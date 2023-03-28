Неправильно рассчитывается НДФЛ в 1С: что делать

Возможные ошибки

Ошибки при расчёте НДФЛ в конфигурациях могут возникнуть из-за того, что в документах на начисление и выплату зарплаты проставлена неправильная дата выплаты дохода.

При создании документов дата проставляется автоматически из настроек программы. Если фактическая дата выплаты другая, её нужно исправить во всех созданных документах либо же создать новый документ с правильной датой.

Разберем пошаговое создание документов на расчёт зарплаты и НДФЛ в облачных версиях 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП от Scloud.

Расчёт НДФЛ в 1С:Бухгалтерия

Для расчёта НДФЛ и начисления аванса или зарплаты перейдите в раздел «Зарплата и кадры» → «Все начисления». Создайте документ «Начисление зарплаты», в созданном документе нужно отметить «Аванс» или «Окончательный расчёт».

После этого важно проверить дату выплаты – программа могла подтянуть неправильную дату из настроек – и изменить её на правильную дату.

Если вы меняли дату у конкретного сотрудника в уже заполненном документе, нажмите на сумму выплаты сотрудника. При нажатии откроется окно с начислениями: проверьте дату выплаты в окне и измените её на верную, если необходимо.

После всех изменений заново заполните документ: обновится сумма выплат и НДФЛ. Проведите и закройте документ.

После расчёта нужно создать ведомость на выплату средств. Для этого перейдите в «Зарплата и кадры» → «Зарплата» → «Ведомость в кассу/банк» и создайте ведомость.

Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. В созданном документе выберите «Аванс» или «Зарплата», проверьте дату выплаты и измените дату при необходимости.

Заполните документ: выплаты и НДФЛ должны посчитаться корректно.

Если возникла ошибка в расчётах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. Из-за неправильных дат НДФЛ может рассчитаться некорректно.

Расчёт НДФЛ в 1С:Зарплата и управление персоналом

Для расчёта НДФЛ с аванса создайте документ в разделе «Зарплата» – «Начисление за первую половину месяца». Чтобы рассчитать НДФЛ с оставшейся части зарплаты, создайте документ в разделе «Зарплата» – «Начисление зарплаты и взносов».

Заполните документ.

Проверьте дату выплаты в документе и в начислениях сотрудников. Посмотреть дату выплаты у сотрудника можно в окне «Начисления», которое откроется при нажатии на сумму выплаты в таблице документа.

После проверки заново заполните документ: обновятся суммы выплат и НДФЛ. Для завершения работы с документом проведите и закройте документ.

После расчёта также нужно создать ведомость на выплату средств. Перейдите в раздел «Выплаты» → «Ведомость в банк/на счета/в кассу» и создайте нужную ведомость.

Тип ведомости зависит от того, как выплачивается зарплата в организации. В документе в пункте «Выплачивать» нужно выбрать «Аванс» или «Зарплата за месяц», чтобы программа понимала, какую сумму рассчитывать.

После этого проверьте дату выплаты: если дата в документе верная, убедитесь что она совпадает с датой выплаты в документе «Начисление зарплаты», либо в ведомости стоит более поздняя дата. Тогда НДФЛ рассчитается корректно.

Заполните ведомость, проведите и закройте документ.

Анализ НДФЛ

Чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчёт в разделе «Налоги и взносы» → «Отчёты по налогам и взносам» → «Анализ НДФЛ по месяцам». В обеих конфигурациях отчёт создается из того же раздела.

Неправильная дата выплаты – распространенная ошибка при расчёте НДФЛ.

Но также бывают и редкие ошибки, которые не решить без анализа базы и исправления учёта НДФЛ. В таком случае можно обратиться к консультантам Scloud – они определят возможные ошибки в расчётах и предложат решение проблемы.

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