Как вести учет туристического налога в 2025 году на примере из 1С

Туристический налог и с чего он платится
У гостиничного бизнеса с 2025 года появился дополнительный налог — туристический (ТН). Его ввели не взамен курортного, это самостоятельный налог. Платить отельеры ТН будут там, где местные власти сочтут нужным его ввести. Свое решение они распространяют полностью на регион или на конкретный город.
Налог обязаны платить фирмы и ИП, если предоставляют помещения российским гостям или иностранным туристам пожить в них некоторое время. Это могут быть номера в гостиницах, отелях, хостелах или санаториях. Такие помещения в обязательном порядке должны входить в перечень классифицированных по закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ.
Важно! На такое помещение у фирмы или ИП должно быть право собственности или другое законное основание его использовать.
Некоторые туристы предпочитают останавливаться не в гостиницах, а снимать посуточно квартиру. Такая ситуация не попадает под ТН.
Некоторые могут подумать, что есть курортный сбор, а теперь еще и туристический налог прибавился. Это два разных понятия.
Отличие турналога от курортного сбора
Курортный сбор ввели как эксперимент, который имел силу по 31.12.2024. С 2025 года действует турналог.
Принципиальное отличие в том, что сбор ложился на плечи отдыхающих. Платили его за то, что пользовались коммуникациями и благами того региона, где отдыхали. Турналог — это плата за место, где гость живет на отдыхе. Поэтому платит тот, кто это место предоставляет, но включен он в стоимость проживания.
Основные различия специалисты компании Scloud отразили в таблице.
Показатель
Турналог
Курортный сбор
Где применяется
Любая территория РФ. По решению местной власти
Регионы, которые участвовали в эксперименте
Кто платит
Тот, кто сдает временное жилье
Отдыхающий, турист
Когда начисляется
100% в день оплаты
Крайняя дата — дата выезда
Входит ли в стоимость проживания
Да
Нет
Какой тариф
В % от суммы проживания, но не ниже 100 рублей за сутки
Точная сумма. В каждом регионе своя, но не превышает 100 рублей в сутки
В документах
Не выделяется
Отдельный документ
Ставки и сроки уплаты, отчетность по турналогу
Тарифы устанавливают региональные власти, но срок уплаты налога, отчетность по нему и даты, когда отчетность предоставляется, закреплены в НК в ст. 418.8 и ст. 418.9 соответственно.
Налоговый период — квартал
Декларацию придется подавать ежеквартально. На это отпущено 25 дней после окончания каждого квартала.
Тариф
Устанавливает законодательная власть конкретно для своего региона в целом или определенного города. Главное, не больше максимального размера по ст. 418.5 НК. На 2025 год максимум равен 1% с налоговой базы, но в дальнейшем ежегодно максимум будет увеличиваться на 1% и с 2029 года будет равен 5%.
Есть один нюанс в виде минимального налога — 100 рублей в сутки. Когда рассчитанный налог получается меньше минимального, заплатить нужно минимум. Санатории платят только минимальный налог с любых оплат. Однако, если оплата лечения в санатории идет из бюджета или внебюджетного госфонда, то даже минимальный налог не платится.
Перечислить турналог нужно до 28 числа следующего месяца после окончания каждого квартала на ЕНС, но по индивидуальному КБК — 182 1 03 03000 01 1000 110. Уведомление нет необходимости подавать, потому что срок для декларации наступает раньше, чем срок для оплаты.
Есть исключение из правила по оплате ТН. Когда временно живут льготники, с сумм, которые они платят, турналог не рассчитывается. Такие категории временно проживающих перечислены в ст. 418.4 НК. Два условия:
им нужно показать документы, чтобы подтвердить свой статус;
сам льготник оплачивает пребывание и не важно — живет один или с семьей.
Местные власти могут дополнить этот список. Также у властей региона есть право внутри любого квартала установить ставку для каждого месяца в зависимости от сезона и категории помещения временного жилья.
Отчетность
Отчитаться по турналогу нужно до 25 числа месяца, который следует после окончания каждого квартала. Форма декларации установлена приказом Минфина.
На ИП или фирме могут числиться несколько помещений, в которых предоставляют временное жилье. Если объекты зарегистрированы в разных инспекциях одного региона, плательщик ТН сам выбирает — в каком районе будет отчитываться.
ИФНС остальных районов предупредите о выборе по форме минимум за 30 дней до крайней даты, когда отчитываются по налогу. Выбор делается один раз. Исключение — если плательщик ТН потеряет право владеть объектом, например продаст именно в том районе, куда решил отчитываться.
Сформируйте отчет в программе 1С:Бухгалтерия и отправьте через сервис 1С-Отчетность.
Для удобства составили таблицу со сроками сдачи и уплаты.
Период, за который отчитаться
Крайний срок для подачи декларации
Крайний срок для уплаты налога
I квартал 2025 года
25 апреля 2025 года
28 апреля 2025 года
II квартал 2025 года
25 июля 2025 года
28 июля 2025 года
III квартал 2025 года
25 октября 2025 года
28 октября 2025 года
IV квартал 2025 года
26 января 2026 года
28 января 2026 года
Порядок расчета налога
Перед расчетом определите налоговую базу.
База для расчета — это сумма в денежном эквиваленте за временное жилье. НДС и сам турналог в нее не входят.
Налоговики разъяснили как правильно определить базу.
База = Сумма услуги – НДС – ТН
На примере это выглядит так.
Цена номера в гостинице на сутки — 5 500,0 ₽.
НДС 20% — 1 100,0 ₽.
База без НДС = 5 500,0 – 1 100,0 = 4 400,0 ₽.
Турналог определите расчетным путем. Если ставка в текущем квартале 1%, тогда:
ТН = 4 400,0 * 1/101 = 44,0 ₽.
База для расчета = 5 500,0 – 1 100,0 – 44,0 = 4 356,0 ₽.
Также налоговики пояснили, как правильно считать минимальный налог. Налог считается без привязки к количеству проживающих, его считают от полной суммы услуги. Посмотрим на примере.
Неделя проживания семьи стоит 30 000,0 ₽.
Налог = 30 000,0 * 1/101 = 297,0 ₽.
Минимум = 100,0 * 7 дней = 700,0 ₽ — их и стоит заплатить владельцу гостиницы.
Расчеты производите только после 100% оплаты жилья. Поступил аванс за проживание — это не повод считать ТН. Пример: гость пользуется отелем с 25.06 по 05.07, что попадает на второй и третий кварталы. Заплатил за отель 100% он при заселении, значит ТН рассчитаете и будете отчитываться по нему именно во втором квартале.
Также отельеры предоставляют жилье в качестве благотворительности или по иным причинам без оплаты от гостя. Только это не отменяет оплату налога. В такой ситуации ТН всегда будет равен минимальному, умноженному на количество суток.
НК не дает расшифровку как считать налог, когда жилье сдается с расчетом стоимости по часам. Минфин в письме рекомендовал в такой ситуации платить минимальный как за полные сутки.
Турналог заложен в стоимость за временное место жительства и определяется как процентная часть от базы. Необходимость выделить его отдельной строкой в документах по оплате отменил № 362-ФЗ от 29.10.2024. В кассовом чеке налог выделять не надо.
Турналог в программе 1С:Бухгалтерия
Для начала настройте 1С:Бухгалтерия на работу компании с этим налогом. Первое — выберите этот режим. На странице «Главная» в пункте «Налоги и отчеты» отмечаем галочкой «Туристический налог». Обязательно проставьте — с какого квартала организация перешла на него.
Второе — заполнить имеющиеся у компании объекты в справочник «Гостиницы». Если в регионе приняты сезонные ставки, не забывайте их менять, чтобы правильно произвести расчет.
Создайте нужное количество номенклатуры с указанием «Вида размещения». Это влияет на дальнейший расчет турналога.
Как выставлять счета на полную сумму и аванс, как отразить оплату в программе 1С, как происходит настройка программы и ККТ, как происходит расчет ТН — эти вопросы можно уточнить у консультантов Scloud.
Турналог в налоговом и бухучете
Для налогового учета предельно ясно — для ОСНО, УСН и ЕСХН турналог не учитывается в расходах.
Бухгалтерский же учет вести можно двумя способами:
включать в состав доходов и расходов;
не включать в доход и в расход.
Программа 1С:Бухгалтерия делает закрытие месяца, и в крайний месяц каждого квартала выполняется расчет турналога.
Получаете справку–расчет по ТН.
Когда выбираете вариант с включением ТН в доходы и расходы, то в форме № 2 бухгалтерской отчетности сумма по строке «Выручка» будет, в том числе, с турналогом. Соответственно, сумма по строке «Расходы» так же — в том числе ТН. Способ с «учетом» поддерживает и Минфин. Проводка по начисленному налогу будет такая.
Поскольку налог со стоимости жилья в примере ниже оказался меньше минимума, программа зафиксировала налог к оплате из расчета минимального.
Турналог входит в цену услуги. Тут некая аналогия с НДС — не включается ни в выручку, ни в расходную часть, так и ТН тоже. При этом способе учета в форме № 2 «Выручка» и «Расходы» будут без этого налога. Проводки следующие.
Начисление налога:
Дт 62 Кт 68.17 либо Дт 90 (в разрезе ТН) Кт 68.17.
Две проводки по оплате турналога при первом и втором варианте учета:
Дт 68.17 Кт 68.90 — обязанность заплатить;
Дт 68.90 Кт 51 — списание с расчетного счета.
Как же быть с учетом турналога, если сотрудник едет в командировку? Поскольку ТН в составе стоимости наемного жилья, его учитывайте как расходы на командировку — разъяснения Минфина.
Турналог только начал существование, еще даже не сданы первые декларации по нему. Когда вы будете первый раз составлять декларацию в 1С, не исключено, что возникнут вопросы. Вы всегда можете обратиться за консультацией в Scloud, а специалисты компании помогут найти решение.
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