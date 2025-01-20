Гид для бухгалтера по страховым взносам в 2025 году: ставки, предельная база, таблица 

Предельная база страховых взносов на 2025 год
Организации и ИП — работодатели должны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников.
Для справки: страховые взносы играют важную роль в социальной защите работников. Они обеспечивают финансирование медицинских услуг, пенсионных выплат и других социальных гарантий, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни граждан. Поэтому, несмотря на необходимость отчислений, работодатели должны понимать, что эти средства идут на благо их сотрудников и общества в целом. Таким образом, соблюдение правил по отчислению страховых взносов — это не только обязанность работодателей, но и вклад в социальное обеспечение, которое поддерживает устойчивость и развитие экономики страны.
С 2023 года в России введен единый тариф страховых взносов для всех видов отчислений, что упрощает процесс расчета и уплаты взносов. Размер страховых взносов зависит от установленного тарифа и суммы, выплаченной конкретному сотруднику. Сначала отчисления производятся по общим ставкам, пока доход работника не достигнет установленного законодательством лимита. Как только доход превышает этот лимит процент отчислений снижается. Такой лимит называется предельной величиной базы по страховым взносам.
Для правильно расчета отчислений нужно:
Определить базу по взносам, которая включает все облагаемые суммы, выплаченные работнику.
К этой базе применить соответствующий тариф.
Важно отметить: предельная база для начисления страховых взносов по общей ставке ежегодно увеличивается. Например, в 2024 году она составляет 2 225 000 руб. Согласно постановлению от 31.12.2024 №1457, лимит предельной базы на 2025 год будет равен 2 759 000 руб.
Ставки страховых взносов
Тарифы страховых взносов зависят от величины предельной базы и касаются большинства налогоплательщиков, но применяются по-разному: для одних — на всю сумму выплат, для других — лишь на ее часть.
Общий порядок
По общим правилам компании и ИП уплачивают страховые взносы за работников по основным ставкам.
Основной тариф:
30% — основная ставка, применяется, если выплаты не превышают предельную величину;
15,1% — пониженная ставка, применяется с выплат, которые превысили предельную базу.
Малый и средний бизнес (МСП)
МСП применяют пониженные ставки по страховым взносам. В статье 427 НК указаны все страхователи, которым разрешено пользоваться сниженным тарифом.
Пониженный тариф:
30% — применяется к части зарплаты до 1,5 МРОТ;
15% — применяется к части зарплаты свыше 1,5 МРОТ.
При превышении предельной величины:
15,1% — с части зарплаты в пределах 1,5 х МРОТ;
15% — с суммы свыше 1,5 х МРОТ.
Напоминаем, что в 2025 году МРОТ равен 22 440 руб. Из этого следует, что величина 1,5 МРОТ составит 33 660 руб.
С 2025 года для МСП с основным видом деятельности «Обрабатывающее производство» снизят тариф с 15% до 7,6%. Использовать такие ставки можно будет при соблюдении определенных условий:
Организации внесены в реестр МСП.
В Едином государственном реестре юрлиц указан вид подходящий деятельности.
Доля дохода от основного вида деятельности должна составлять минимум 70%.
Продолжают действовать льготные тарифы на выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в России (кроме судов, которые используются для хранения и перевалки нефти) — 0%.
С 1 января 2025 года IT-компании и организации из сферы радиоэлектронной промышленности будут применять тариф страховых взносов 7,6% независимо от предельного размера базы. К тому же IT-организации, которые входят в группу лиц, смогут учитывать для применения пониженных тарифов страховых взносов продукты только российских разработчиков.
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Расчет страховых взносов
Пример расчета по стандартному тарифу, когда доход не превышает предельную базу
В январе 2025 года работник организации получил зарплату в размере 250 000 руб. Доход сотрудника не превышает предельную базу, а значит, используется стандартная ставка.
Взнос — 75 000 руб. (250 000 х 30%).
Пример расчета страховых взносов с учетом превышения предельной базы
В 2025 году зарплата директора составляет 500 тыс. руб./ мес.
Рассчитаем страховые взносы:
Январь: 500 000 * 30%=150 000 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 500 000 руб.)
Февраль: 500 000 * 30%=150 000 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 1 000 000 руб.)
Март: 500 000 * 30%=150 000 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 1 500 000 руб.)
Апрель: 500 000 * 30%=150 000 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 2 000 000 руб.)
Май: 500 000 * 30%=150 000 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 2 500 000 руб.)
Июнь: 259 000 30% + 241 000 15,1% = 77 700 + 36 391 = 114 091 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 2 759 000 руб.)
Июль: 500 000 * 15,1% = 75 500 руб. (база для начисления взносов нарастающим итогом — 2 759 000 руб.)
Пример расчета с применением пониженных ставок
Сотрудник организации из реестра МСП получил зарплату за январь в размере 45 000 руб. Эта сумма выше 1,5 × МРОТ, значит часть зарплаты до превышения облагается по обычной ставке, а оставшаяся сумма рассчитывается по пониженному тарифу. Пониженный тариф — 15%.
1,5 × МРОТ составляет 33 660 руб. — облагается по ставке 30%
Остальная сумма 11 340 руб. (45 000 – 33 660) — по ставке 15%
Размер взносов за месяц — 11 799 руб. ((33 660 х 30%) + (11 340 х 15%))
На какие выплаты начисляются страховые взносы
Страховые взносы распространяются на все виды выплат, которые получает работник. К таким выплатам относятся:
заработная плата, отпуска, премии и другие выплаты по трудовым договорам;
вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
доходы в натуральной форме;
выплаты иностранным работникам.
Фиксированные взносы ИП
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Налоговом кодексе (закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ). Величина фиксированных взносов ИП также изменится.
ИП уплачивают:
фиксированные страховые взносы;
дополнительный взнос на ОПС в размере 1% с доходов свыше 300 000 руб., но не более установленного лимита.
Таблица фиксированных взносов:
Год
Фиксированный взнос/руб.
Дополнительный взнос/руб.
2024
49 500
277 571
2025
53 658
300 888
2026
57 390
321 818
2027
61 154
342 923
Предприниматель должен уплачивать взносы, независимо от того, был ли у него доход в течение года или нет. Даже если бизнес не принес прибыли, предприниматель вносит фиксированный платеж.
Размер фиксированной суммы может быть скорректирован, если регистрация предпринимателя произошла не с начала года или он прекратил свою деятельность до окончания года. В этом случае взнос уплачивается за тот период, в течение которого осуществлялась предпринимательская деятельность.
С 2025 года срок уплаты фиксированных взносов изменится:
В 2024 году ИП должны уплатить взносы до 31 декабря. Так как этот день — выходной, то последний сроком уплаты становится 9 января 2025 года.
В 2025 году последний день для уплаты взносов — 29 декабря 2025 года (28 декабря — выходной день).
ИП имеют возможность самостоятельно определять удобный для них способ внесения фиксированных взносов: можно либо разделить сумму на несколько частей и уплачивать их в течение года, либо оплатить все сразу — главное, чтобы платеж был произведен вовремя. Срок уплаты дополнительного взноса остается неизменным — 1 июля следующего года.
Учет взносов в налоговой базе
Одним из важных изменений стал учет фиксированных взносов в налоговой базе для ИП на УСН «Доходы минус расходы». С 2025 года появляется возможность учитывать суммы взносов за текущий год в расходах для уменьшения налоговой базы еще до момента фактической оплаты. Это значит, что налог на УСН и авансовые платежи можно уменьшить даже в случае переноса уплаты взносов на следующий календарный год.
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