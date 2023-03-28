Неправильно рассчитывается НДФЛ в 1С: что делать

С 1 января изменилась дата получения дохода – теперь датой получения дохода считается день выплаты зарплаты сотруднику. Поэтому НДФЛ с этого года исчисляется и с аванса, и с оставшейся части зарплаты, что приводит к ошибкам расчёта налога в 1С. Далее расскажем о возможных решениях проблемы.

Версия для печати
Неправильно рассчитывается НДФЛ в 1С: что делать
Иллюстрация: Scloud

Возможные ошибки

Ошибки при расчёте НДФЛ в конфигурациях могут возникнуть из-за того, что в документах на начисление и выплату зарплаты проставлена неправильная дата выплаты дохода.

При создании документов дата проставляется автоматически из настроек программы. Если фактическая дата выплаты другая, её нужно исправить во всех созданных документах либо же создать новый документ с правильной датой.

Разберем пошаговое создание документов на расчёт зарплаты и НДФЛ в облачных версиях 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП от Scloud.

Расчёт НДФЛ в 1С:Бухгалтерия

Для расчёта НДФЛ и начисления аванса или зарплаты перейдите в раздел «Зарплата и кадры» → «Все начисления». Создайте документ «Начисление зарплаты», в созданном документе нужно отметить «Аванс» или «Окончательный расчёт».

После этого важно проверить дату выплаты – программа могла подтянуть неправильную дату из настроек – и изменить её на правильную дату.

image1.png

Если вы меняли дату у конкретного сотрудника в уже заполненном документе, нажмите на сумму выплаты сотрудника. При нажатии откроется окно с начислениями: проверьте дату выплаты в окне и измените её на верную, если необходимо.

image2.png

После всех изменений заново заполните документ: обновится сумма выплат и НДФЛ. Проведите и закройте документ.

После расчёта нужно создать ведомость на выплату средств. Для этого перейдите в «Зарплата и кадры» → «Зарплата» → «Ведомость в кассу/банк» и создайте ведомость.

Тип ведомости определяется по способу выплаты аванса или зарплаты. В созданном документе выберите «Аванс» или «Зарплата», проверьте дату выплаты и измените дату при необходимости.

Заполните документ: выплаты и НДФЛ должны посчитаться корректно.

image3.png

Если возникла ошибка в расчётах, проверьте дату в документе «Начисление зарплаты»: дата в ведомости должна совпадать с датой в документе, либо в ведомости должна стоять более поздняя дата. Из-за неправильных дат НДФЛ может рассчитаться некорректно.

Расчёт НДФЛ в 1С:Зарплата и управление персоналом

Для расчёта НДФЛ с аванса создайте документ в разделе «Зарплата» – «Начисление за первую половину месяца». Чтобы рассчитать НДФЛ с оставшейся части зарплаты, создайте документ в разделе «Зарплата» – «Начисление зарплаты и взносов».

Заполните документ.

Проверьте дату выплаты в документе и в начислениях сотрудников. Посмотреть дату выплаты у сотрудника можно в окне «Начисления», которое откроется при нажатии на сумму выплаты в таблице документа.

image4.png

После проверки заново заполните документ: обновятся суммы выплат и НДФЛ. Для завершения работы с документом проведите и закройте документ.

После расчёта также нужно создать ведомость на выплату средств. Перейдите в раздел «Выплаты» → «Ведомость в банк/на счета/в кассу» и создайте нужную ведомость.

Тип ведомости зависит от того, как выплачивается зарплата в организации. В документе в пункте «Выплачивать» нужно выбрать «Аванс» или «Зарплата за месяц», чтобы программа понимала, какую сумму рассчитывать.

После этого проверьте дату выплаты: если дата в документе верная, убедитесь что она совпадает с датой выплаты в документе «Начисление зарплаты», либо в ведомости стоит более поздняя дата. Тогда НДФЛ рассчитается корректно.

image5.png

Заполните ведомость, проведите и закройте документ.

Анализ НДФЛ

Чтобы убедиться, что НДФЛ рассчитан верно, создайте аналитический отчёт в разделе «Налоги и взносы» → «Отчёты по налогам и взносам» → «Анализ НДФЛ по месяцам». В обеих конфигурациях отчёт создается из того же раздела.

image6.png

Неправильная дата выплаты – распространенная ошибка при расчёте НДФЛ.

Но также бывают и редкие ошибки, которые не решить без анализа базы и исправления учёта НДФЛ. В таком случае можно обратиться к консультантам Scloud – они определят возможные ошибки в расчётах и предложат решение проблемы.

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid:

Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке

Бухгалтерский аутсорсинг

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Разберемся, где брать заказчиков на бухгалтерское обслуживание и как себя продвигать. Расскажем о разных способах рекламы и нюансах, которые нужно учитывать, прежде чем уходить из найма в аутсорсинг.

Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Кредитование

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

Нет полной суммы для приобретения недвижимости, а оформить ипотечный кредит не получается? Оптимальным выходом может стать покупка в рассрочку. Покупатель получает жилье сразу, а оплата растягивается от 6 мес. до 4 лет, без процентов и переплат. Расскажем о подводных камнях беспроцентных кредитов.

Рассрочка: как сэкономить и не стать банкротом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Право

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Можно ли бухгалтеру получить денежную компенсацию за моральный ущерб, если он пострадал от действий налоговиков, клиентов или собственного работодателя? Можно. Постановление Пленума ВС поможет это сделать правильно.

Как бухгалтеру получить возмещение морального ущерба

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность в СФР

Новый порядок подтверждения ОКВЭД и обновленные формы документов.

С 4 апреля 2023 года вступит в силу новый порядок подтверждения основного вида экономической деятельности, обновленные формы заявлений ‎о подтверждении основного вида экономической деятельности и ‎о выделении подразделений в самостоятельные ‎классификационные единицы (СКЕ).

Читать еще