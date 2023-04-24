Как рассчитать налог УСН в 2023 году

Ставка налога

Федеральная ставка налога определяется исходя из объекта налогообложения компании или ИП:

«Доходы»: 6% и 8%.

«Доходы минус Расходы»: 15% и 20%.

Ставки 6% и 15% считаются базовыми ставками. Они применяются, если доходы организации не превышают 188,5 млн рублей, а в штате менее 100 человек.

Ставки повышаются до 8% и 20% соответственно, если доходы организации превысили 188,5 млн рублей, но не достигли 251,4 млн рублей, а в штате более 100 человек, но менее 130 человек.

Такое правило действует для федеральных ставок налога, для субъектов может быть установлена другая ставка. Перед расчётом налога проверьте ставку в законодательных актах субъекта.

Налоговая база

База определяется по объекту налогообложения плательщика:

«Доходы» – сумма доходов компании нарастающим итогом.

«Доходы минус расходы» – разница между суммой доходов и суммой расходов компании, которые также суммируются нарастающим итогом.

Однако не вся прибыль и затраты учитываются при определении налоговой базы – в НК перечислены суммы, которые нужно или не нужно учитывать при расчёте:

В ст. 251 перечислены доходы, которые не входят в налоговую базу.

В ст. 346.16 перечислены расходы, которые нужно включить в налоговую базу. Другие затраты не учитываются.

Как рассчитать налог УСН

Чтобы определить сумму платежа, умножьте ставку на налоговую базу. Приведём примеры расчёта налога с разными ставками.

Расчёт налога на УСН «Доходы», 6%

Выручка компании в году распределилась таким образом:

Период 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Выручка, руб. 400 000 200 000 150 000 700 000 Сумма выручки, руб. 400 000 600 000 750 000 1 450 000

Чтобы рассчитать квартальный платеж, сумма выручки в каждом периоде умножается на ставку 6%. При этом сумма платежа за прошлый квартал вычитается из суммы платежа за текущий квартал.

Компания заплатит в каждом квартале:

1 квартал: 400 000×6% = 24 000 ₽

2 квартал: 600 000×6% = 36 000 – 24 000 (платёж за первые 3 месяца) = 12 000 ₽

3 квартал: 750 000×6% = 45 000 – 36 000 (суммарный платёж за I и II кварталы) = 9 000 ₽

Доплата за год: 1 450 000×6% = 87 000 – 45 000 (суммарный платёж за 3 квартала) = 42 000 ₽

Чтобы не ошибиться в расчётах, рассчитывайте налоги в 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud. Программа автоматически посчитает сумму доходов и расходов на основе информации из базы, учтёт налоговую ставку и рассчитает налог к уплате.

Расчёт налога на УСН «Доходы минус расходы», 15%

Вернёмся к примеру выше и учтём также и расходы организации:

Период 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Выручка, руб. 400 000 200 000 150 000 700 000 Сумма выручки, руб. 400 000 600 000 750 000 1 450 000 Затраты, руб. 100 000 70 000 20 000 250 000 Сумма затрат, руб. 100 000 170 000 190 000 440 000

Чтобы рассчитать платежи в этом случае, нужно вычесть сумму затрат из суммы выручки и умножить получившееся число на ставку 15%. Так же, как и на УСН «Доходы», из суммы текущего авансового платежа вычитаются суммы прошлых квартальных платежей.

Компания заплатит в каждом квартале:

1 квартал: (400 000 – 100 000) х 15% = 45 000 ₽

2 квартал: (600 000 – 170 000) х 15% = 64 500 – 45 000 (платёж за I квартал) = 19 500 ₽

3 квартал: (750 000 – 190 000) х 15% = 84 000 – 64 500 (суммарный платёж за I и II кварталы) = 19 500 ₽

Доплата за год: (1 450 000 – 440 000) х 15% = 151 500 – 84 000 (суммарный платёж за 3 квартала) = 67 500 ₽

Когда платить

Квартальные платежи по налогу УСН компании и ИП переводят на счёт до 28-го числа месяца, который следует после отчётного квартала. В 2023 году такие сроки:

За 1 квартал – 28 апреля.

За 2 квартал – 28 июля.

За 3 квартал – 30 октября (срок перенесён из-за выходного дня).

Налог за год компании переводят до 28 марта следующего года, а предприниматели – до 28 апреля.

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