Детские вычеты в 1С:ЗУП: избегаем ошибок и спим спокойно

Ошибки в заявлении на вычеты

Иногда пользователи 1С:ЗУП сталкиваются с ситуацией, когда программа не учитывает вычеты на детей при расчете любых выплат. Такая проблема может возникнуть, даже если в личной карточке сотрудника корректные данные о детях. Какова же причина этого?

Нет заявления в программе

Разберем наглядно на примере. У сотрудника двое несовершеннолетних детей, а значит, полагаются вычеты на них. При трудоустройстве информацию о детях внесли в его личную карточку в программе. Однако, ни в расчетах аванса, ни при полном расчете за месяц детские вычеты не были применены. Оказывается, информация о детях в личной карточке — это не повод для программы предоставлять вычеты автоматически. Об этом сообщили консультанты Scloud и дополнительно подсказали, что алгоритм программы устроен так, что лишь оформленный документ Заявление на вычет по НДФЛ (вкладка Налоги и взносы — Заявления на вычеты по НДФЛ) программа «видит» как основание применить эти вычеты. Заявление на вычеты на детей в 1С:ЗУП После оформления заявления заново заполните расчеты на аванс и окончательный за месяц, предварительно отменив проведение этих документов. В результате программа автоматически учтет детские вычеты. Начисление аванса с предоставленными детскими вычетами в 1С:ЗУП

Неверно указан срок предоставления вычетов

С 01.01.2025 года сотруднику не нужно накануне нового календарного года подавать заявление на детские вычеты (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Этой же статьей определено, что работодатель обязан предоставить их без заявления при условии, что в организации имеются соответствующие сведения на детей работника. Обязанность распространяется на трудовые договоры. Если же с работником заключен договор ГПХ, то заявление нужно. В связи с этим может возникнуть еще одна ошибка, которая связана с документом Заявление на вычет по НДФЛ. В нем есть графа Предоставляется по (включительно). Некоторые бухгалтеры, когда оформляют человека на работу, в этой графе указывают окончание текущего года трудоустройства — по декабрь. Этот момент проблематично отслеживать, особенно на крупных предприятиях. Поэтому проставьте изначально в этой графе окончание срока на детские вычеты согласно документам, которые предоставил сотрудник. Либо, в связи с изменением 2025 года, проверьте корректность информации именно в заявлении.

Неверная дата начала предоставления вычетов