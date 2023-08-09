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Детские пособия

Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: кому положено и как рассчитать

Сотрудники, ушедшие в отпуск по уходу за ребёнком, могут подать заявление и получать пособие по уходу за ребёнком каждый месяц. Как оформить получение выплаты и рассчитать пособие, читайте в нашей статье.
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Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет: кому положено и как рассчитать
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Кому положено пособие

Пособие предоставляется сотруднику или сотруднице, которые взяли отпуск по уходу за ребёнком после его рождения. Такое право имеют:

  • родители, дедушка и бабушка ребёнка;

  • опекуны новорождённого;

  • другие родственники, которые заботятся о ребёнке.

 Выплата сотруднику предоставляется при условии, что сотрудник не работает, работает на полставки или из дома во время отпуска. СФР прекращает выплаты, если работник выходит из отпуска на работу.

Это правило может вскоре измениться — Минтруд подготовил поправки в ТК, согласно которым пособие будет выплачиваться и вышедшим на работу сотрудникам.

На каких условиях предоставляется пособие

Пособие выплачивается только одному родителю, родственнику или опекуну. Выплаты прекращаются после достижения 1,5 лет ребёнку.

Также с 2023 года изменился государственный орган, который выплачивает пособия. Раньше пособия переводил ФСС, теперь выплаты переводит СФР.

Выплату можно получить и после достижения ребенком 1,5 лет — подать заявление на получение пособия можно в течение следующих 6 месяцев. При этом пособие выплатят с дня ухода в отпуск до момента достижения ребёнком 1,5 лет.

Пособие можно получить ещё позже, если сотрудник не подал заявление по уважительной причине, представленной в приказе Минздравсоцразвития от 31.01.2007 №74. В других случаях выплаты назначаются через суд.

Как получить пособие

Документы на получение выплаты оформляются у работодателя. Сначала необходимо оформить отпуск по уходу, и только потом — пособие.

 И отпуск, и пособие назначаются на основе заявления работника. Заявление об отпуске оформляется в свободной форме, а заявление на получение пособия оформляется как в свободной, так и в утверждённой форме (Приложение №4 приказа ФСС от 08.04.2022 №119).

В обоих документах указывается информация о ребёнке, дата его рождения, данные сотрудника.

После этого работодатель составляет приказ об отпуске и подготавливает документы для Социального фонда: сведения о замене лет, даты отпуска и другие сведения. Когда все документы оформлены, работодатель передаёт их в СФР. Если данные в порядке, фонд назначит пособие и переведёт его в течение 10 календарных дней с дня подачи документов.

Размер пособия

Для пособия установлены верхние и нижние границы, которые используются при расчёте выплат. Если фактическая выплата сотруднику превышает верхнюю границу, то ему выплачивается максимальная сумма пособия. И, наоборот, если фактическая выплата ниже минимального размера пособия, работнику выплачивается минимальная сумма.

В 2023 году установлены такие предельные суммы:

  • Нижняя граница — 8 591,47 ₽

  • Верхняя граница — 33 281,80 ₽

Как рассчитать пособие по уходу

Согласно ст. 11.2 №255-ФЗ работнику предоставляется пособие в размере 40% от его среднего заработка. Сумма выплачивается с учётом максимального и минимального размеров выплат.

Чтобы вычислить точную сумму, нужно рассчитать средний заработок работника за 2 года до отпуска. Разберём на примере.

Сотрудница уходит в отпуск 10 августа 2023 года. Для расчёта берем 2021 и 2022 года и заработок работницы в каждом году.

В 2021 году сотрудница заработала 780 000 ₽, в 2022 году — 1 123 000 ₽.

 За 2 года сотрудница заработала: 780 000 + 1 123 000 = 1 903 000 ₽.

Определим среднедневной заработок работницы: 1 903 000 / 730 = 2 606,8 ₽.

Так же, как и при расчёте отпускных, из расчёта пособия по уходу исключаются дни, когда сотрудница была на больничном или в отпуске.

Чтобы рассчитать средний заработок за месяц, умножим сумму на среднее количество дней в месяце: 2 606,8 х 30,4 = 79 246,72 ₽.

Рассчитаем итоговую сумму пособия: 79 246,72 х 40% = 31 698,688 ₽.

Сравним получившуюся сумму с максимальными и минимальными суммами. Фактическая сумма ниже верхней границы и выше нижней, значит сотрудница будет получать фактическую выплату по своему среднему заработку.

 Scloud рекомендует оформлять отпуск и пособия по уходу за ребёнком в 1С:Зарплата и управление персоналом в облаке. Программа поможет правильно отразить отпуск и выплаты, а также подготовить необходимые документы для отправки в СФР.

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Комментарии

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