Гид для бухгалтера по страховым взносам в 2025 году: ставки, предельная база, таблица 

Организации и ИП — работодатели должны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников.

Для справки: страховые взносы играют важную роль в социальной защите работников. Они обеспечивают финансирование медицинских услуг, пенсионных выплат и других социальных гарантий, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни граждан. Поэтому, несмотря на необходимость отчислений, работодатели должны понимать, что эти средства идут на благо их сотрудников и общества в целом. Таким образом, соблюдение правил по отчислению страховых взносов — это не только обязанность работодателей, но и вклад в социальное обеспечение, которое поддерживает устойчивость и развитие экономики страны.

С 2023 года в России введен единый тариф страховых взносов для всех видов отчислений, что упрощает процесс расчета и уплаты взносов. Размер страховых взносов зависит от установленного тарифа и суммы, выплаченной конкретному сотруднику. Сначала отчисления производятся по общим ставкам, пока доход работника не достигнет установленного законодательством лимита. Как только доход превышает этот лимит процент отчислений снижается. Такой лимит называется предельной величиной базы по страховым взносам.

Для правильно расчета отчислений нужно:

Определить базу по взносам, которая включает все облагаемые суммы, выплаченные работнику.

К этой базе применить соответствующий тариф.

Важно отметить: предельная база для начисления страховых взносов по общей ставке ежегодно увеличивается. Например, в 2024 году она составляет 2 225 000 руб. Согласно постановлению от 31.12.2024 №1457, лимит предельной базы на 2025 год будет равен 2 759 000 руб.