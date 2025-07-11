1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия: выбираем оптимальное решение для зарплатных расчетов и кадрового учета

Первые шаги к оптимизации: проблема выбора для бухгалтерии и кадровиков
Расчетчикам и кадровикам выбор программы для удобства и простоты работы может показаться настоящим квестом. Хорошо, когда эти две обязанности лежат на одном человеке — ему с самим собой проще договориться. А если это разные люди, то предстоит учесть требования к функционалу обоих. При этом разделение обязанностей по разным людям или объединение их у одного — это уже небольшой аргумент к выбору той или иной конфигурации.
На рынке представлено множество решений, но два гиганта от Фирмы «1С» — 1С:Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) и 1С:Бухгалтерия — постоянно вызывают споры о том, что же лучше. Давайте разбираться, какая из этих программ подойдет именно вам, учитывая все их особенности, а также плюсы и минусы. Также не забывайте детально проанализировать специфику деятельности вашей организации. Только такой полный разбор всех факторов позволит принять верное решение.
1С:Бухгалтерия — универсальный «солдат»
Представьте, что есть целая команда, которая помогает вести учет всех денег, товаров и услуг в компании. 1С:Бухгалтерия — это как раз такая «команда», только в виде программы, основная задача которой в автоматизации налогового и бухучета. Она помогает правильно фиксировать все операции, считать налоги, формировать отчеты, анализировать данные.
Почему же ее любит бухгалтерское сообщество? Ответы на этот вопрос простые.
Соответствие законодательству. Любые изменения в законах находят свое отражение в новых релизах программы. При этом, если пользоваться облачной версией 1С:Бухгалтерия компании Scloud, вам не нужно задумываться о том, когда изменение появится в программе. Специалисты компании конфигурацию обновят сами.
Простота использования. Интерфейс достаточно интуитивный, и многие бухгалтеры уже знакомы с ним, потому что программа изначально создана для них. Главный плюс — весь учет в одном месте. Это удобно, если компания не имеет сложной структуры.
Интеграция. Поскольку все данные находятся в одной базе, не нужно думать о выгрузке и загрузке информации между разными программами. Это значительно упрощает процесс формирования отчетности. При этом программа может обмениваться данными с другими конфигурациями, если есть такая необходимость у пользователя, что очень удобно.
Большое сообщество пользователей. Если возникает вопрос, всегда найдется тот, кто сможет помочь: будь то коллеги, специалисты или участники интернет–форума.
1С:Бухгалтерия — это настоящий универсал. Помимо всего прочего, в ней есть блок для расчета зарплаты и кадрового учета, который нужно настроить на работу с персоналом (вкладка «Главное» — Настройка — Функциональность — раздел «Сотрудники»).
После настройки в программе доступны следующие документы и операции.
Однако для расчетов по оплате труда и учета кадров есть еще одна популярная программа. Посмотрим на нее с точки зрения пользователя.
1С:ЗУП — «специалист» по кадрам и зарплате
1С:ЗУП — это программа, как следует из названия, заточена под работу с персоналом и расчет зарплаты. Можно сказать, что 1С:Бухгалтерия — это бухгалтер широкого профиля, а 1С:ЗУП — это высококвалифицированный специалист по зарплате и кадрам.
Перед началом работы с конфигурацией открывается начальная страница с первоначальной настройкой программы. В этом помощнике настройки, каждый раз нажимая на кнопку «Далее», проставляете галочки у пунктов, которые соответствуют специфике вашей организации.
Можно настроить работу в медицинской сфере и с целевым финансированием, отключить расчет заработка и вести только кадры, учитывать операции в подразделениях и по всему предприятию в целом, указать, какие виды премий начисляются на предприятии и как они рассчитываются.
Это далеко не полный перечень настроек. Вот что становится доступно после настройки по вкладкам «Кадры» и «Зарплата» (это еще не все функции включены).
За счет таких широких настроек у программы много преимуществ:
Максимальный функционал для кадров. В конфигурации есть все, что нужно кадровику: от приема на работу, отпусков, больничных, командировок, воинского учета до штатного расписания, графиков работы, кадровых перемещений и увольнения.
Комплексный расчет зарплаты. Рассчитывается зарплата любой сложности. Это удобно компаниям с любыми системами оплаты труда, премиями разной периодичности, доплатами, удержаниями, расчетом среднего заработка для различных видов выплат.
Расширенная аналитика. Программа позволяет формировать множество аналитических отчетов по персоналу, которые помогут HR–специалистам принимать важные решения (например, анализ текучки кадров, состава персонала, эффективности обучения).
Поддержка всех форм отчетности. Программа всегда актуальна с точки зрения законодательства и поддерживает все необходимые формы отчетности в ФНС, СФР, военкомат и другие ведомства. Пользователям облачной версии 1С:ЗУП от компании Scloud так же, как и пользователям облачной 1С:Бухгалтерия, не нужно самим обновлять программу. За них это сделают специалисты компании, при этом стоимость обновления входит в цену аренды.
Разделение ролей. Если в организации есть отдельно кадровик и отдельно расчетчик зарплаты, 1С:ЗУП позволяет им работать в одной программе, но с разграниченными правами доступа.
Ограничения обеих программ
У любой программы свои преимущества, но наравне с ними также присутствуют и недостатки. Однако не стоит в полной мере называть их недостатками, потому что минус для одной компании окажется большим плюсом для другой.
Минусы 1С:Бухгалтерия
Ограничения для кадровиков. Кадровый учет вести можно, но возможности у программы в этом вопросе скромные. Если же на предприятии сложная система мотивации или активно обучаете персонал, то вам может не хватать инструментов.
Расчет зарплаты для простых случаев. Для расчета зарплаты «по окладу» или «по тарифу» конфигурация подходит отлично. Но если у вас много видов начислений и удержаний, разной периодичности премии, доплаты, больничные и отпуска, которые рассчитываются по сложным формулам, то это может быть неудобно. Придется не автоматически что-то рассчитывать, а фиксировать документом «Операции, созданные вручную».
Сложности при росте компании. По мере роста компании и увеличения количества сотрудников, а также усложнения кадровых процессов, вести учет по сотрудникам в 1С:Бухгалтерия может стать «тесновато».
Минусы 1С:ЗУП
Необходимость обмена с 1С:Бухгалтерия. Считают это главным «минусом», потому что эта конфигурация не предназначена для бухгалтерского и налогового учета. Поэтому после всех расчетов приходится выгружать данные в 1С:Бухгалтерию, а это как дополнительный шаг в работе.
Более высокая стоимость. Поскольку в 1С:ЗУП нет функции бухучета, значит, придется приобретать еще 1С:Бухгалтерия, а это уже лишние затраты. Однако даже при таком раскладе можно сэкономить, если использовать облачные версии обеих программ от компании Scloud.
Избыточный функционал. Излишний он лишь для небольших компаний, где работает до 20 человек. И то это при условии, что все работают по одному графику пятидневной рабочей недели. Если нужен сменный график, то 1С:ЗУП уже нужна, в 1С:Бухгалтерия можно работать по любому графику, но только одному.
Выбор программы: чем руководствоваться
Чтобы вам было легче принять решение, подытожим все плюсы и минусы обеих программ.
Критерии для выбора программы и их расшифровка
Критерий
1С:Бухгалтерия
1С:ЗУП
Функционал
Главный фокус — бухучет вместе с налоговым. Зарплата и кадры в базовом, упрощенном варианте.
Упор на все, что связано с персоналом: детальные расчеты всех начислений, удержаний, больничных, отпусков и т. д. Бухучета нет.
Число сотрудников
До 20–30 человек. Условие — у всех единый график работы.
От 20 человек. При желании можно вести и менее 20 человек — для более развернутого учета.
Оплата труда
Оклад/тариф и стандартные премии.
Много видов начислений, премии разной периодичности и формул расчета, бонусы, разные графики работ.
Учет кадров
Минимальный: прием/увольнение, оформление отпусков, воинский учет, позволяющий отчитаться в военкомат.
Полноценный: штатное расписание, кадровые перемещения, расширенный воинский учет, обучение и аттестация сотрудников.
Количество используемых в учете программ
Не готовы к тратам на несколько программ. Требование руководства к хранению данных — они должны быть в одной базе.
Готовы к расходам на две программы, чтобы получить расширенный учет и автоматизировать HR–процессы.
Специалисты по учету
Один человек занимается бухучетом и ведет кадры.
Есть отдельные сотрудники (расчетчик и кадровик) либо один человек занимается зарплатой и кадрами.
Расширение бизнеса
Не планируется.
Велика вероятность роста.
Аналитика
Достаточно информации по базовым отчетам, которые есть в программе.
Есть расширенная по персоналу.
Окончательное решение по выбору программы всегда остается за пользователем. Продумайте все варианты относительно потребностей вашего бизнеса. Также не отбрасывайте возможность работы в облачных версиях 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП компании Scloud. Об особенностях локальных и облачных версий можете прочитать в нашей статье.
Резюме
Когда нужен «комбайн» для всей бухгалтерии с базовым функционалом по зарплате, то 1С:Бухгалтерия — это отличный выбор. Если же основная задача — это детальный, сложный и многофункциональный учет зарплаты и кадров, в этом случае выручит 1С:ЗУП. Также компании используют сразу обе программы. Если вы решите сделать аналогично, в этом случае консультанты компании Scloud помогут настроить обмен данными между ними.
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