Как начислить отпускные в 1С:Бухгалтерия

Настройки зарплаты
Чтобы начислять отпускные в программе, нужно активировать опцию «Вести учёт больничных, отпусков и исполнительных документов» в настройках. Для этого перейдите в раздел «Администрирование» — «Настройки программы» — «Параметры учёта» — «Настройки зарплаты» и выберите нужную опцию.
Начисление отпускных
После этого можно переходить к расчёту отпускных. Создайте документ для начисления выплат в разделе «Все начисления», при создании выберите «Отпуск».
Вверху созданного документа заполните данные:
месяц, за который начисляются отпускные;
ФИО сотрудника, которому начисляются выплаты;
название организации, если в программе их несколько.
Далее перейдём ко вкладкам «Главное» и «Начисления».
В первой вкладке нужно указать даты отпуска, а также период работы, за который предоставляется отпуск. После заполнения полей сумма выплат и сумма НДФЛ с отпускных рассчитаются автоматически.
Обратите внимание, что система считает средний заработок работника автоматически на основе данных из базы. Если в расчетах обнаружена ошибка, можно скорректировать выплаты вручную.
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Просто заполните форму ниже:
Для этого нажмите на «Изменить» рядом с полем среднего заработка, появится окно «Ввод данных для расчёта среднего заработка» с рабочими днями и выплатами в каждом месяце года, предшествующего месяцу отпуска. Измените данные вручную, если они некорректные. После этого нажмите «Перезаполнить» и «ОК», чтобы программа отразила правильную сумму среднего заработка в соответствующем поле.
После заполнения всех полей во вкладке «Главное» перейдите во вкладку «Начисления». Здесь отражаются начисленные сотруднику отпускные, сумму которых можно изменить вручную, если это необходимо. После заполнения нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить работу с документом.
Документ формирует проводки по счетам: Дебет 26, Кредит 70.
Также в документе «Отпуск» можно сформировать форму приказа Т-6. Для этого нажмите кнопку «Печать».
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