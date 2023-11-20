Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
Scloud — аренда 1С в облаке
НДФЛ

НДФЛ: все изменения с 2024 года

В следующем году планируется не только ввод новых законов, но и внесение поправок в действующее законодательство. Нововведения коснутся и НДФЛ. В новом году изменятся сроки и расчётный период уплаты налога, а также и отчётность по НДФЛ. Подробнее обо всех изменениях — в нашей статье.
303
НДФЛ: все изменения с 2024 года
Иллюстрация: Scloud — аренда 1С в облаке

Два расчётных периода для уплаты НДФЛ

Сейчас работодатели перечисляют налог один раз в месяц до 28-го числа. Этот порядок хотят изменить — готовится законопроект, который вводит новый расчётный период для НДФЛ. Если его примут, с 2024 года компании будут уплачивать НДФЛ в следующем порядке:

  • Налог, исчисленный с 1-го по 22-е число текущего месяца, будет уплачиваться до 28-го числа месяца.

  • Налог, исчисленный с 23-го по 31-е число текущего месяца, будут переводить до 5-го числа следующего месяца.

Отдельный срок будет установлен для декабря — налог, исчисленный с 23 по 31 декабря, нужно будет перевести до последнего рабочего дня.

Так, если компания удержала 300 000 ₽ налога с 1 по 22 марта, то перечислить НДФЛ за этот срок нужно до 28 марта. А уплатить сумму НДФЛ за оставшуюся часть месяца (23-31 марта) нужно будет до 5 апреля.

Два уведомления по НДФЛ станут обязательными

1 октября вступили в силу поправки в НК, установленные № 389-ФЗ. Одно из нововведений — предоставление не одного, а двух уведомлений об удержанной сумме НДФЛ за текущий месяц. Сейчас уведомление можно подавать по желанию плательщика, это необязательный документ.

С 2024 года второе уведомление по НДФЛ станет обязательным, и работодателям прибавится работы. Также установят обязательные сроки подачи двух уведомлений:

  • Уведомление по налогу, исчисленному с 1-го по 22-е число текущего месяца, работодатели будут предоставлять до 25-го числа текущего месяца.

  • Уведомление по налогу, исчисленному с 23-го по 31-е число текущего месяца, компании будут предоставлять до 3-го числа следующего месяца.

Также будет действовать отдельный срок для декабря — предоставить уведомление по налогу, исчисленному за 23-31 декабря, нужно будет до последнего рабочего дня.

Изменения в расчёте 6-НДФЛ

Изменения коснулись и расчёта 6-НДФЛ. Новая форма и порядок заполнения расчёта утверждены приказом ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@. Сдать расчёт по новой форме нужно будет уже за I квартал 2024 года. Расчёт за IV квартал 2023 года предоставляется по старой форме без изменений.

Все корректировки формы расчёта обусловлены введением второго расчётного периода для уплаты налога. В частности изменилось содержание строк и порядок указания сумм в расчёте.

Как изменится раздел 1

В строках с указанием суммы налога к уплате и возврату теперь указываются суммы НДФЛ с начала года нарастающим итогом вместо сумм за последний квартал.

Также изменилось заполнение строк 021-024, в которых проставляются суммы исчисленного налога в каждом месяце отчётного периода. Новое заполнение строк и период, за который уплачивается налог, мы отразили в таблице ниже. Такие же периоды действуют для строк 031-034 соответственно.

За какой период предоставляется 6-НДФЛ / Номер строки

021

022

023

024

I квартал

НДФЛ за 1-22 января

НДФЛ за 23 января-22 февраля

НДФЛ за 23 февраля-22 марта

— 

Полугодие

НДФЛ за 23 марта-22 апреля

НДФЛ за 23 апреля-22 мая

НДФЛ за 23 мая-22 июня

— 

9 месяцев

НДФЛ за 23 июня-22 июля

НДФЛ за 23 июля-22 августа

НДФЛ за 23 августа-22 сентября

— 

Год

НДФЛ за 23 сентября-22 октября

НДФЛ за 23 октября-22 ноября

НДФЛ за 23 ноября-22 декабря

НДФЛ за 23-31 декабря

Важно: Строка 024 заполняется только при сдаче годового 6-НДФЛ.

Scloud рекомендует формировать уведомления и 6-НДФЛ в 1С: Бухгалтерии в облаке. Программа автоматически проставит в отчётах данные об уплаченных налогах и сформирует документ по всем требования законодательства. Базы облачной 1С обновляются автоматически, поэтому будущие изменения форм отчётности всегда будут учитываться при составлении документов.

Как изменится раздел 2

Раздел 2 также будем заполнять по-новому:

  • Количество сотрудников, которым были произведены выплаты в периоде, теперь указывается в строках 110-111.

  • Отменяется разделение по типу дохода для сумм, которые раньше указывались в строках 111-114. Теперь нужно будет указывать только сумму полученных сотрудником выплат в поле 120 и сумму выплат ВКС по ГПХ в строке 121.

  • В строке 130 теперь указываются не только налоговые вычеты, но и расходы, перечисленные в приложении № 2 к приказу ФНС России № ММВ-7-11/387.

  • В раздел добавят строку 131, в которой нужно будет указывать налоговую базу для расчёта налога с выплат всем сотрудникам по конкретной ставке.

  • В строке 141 теперь отражается не сумма налога с выплаченных дивидентов, а сумма налога с выплат ВКС на ГПХ.

Все суммы в разделе 2 теперь проставляются нарастающим итогом с начала года.

В полях 160 и 190 также отражаются суммы удержанного и возвращенного НДФЛ. По строкам 161-164 и 191-194 проставляются суммы удержанного и возвращенного НДФЛ в каждом месяце последнего квартала. НДФЛ указывается за период с 1-го числа первого месяца по 31-е число последнего месяца квартала с разбивкой по строкам в соответствии с новыми расчётными периодами.

Бесплатная книга по зарплатному учету в 1С!

Узнайте обо всех обновлениях 2023 года

Получите лайфхаки бухгалтера в 1С от консультантов Scloud

Заполните форму, вышлем книгу вам на почту:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: LjN8KQUJf

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Маркетплейсы

    Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсе

    ОКВЭД для маркетплейсов выбирают из Общероссийского классификатора кодов ОК 029-2014. Что по закону считается торговлей через маркетплейсы и в какой группе искать нужный код?

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    411
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Законопроекты

    Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день

    Давление на психическое и моральное состояние работников настолько велико, что это не может положительно сказываться на работоспособности человека.

    Условия труда таковы, что работники стали психами, поэтому нужно сократить рабочий день
    36

    Календарь вебинаров

    29
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Бухгалтеры

    💥Мы выложили бесплатную запись прошлой конференции. Забирайте в закладки и применяйте в работе

    Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!

    5
    351
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода

    Стоит ли верить всему, что пересылают нам в мессенджерах друзья и родные на тему здоровья и невероятных способов исцеления, расскажет клеркам терапевт DocMed Георгий Каевицер.

    Антивирусное дыхание и другие чудеса. Помогут ли «хуги» и сода
    10
    Банки

    Клиентка банка по ошибке перевела 1 млн рублей незнакомцу

    Банк отказался отменить ошибочный перевод, поскольку получатель уже снял все средства с карты.

    55

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    НДС

    Всегда ли не нужна транспортная накладная для вычета НДС у покупателя

    Принято обоснованно считать, что в вычете НДС из-за отсутствия транспортной накладной покупателю не откажут. Но имейте в виду, что эту удобную позицию не стоит применять ко всем ситуациям с доставкой грузов.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    1
    542
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Что такое справедливая стоимость в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое справедливая стоимость и чем она отличается от рыночной.

    Что такое справедливая стоимость в бухгалтерском учете
    17

    Курсы повышения
    квалификации

    20     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Интернет и IT

    На Госуслугах может появиться информация о сим-картах

    Абоненты в личном кабинете на Госуслугах смогут отслеживать свои номера и заблокировать сим-карту, если она больше не нужна или была оформлена на другое лицо.

    8
    121
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Менеджмент

    Что такое бенчмаркинг? Как его внедрить

    Человеческий капитал — один из важнейших ресурсов бизнеса. Чтобы избежать увольнений и выгорания, HR-специалисты и руководители работают над системами мотивации и удержания.

    Что такое бенчмаркинг? Как его внедрить
    26
    Маркетплейсы

    Wildberries пришлось изменить 20 правил после проверки прокуратуры

    Компания Wildberries изменила около двадцати положений, регламентирующих отношения маркетплейса с продавцами и покупателями. Одно из них — покупатель больше не обязан проверять качество товара в момент покупки.

    140
    Налоги, взносы, пошлины

    Как правильно округлять суммы налогов и взносов

    По правилам статьи 52 НК сумма налога, которая при расчете составила дробное число, округляется до полного рубля: часть, которая меньше 50 копеек, то есть «мелочь», отбрасывается, и сумма округляется до полного рубля. Но, так не всегда. В большинстве случаев, сумму округлять нельзя.

    Иллюстрация сгенерированна ChatCPT / Клерк
    228

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки

    Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Разберем, как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника.

    Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки
    1,1 тыс.
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках

    Засыпаете на скучных семинарах? Получите заряд настоящего драйва! Посетите главное событие года — Бухгалтерскую Клерк.Конференцию, которая пройдет 14 декабря в Краснодаре и онлайн. Вас ждет масса полезной информации, а еще новогодняя атмосфера и подарки, общение с коллегами и экспертами, кофе-брейки и сюрпризы от Деда Мороза.

    Бухгалтерская Клерк.Конференция в Краснодаре: изменения в законодательстве 2023-2024, воинский учет, отчетность, налоговые схемы и защита при проверках
    649

    Разборы законов

    1 044
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    НДФЛ

    НДФЛ: все изменения с 2024 года

    В следующем году планируется не только ввод новых законов, но и внесение поправок в действующее законодательство. Нововведения коснутся и НДФЛ. В новом году изменятся сроки и расчётный период уплаты налога, а также и отчётность по НДФЛ. Подробнее обо всех изменениях — в нашей статье.

    НДФЛ: все изменения с 2024 года
    303
    Логотип LRurist
    LRurist
    Банкротство

    Банкротство стороны сделки. Чем это грозит другому лицу. Оспаривание сделок в банкротстве

    В материале о рисках при банкротстве контрагента. Можно ли обезопасить себя от потенциальных убытков.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    21

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Охрана труда

    🍜 Сколько часов работникам приходится ждать обеда: опрос

    Обеденный перерыв не обязательно должен делить рабочий день ровно пополам. Если рабочая смена длится 8 часов, то перерыв на обед может быть через 5 часов после начала работы.

    1
    102
    Логотип Константин Чупырь
    Константин Чупырь
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете

    Без малого год как мы живем бок о бок с Единым Налоговым Счетом и много уже написано и на многие вопросы отвечено, но все равно, масса неведомого и непонятного осталось. И сегодня поговорим о зачете и возврате денег, которые сформировали положительное сальдо на вашем едином налоговом счете.

    Зачет и возврат при положительном сальдо на Едином Налоговом Счете
    274

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность

    Если предприниматель, не важно по какой причине, — забыл, не успел — не отчитался вовремя, то ему грозит штраф и даже блокировка счета. Про отчетность ИП с работниками, изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС, а также многое другое узнаете из этого поста.

    ❗️Сдать — и не сойти с ума. Все, что вы хотели знать про отчетность
    4
    196
    Логотип Telega.in
    Telega.in
    Ведение бизнеса

    Как Телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым

    Развивая свой канал или сайт в Интернете, блогеры получают гонорары за размещение в них рекламы. А как известно, любая деятельность, которая приносит доход, считается предпринимательской и требует официальной регистрации в соответствующем статусе.

    Как Телеграм-блогеру зарабатывать законно и стать самозанятым
    86

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Электронные подписи

    Доверенность для КЭП не считается первичным документом бухучета

    Для использования квалифицированной электронной подписи (КЭП) нужна доверенность. Это документ для целей бухучета – не первичка.

    62

    Мини-курсы

    257
    Короткие видео на самые актуальные темы