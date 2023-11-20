НДФЛ: все изменения с 2024 года

В следующем году планируется не только ввод новых законов, но и внесение поправок в действующее законодательство. Нововведения коснутся и НДФЛ. В новом году изменятся сроки и расчётный период уплаты налога, а также и отчётность по НДФЛ. Подробнее обо всех изменениях — в нашей статье.

Два расчётных периода для уплаты НДФЛ

Сейчас работодатели перечисляют налог один раз в месяц до 28-го числа. Этот порядок хотят изменить — готовится законопроект, который вводит новый расчётный период для НДФЛ. Если его примут, с 2024 года компании будут уплачивать НДФЛ в следующем порядке:

Налог, исчисленный с 1-го по 22-е число текущего месяца, будет уплачиваться до 28-го числа месяца.

Налог, исчисленный с 23-го по 31-е число текущего месяца, будут переводить до 5-го числа следующего месяца.

Отдельный срок будет установлен для декабря — налог, исчисленный с 23 по 31 декабря, нужно будет перевести до последнего рабочего дня.

Так, если компания удержала 300 000 ₽ налога с 1 по 22 марта, то перечислить НДФЛ за этот срок нужно до 28 марта. А уплатить сумму НДФЛ за оставшуюся часть месяца (23-31 марта) нужно будет до 5 апреля.

Два уведомления по НДФЛ станут обязательными

1 октября вступили в силу поправки в НК, установленные № 389-ФЗ. Одно из нововведений — предоставление не одного, а двух уведомлений об удержанной сумме НДФЛ за текущий месяц. Сейчас уведомление можно подавать по желанию плательщика, это необязательный документ.

С 2024 года второе уведомление по НДФЛ станет обязательным, и работодателям прибавится работы. Также установят обязательные сроки подачи двух уведомлений: Уведомление по налогу, исчисленному с 1-го по 22-е число текущего месяца, работодатели будут предоставлять до 25-го числа текущего месяца.

Уведомление по налогу, исчисленному с 23-го по 31-е число текущего месяца, компании будут предоставлять до 3-го числа следующего месяца.

Также будет действовать отдельный срок для декабря — предоставить уведомление по налогу, исчисленному за 23-31 декабря, нужно будет до последнего рабочего дня.

Изменения в расчёте 6-НДФЛ

Изменения коснулись и расчёта 6-НДФЛ. Новая форма и порядок заполнения расчёта утверждены приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. Сдать расчёт по новой форме нужно будет уже за I квартал 2024 года. Расчёт за IV квартал 2023 года предоставляется по старой форме без изменений.

Все корректировки формы расчёта обусловлены введением второго расчётного периода для уплаты налога. В частности изменилось содержание строк и порядок указания сумм в расчёте.

Как изменится раздел 1

В строках с указанием суммы налога к уплате и возврату теперь указываются суммы НДФЛ с начала года нарастающим итогом вместо сумм за последний квартал.

Также изменилось заполнение строк 021-024, в которых проставляются суммы исчисленного налога в каждом месяце отчётного периода. Новое заполнение строк и период, за который уплачивается налог, мы отразили в таблице ниже. Такие же периоды действуют для строк 031-034 соответственно.

За какой период предоставляется 6-НДФЛ / Номер строки 021 022 023 024 I квартал НДФЛ за 1-22 января НДФЛ за 23 января-22 февраля НДФЛ за 23 февраля-22 марта — Полугодие НДФЛ за 23 марта-22 апреля НДФЛ за 23 апреля-22 мая НДФЛ за 23 мая-22 июня — 9 месяцев НДФЛ за 23 июня-22 июля НДФЛ за 23 июля-22 августа НДФЛ за 23 августа-22 сентября — Год НДФЛ за 23 сентября-22 октября НДФЛ за 23 октября-22 ноября НДФЛ за 23 ноября-22 декабря НДФЛ за 23-31 декабря

Важно: Строка 024 заполняется только при сдаче годового 6-НДФЛ.

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Как изменится раздел 2

Раздел 2 также будем заполнять по-новому:

Количество сотрудников, которым были произведены выплаты в периоде, теперь указывается в строках 110-111 .

Отменяется разделение по типу дохода для сумм, которые раньше указывались в строках 111-114 . Теперь нужно будет указывать только сумму полученных сотрудником выплат в поле 120 и сумму выплат ВКС по ГПХ в строке 121 .

В строке 130 теперь указываются не только налоговые вычеты, но и расходы, перечисленные в приложении № 2 к приказу ФНС России № ММВ-7-11/387.

В раздел добавят строку 131 , в которой нужно будет указывать налоговую базу для расчёта налога с выплат всем сотрудникам по конкретной ставке.

В строке 141 теперь отражается не сумма налога с выплаченных дивидентов, а сумма налога с выплат ВКС на ГПХ.

Все суммы в разделе 2 теперь проставляются нарастающим итогом с начала года.

В полях 160 и 190 также отражаются суммы удержанного и возвращенного НДФЛ. По строкам 161-164 и 191-194 проставляются суммы удержанного и возвращенного НДФЛ в каждом месяце последнего квартала. НДФЛ указывается за период с 1-го числа первого месяца по 31-е число последнего месяца квартала с разбивкой по строкам в соответствии с новыми расчётными периодами.

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