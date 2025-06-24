Ошибки в расчете отпускных в 1С:ЗУП: причины и способы исправления

В результате исправления ошибки детские вычеты сотруднику предоставлены. Только прежде чем повторно заполнять, сначала распроведите неверно оформленный документ по начислению аванса.

Как подсказали консультанты Scloud , не сделано главное — это не оформлен в 1С:ЗУП документ Заявление на вычеты. Оказывается, что информация о детях в личной карточке работника не является основанием для учета вычетов в программе при любых начислениях. Документ оформляется на вкладке Налоги и взносы — Заявления на вычеты . Не забывайте актуализировать любые документы кнопкой Провести.

Начислили первую заработанную сотрудником сумму (Зарплата — Создать — Начисление за первую половину месяца) — аванс за январь 2025 года. Однако программа вычеты на детей не предоставила ни при начислении аванса, ни при полном расчете за весь месяц.

У сотрудника на содержании два несовершеннолетних ребенка. Обоим нет 18 лет, а значит, на обоих положены стандартные вычеты . Когда человека принимали на работу, эту информацию внесли в личную карточку.

Если не следовать алгоритму работы программы, то такая ошибка будет проявляться не только при расчете отпускных, но и при начислении зарплаты или премии. Рассмотрим на примере.

Неправильно рассчитан средний заработок

Средний заработок является ключевым элементом в расчете отпускных, и довольно часто ошибка возникает именно на этом этапе. Появляется она по различным причинам.

Неверный расчетный период

Такая причина сейчас — это, скорее, что-то из области невероятного. Но она вполне может быть, если совсем небольшая компания весь учет ведет не в программе, а вручную. Человеческий фактор присутствует всегда, и даже опытные бухгалтеры при ручном учете могут ошибиться. Из-за отсутствия опыта кто-то может посчитать началом расчетного периода для отпускных не дату принятия на работу (если это не первое число месяца), а первое число следующего за приемом на работу месяца. Чтобы исключить такую ошибку, ведите учет в 1С:Зарплата и управление персоналом. Программа сама выставляет начало и окончание расчетного периода (дата приема на работу в примере — 13.01.2025). Расчетный период при начислении отпускных в 1С:ЗУП По всем возникающим вопросам, связанным с работой в 1С:ЗУП, обращайтесь за консультацией в Scloud. Опытные специалисты помогут без ошибок отразить в программе вашу конкретную ситуацию.

Неправильное количество отработанных дней в расчетном периоде

Такое может произойти, если у работника в его период для расчета суммы отпускных попало время, которое исключается из расчета: больничный, предыдущий очередной основной отпуск, отпуск за свой счет. С больничными и основными отпусками сложнее ошибиться, а вот если сотрудник брал один или несколько дней за свой счет — этот момент часто упускается из виду. В крупных организациях четко соблюдается правило, что заявление на отпуск нужно подать за 2 недели до начала. Так у бухгалтера есть время проверить все данные за расчетный период. Однако именно отпуск за свой счет берется неожиданно, по вдруг возникшим семейным или личным обстоятельствам. Такое бывает сложно учесть, когда отпуск начинается с первого числа месяца, а сотрудник, например, 29 и 30 число предшествующего отпуску месяца взял за свой счет. В этой ситуации отпускные не только рассчитаны, но и выплачены, как минимум, за три дня до начала отпуска. Когда бухгалтер узнает о днях за свой счет у сотрудника, ему придется пересчитывать отпускные, делать в расчетах соответствующие корректировки. Чтобы велся учет отпусков без оплаты, программу нужно настроить: вкладка Настройка — Расчет зарплаты — Настройка состава начислений и удержаний — раздел Отпуска. Настройка программы для отражения отпусков без сохранения оплаты в 1С:ЗУП Количество дней, взятые без сохранения оплаты с разрешения работодателя, могут скорректировать расчетный период. Если таких дней не более 14 (ст. 121 ТК), это не влияет на рабочий год сотрудника. Дни, взяты свыше, смещают окончание расчетного периода.

Некорректный учет выплат, которые влияют на расчет среднего заработка