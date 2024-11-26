Как удерживать НДФЛ с доходов удаленных работников-нерезидентов в 2025 году

Удаленщики на трудовых договорах
Поправки, которые внес закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ, затронули статьи 208 и 224 НК. Суть изменений была в следующем. Если удаленный сотрудник работает по трудовому договору с российской компанией или подразделением иностранной организации, зарегистрированным в России, его доходы признаются доходами от источников в РФ и облагаются НДФЛ в общем порядке.
То есть законодатели установили для таких работников вне зависимости от налогового резидентства ставки НДФЛ на уровне 13 и 15% исходя из размера доходов. А с 1 января 2025 года — шкалу от 13 до 22%. Ставка НДФЛ в размере 30% для удаленных сотрудников с 2024 года больше не применяется.
Изменения коснулись не только ставок НДФЛ с заработной платы, но и с прочих доходов:
больничных;
отпускных;
среднего заработка в служебной командировке;
компенсации стоимости лечения и др.
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Зачем законодатели изменили принцип удержания НДФЛ
Ранее компании могли легко не платить 30-процентный НДФЛ с доходов нерезидентов.
Если работник-нерезидент работал удаленно за границей, с ним заключали дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором прописывали, что место работы сотрудника — за рубежом. Это давало работодателю право не удерживать НДФЛ с его зарплаты и не отслеживать налоговый статус.
Даже если впоследствии сотрудник становился резидентом, НДФЛ с выплат по этому договору он должен был уплачивать сам.
Чтобы удаленные работники российских компаний, живущие за рубежом. продолжали платить НДФЛ, Минфин принял такие поправки.
Как работодателю проверить, утратили ли сотрудники резидентство
Если сам работник не рассказывал об этом — то никак. Закон не обязывает сотрудников оповещать ИФНС или работодателя об изменении резидентства. Проверить эту информацию достаточно сложно. Но работодатель может в трудовом договоре прописать пункт, обязывающий работника информировать компанию о смене резидентства, а также предусмотреть ответственность за нарушение.
В этом и была сложность прежних правил: многие работодатели не имели возможности или не хотели регулярно проверять налоговый статус у всех «удаленщиков». Поэтому они зачастую неправильно определяли ставку НДФЛ с доходов удаленных сотрудников — 13 или 30%.
Новые правила избавляют работодателей от этой «головной боли»: если сотрудник работает удаленно на российский бизнес и это прописано в трудовом договоре — к его доходам применяется ставка НДФЛ 13 или 15% (с 2025 года 13–22%).
Ставки НДФЛ для удаленщиков по договорам ГПХ
Как разъяснялось в письмах Минфина от 06.02.2024 № 03-04-05/9635 и от 17.11.2023 № 03-04-05/110282, новый порядок для удаленщиков в 2024 году действует только при работе по трудовым договорам.
Если же человек сотрудничает с российской компанией по договору ГПХ, в котором место работы указано за границей, то его доходы все так же не относятся к доходам от источников в РФ. Поэтому НДФЛ работодатель исчислять с них не должен. Налоговые резиденты платят НДФЛ с таких доходов сами, а нерезиденты не платят вообще.
С 1 января 2025 года доходы удаленщиков, работающих из-за границы по гражданско-правовым договорам на российские компании, ИП или ОП иностранных компаний в России, будут облагаться НДФЛ по ставкам 13–22% в зависимости от уровня доходов. Причем, удерживать и перечислять НДФЛ с них должен работодатель — налоговый агент.
А кто теперь будет платить НДФЛ по ставке 30%
Так что же получается, теперь вообще никто из удаленщиков-нерезидентов не должен платить НДФЛ в размере 30%? Не совсем так. Поправки в Налоговый кодекс снизили ставки по НДФЛ для удаленных сотрудников, уехавших за рубеж до 13 и 15% (с 2025 года до 13–22%), но только при условии, что дистанционный характер работы зафиксирован в трудовом (а с 2025 года и в гражданско-правовом) договорах.
Если в договоре нет слов про «удаленку», доходы работника-нерезидента должны облагаться НДФЛ по ставке 30%.
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