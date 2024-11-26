Как удерживать НДФЛ с доходов удаленных работников-нерезидентов в 2025 году

Поправки, которые внес закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, затронули статьи 208 и 224 НК. Суть изменений была в следующем. Если удаленный сотрудник работает по трудовому договору с российской компанией или подразделением иностранной организации, зарегистрированным в России, его доходы признаются доходами от источников в РФ и облагаются НДФЛ в общем порядке.

То есть законодатели установили для таких работников вне зависимости от налогового резидентства ставки НДФЛ на уровне 13 и 15% исходя из размера доходов. А с 1 января 2025 года — шкалу от 13 до 22%. Ставка НДФЛ в размере 30% для удаленных сотрудников с 2024 года больше не применяется.

Изменения коснулись не только ставок НДФЛ с заработной платы, но и с прочих доходов:

больничных;

отпускных;

среднего заработка в служебной командировке;

компенсации стоимости лечения и др.