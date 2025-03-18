Как вести учет туристического налога в 2025 году на примере из 1С

У гостиничного бизнеса с 2025 года появился дополнительный налог — туристический (ТН). Его ввели не взамен курортного, это самостоятельный налог. Платить отельеры ТН будут там, где местные власти сочтут нужным его ввести. Свое решение они распространяют полностью на регион или на конкретный город.

Налог обязаны платить фирмы и ИП, если предоставляют помещения российским гостям или иностранным туристам пожить в них некоторое время. Это могут быть номера в гостиницах, отелях, хостелах или санаториях. Такие помещения в обязательном порядке должны входить в перечень классифицированных по закону от 24.11.1996 № 132-ФЗ.

Важно! На такое помещение у фирмы или ИП должно быть право собственности или другое законное основание его использовать.

Некоторые туристы предпочитают останавливаться не в гостиницах, а снимать посуточно квартиру. Такая ситуация не попадает под ТН.

Некоторые могут подумать, что есть курортный сбор, а теперь еще и туристический налог прибавился. Это два разных понятия.