: 150 000 ₽

Площадка удержала комиссию: 15 000 ₽

Продавец получил на счёт: 135 000 ₽

Предприниматель потратил на логистику: 20 000 ₽

Ставка: 6%

Нужно уплатить налогов: 150 000×6% = 9 000 ₽

При УСН «Доходы» налогом облагается вся сумма проданных товаров, комиссия маркетплейса и логистические затраты не учитываются.

Предприниматель с УСН «Доходы минус расходы»

В этом случае расходы включаются в налоговую базу и вычитаются из доходов – суммы, которую покупатели заплатили за товары.

Пример расчёта налога:

Покупатели купили товаров на сумму: 150 000 ₽

Комиссия маркетплейса: 15 000 ₽

Продавец получил на счёт: 135 000 ₽

Потрачено на логистику: 20 000 ₽

Ставка: 15%

Нужно уплатить: (150 000 – 15 000 – 20 000) х 15% = 17 250 ₽

Если у предпринимателя большие расходы, ему выгоднее использовать УСН «Доходы минус расходы» – так он заплатит меньше налогов. Если, как в нашем примере, трат меньше, то лучше использовать УСН «Доходы».

Поэтому, логистические расходы учитываются в налоговой базе УСН, только если предприниматель использует тип «Доходы минус расходы».

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