Как избежать штрафов от ФНС в 2023 году

На сколько будут штрафовать компании с переходом на единый налоговый счёт, как избежать самых распространенных штрафов, расскажем в статье.

Важно: в письме № ЕД-26-8/2@ ФНС сообщила, что до 1 марта 2023 года служба будет проводить сверку с налогоплательщиками для формирования корректного сальдо ЕНС. До этого срока взысканий не будет при отрицательном сальдо на счету.

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Штрафов за непредоставление уведомлений по ЕНП не будет , пока ФНС не разъяснит условия их взыскания.

До 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании за 2022 год вводится мораторий на штрафы за занижение налоговой базы и за неуплату налогов налоговыми агентами за периоды до 2023 года. Штрафовать будут только если нарушение выявит проверка.

Соблюдайте сроки уплаты налогов

В 2023 году установлен единый срок для уплаты налогов – теперь платим налоги до 28 числа месяца, который следует за прошедшим отчётным периодом.

За просрочку могут оштрафовать на 20% от неуплаченной суммы, если задержка произошла неумышленно. Если организация умышленно не платит налоги в срок, взыскания возрастают – ФНС запросит 40% от неуплаты. Штраф не выпишут, только если у налогоплательщика есть положительное сальдо на ЕНС, достаточное для уплаты или частичной уплаты налога.

С ЕНС легко запутаться, какие налоги когда переводить на счёт. Упростить процесс уплаты можно с помощью автоматизации налогового учёта с 1С от Scloud. Пропустить срок при автоматизации сложно – программа сама напомнит, когда переводить конкретные налоги. Напоминания также можно настроить под себя, исключив ненужные платежи.

Сдавайте отчётность вовремя

В этом году установили единый срок и для сдачи отчётности – сдаём отчёты за прошедший отчётный период до 25 числа следующего месяца. За просрочку предусмотрены взыскания.

Если сдали налоговые декларации позже срока – штраф 5% от неуплаченного налога. Взыскания начисляются каждый месяц, даже если он неполный. Максимум компанию оштрафуют на 30% от неуплаченной суммы, а минимум – на 1 000 рублей. Для должностных лиц также предусмотрено взыскание – от 300 до 500 рублей. Налогоплательщика также оштрафуют на 1 000 рублей, если налог он уплатил в срок, а декларацию просрочил.

Если не сдали 6-НДФЛ вовремя , то оштрафуют на 1 000 рублей за каждый месяц просрочки, а также могут заблокировать счёт, если опоздали с подачей расчёта на 20 дней.

Для уведомлений об исчисленных суммах налогов отдельный штраф – 200 рублей за каждое просроченное уведомление. Напоминаем, что пока не взимается.

Ведите учёт доходов и расходов правильно

ФНС штрафует по ст. 120 НК при грубых нарушениях в части учёта доходов и расходов: отсутствия счетов-фактур, неправильного отражения сумм и активов на счетах, отсутствия регистров учёта и т. д.

Если нарушения выявят в течение одного налогового периода, выпишут штраф размером 10 000 рублей, если нарушения найдут в двух и более периодах, придётся заплатить уже 30 000 рублей.

А если при нарушениях выявят занижение налоговой базы, то выпишут штраф размером 20% от неуплаченной суммы. Минимум нарушитель заплатит 40 000 рублей.

Чтобы не уплачивать крупную сумму, рассчитывайте налоговую базу автоматически с 1С от Scloud. Ошибиться при автоматизации невозможно – программа посчитает налоговую базу за вас при любой системе налогообложения.

ФНС также может оштрафовать отдельных налогоплательщиков: налоговых агентов за невыполнение своих обязанностей и магазины с ККТ, которые нарушили правила применения техники.

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