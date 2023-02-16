Как правильно платить НДФЛ в 2023 году

С 1 января организации и предприниматели обязаны перечислять налоги, взносы и другие платежи на единый налоговый счёт (ЕНС). В этот перечень входит и НДФЛ. В статье разберём, как правильно платить налог в 2023 году с учётом всех изменений.

Изменилась дата получения дохода

До 2023 года датой получения дохода считался последний день месяца, в котором сотрудник получил выплату. Теперь датой считается фактический день получения выплаты работником. Так как сотрудник получает деньги 2 раза в месяц, то с 2023 года появляется необходимость удерживать НДФЛ не только с зарплаты, но и с аванса.

Новый расчётный период и срок уплаты НДФЛ

С 2023 года установлен новый расчётный период для НДФЛ — с 23-го числа прошлого месяца до 22-го числа текущего. А также единый срок уплаты для всех налогов, в том числе и для НДФЛ, — теперь уплачиваем налог до 28-го числа месяца, следующего за прошедшим расчётным периодом.

Например, если сотрудник получил зарплату с 23 марта по 22 апреля, то удержанный с выплаты налог нужно перечислить на ЕНС до 28 апреля.

В январе и декабре свои сроки:

если зарплату выплатили с 1 по 22 января, перечислить НДФЛ нужно до 28 января;

если зарплату выплатили с 23 по 31 декабря, то налог нужно уплатить до последнего рабочего дня года.

Сдача деклараций и уведомлений

После перевода средств на ЕНС необходимо подать уведомление, чтобы налоговая знала, сколько списать в счёт обязанности по НДФЛ. Если уведомление не подать, деньги будут распределены пропорционально, а у налогоплательщика появится задолженность.

Уведомление по НДФЛ сдаётся до 25-го числа каждого месяца. В документ включают информацию об удержанном налоге за прошлый расчётный период. Например, сотрудник получил зарплату с 23 марта по 22 апреля, работодатель удержал с выплаты НДФЛ. В таком случае уведомление нужно подать до 25 апреля, а до 28 апреля налоговая уже спишет деньги в счёт обязанности по НДФЛ.

25-ое число — это единый срок сдачи большинства отчётов, установленный с 2023 года.

Сроки сдачи деклараций:

6-НДФЛ подаётся за квартал, 6 и 9 месяцев до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. В 2023 году расчёт нужно сдать до 25 апреля, 25 июля и 25 октября. За год декларация сдаётся до 25 февраля следующего года.

Для 3-НДФЛ отдельный срок — декларация сдаётся раз в год до 30 апреля.

Уведомление нельзя заменить расчётом, так как в обоих документах отражается удержанный налог за разные периоды.

Изменения в декларациях

6-НДФЛ. Изменили только раздел 1 — так как теперь сроки уплаты фиксированные, в разделе нужно указать только сумму налога к уплате.

3-НДФЛ. В форме произошли такие изменения:

в раздел 2 добавили строку, в которой теперь отражается сумма налога к возврату или к вычету, если налогоплательщик применил вычет в упрощённом порядке;

заявление на возврат переплаты по НДФЛ с единого налогового счёта теперь можно включить в декларацию. При возврате указывается сумма к возврату и информация о налогоплательщике;

ввели новый код вида освобождения от уплаты налогов;

в декларации теперь можно отражать вычет за оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Как платить НДФЛ на ЕНС в 2023 году

С учётом всех изменений порядок уплаты на ЕНС такой:

Налогоплательщик переводит НДФЛ за прошедший расчётный период на ЕНС в составе единого налогового платежа до 28-го числа текущего месяца.

После перевода отправляет уведомление об исчисленном налоге, чтобы налоговая знала, сколько списать в счёт обязанности по НДФЛ. Уведомление нужно прислать до 25-го числа текущего месяца и включить в документ информацию об удержанном НДФЛ в прошедшем расчётном периоде. При этом расчет 6-НДФЛ и 3-НДФЛ также сдаются, уведомление их не заменяет.

Налоговая списывает деньги в установленные сроки. Важно, чтобы на счету было достаточно средств для списания налога.

При этом у налогоплательщика всё ещё есть право перечислять НДФЛ на ЕНС отдельным платёжным поручением, а не в составе единого налогового платежа. В таком случае уведомление сдавать не нужно.

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