Как начислить отпускные в 1С:Бухгалтерия

Рассчитывать средний заработок сотрудника и отпускные вручную долго и неудобно. Проще использовать программы, которые помогут автоматически рассчитать средний заработок и положенные сотруднику выплаты. Одна из таких программ — 1С:Бухгалтерия в облаке от Scloud. В статье пошагово расскажем, как начислить отпускные в программе.

Настройки зарплаты

Чтобы начислять отпускные в программе, нужно активировать опцию «Вести учёт больничных, отпусков и исполнительных документов» в настройках. Для этого перейдите в раздел «Администрирование» — «Настройки программы» — «Параметры учёта» — «Настройки зарплаты» и выберите нужную опцию.

Начисление отпускных

После этого можно переходить к расчёту отпускных. Создайте документ для начисления выплат в разделе «Все начисления», при создании выберите «Отпуск».

Вверху созданного документа заполните данные:

месяц, за который начисляются отпускные;

ФИО сотрудника, которому начисляются выплаты;

название организации, если в программе их несколько.

Далее перейдём ко вкладкам «Главное» и «Начисления».

В первой вкладке нужно указать даты отпуска, а также период работы, за который предоставляется отпуск. После заполнения полей сумма выплат и сумма НДФЛ с отпускных рассчитаются автоматически.

Обратите внимание, что система считает средний заработок работника автоматически на основе данных из базы. Если в расчетах обнаружена ошибка, можно скорректировать выплаты вручную.

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Для этого нажмите на «Изменить» рядом с полем среднего заработка, появится окно «Ввод данных для расчёта среднего заработка» с рабочими днями и выплатами в каждом месяце года, предшествующего месяцу отпуска. Измените данные вручную, если они некорректные. После этого нажмите «Перезаполнить» и «ОК», чтобы программа отразила правильную сумму среднего заработка в соответствующем поле.

После заполнения всех полей во вкладке «Главное» перейдите во вкладку «Начисления». Здесь отражаются начисленные сотруднику отпускные, сумму которых можно изменить вручную, если это необходимо. После заполнения нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить работу с документом.

Документ формирует проводки по счетам: Дебет 26, Кредит 70.

Также в документе «Отпуск» можно сформировать форму приказа Т-6. Для этого нажмите кнопку «Печать».

Остались вопросы по начислению отпускных? Обратитесь к консультантам Scloud. Они ответят на ваши вопросы и покажут, как правильно рассчитать выплаты в 1С.

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