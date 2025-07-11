🎁 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
Scloud — аренда 1С в облаке
Зарплата
1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия: выбираем оптимальное решение для зарплатных расчетов и кадрового учета

1С:ЗУП или 1С:Бухгалтерия: выбираем оптимальное решение для зарплатных расчетов и кадрового учета

Расчет зарплаты — это головная боль бухгалтеров из-за затрат времени на него и частых изменений законодательства. Кадровику тоже нужна помощь в учете. Упростить и автоматизировать процессы, выполняемые тем и другим, поможет программа 1С, о выборе которой и поговорим сегодня.

Первые шаги к оптимизации: проблема выбора для бухгалтерии и кадровиков

Расчетчикам и кадровикам выбор программы для удобства и простоты работы может показаться настоящим квестом. Хорошо, когда эти две обязанности лежат на одном человеке — ему с самим собой проще договориться. А если это разные люди, то предстоит учесть требования к функционалу обоих. При этом разделение обязанностей по разным людям или объединение их у одного — это уже небольшой аргумент к выбору той или иной конфигурации.

На рынке представлено множество решений, но два гиганта от Фирмы «1С» — 1С:Зарплата и управление персоналом (1С:ЗУП) и 1С:Бухгалтерия — постоянно вызывают споры о том, что же лучше. Давайте разбираться, какая из этих программ подойдет именно вам, учитывая все их особенности, а также плюсы и минусы. Также не забывайте детально проанализировать специфику деятельности вашей организации. Только такой полный разбор всех факторов позволит принять верное решение.

1С:Бухгалтерия — универсальный «солдат»

Представьте, что есть целая команда, которая помогает вести учет всех денег, товаров и услуг в компании. 1С:Бухгалтерия — это как раз такая «команда», только в виде программы, основная задача которой в автоматизации налогового и бухучета. Она помогает правильно фиксировать все операции, считать налоги, формировать отчеты, анализировать данные.

Почему же ее любит бухгалтерское сообщество? Ответы на этот вопрос простые.

  • Соответствие законодательству. Любые изменения в законах находят свое отражение в новых релизах программы. При этом, если пользоваться облачной версией 1С:Бухгалтерия компании Scloud, вам не нужно задумываться о том, когда изменение появится в программе. Специалисты компании конфигурацию обновят сами.

  • Простота использования. Интерфейс достаточно интуитивный, и многие бухгалтеры уже знакомы с ним, потому что программа изначально создана для них. Главный плюс — весь учет в одном месте. Это удобно, если компания не имеет сложной структуры.

  • Интеграция. Поскольку все данные находятся в одной базе, не нужно думать о выгрузке и загрузке информации между разными программами. Это значительно упрощает процесс формирования отчетности. При этом программа может обмениваться данными с другими конфигурациями, если есть такая необходимость у пользователя, что очень удобно.

  • Большое сообщество пользователей. Если возникает вопрос, всегда найдется тот, кто сможет помочь: будь то коллеги, специалисты или участники интернет–форума.

1С:Бухгалтерия — это настоящий универсал. Помимо всего прочего, в ней есть блок для расчета зарплаты и кадрового учета, который нужно настроить на работу с персоналом (вкладка «Главное» — Настройка — Функциональность — раздел «Сотрудники»).

Настройка функционала по работе с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия

После настройки в программе доступны следующие документы и операции.

Доступный функционал 1С:Бухгалтерия
Доступный функционал 1С:Бухгалтерия — продолжение

Однако для расчетов по оплате труда и учета кадров есть еще одна популярная программа. Посмотрим на нее с точки зрения пользователя.

1С:ЗУП — «специалист» по кадрам и зарплате

1С:ЗУП — это программа, как следует из названия, заточена под работу с персоналом и расчет зарплаты. Можно сказать, что 1С:Бухгалтерия — это бухгалтер широкого профиля, а 1С:ЗУП — это высококвалифицированный специалист по зарплате и кадрам.

Перед началом работы с конфигурацией открывается начальная страница с первоначальной настройкой программы. В этом помощнике настройки, каждый раз нажимая на кнопку «Далее», проставляете галочки у пунктов, которые соответствуют специфике вашей организации.

Первоначальная настройка 1С:ЗУП
Первоначальная настройка 1С:ЗУП — продолжение

Можно настроить работу в медицинской сфере и с целевым финансированием, отключить расчет заработка и вести только кадры, учитывать операции в подразделениях и по всему предприятию в целом, указать, какие виды премий начисляются на предприятии и как они рассчитываются.

Это далеко не полный перечень настроек. Вот что становится доступно после настройки по вкладкам «Кадры» и «Зарплата» (это еще не все функции включены).

Доступный функционал в 1С:ЗУП на вкладке «Кадры»
Доступный функционал в 1С:ЗУП на вкладке «Кадры» — продолжение
Доступный функционал в 1С:ЗУП на вкладке «Зарплата»
Доступный функционал в 1С:ЗУП на вкладке «Зарплата» — продолжение

За счет таких широких настроек у программы много преимуществ:

  • Максимальный функционал для кадров. В конфигурации есть все, что нужно кадровику: от приема на работу, отпусков, больничных, командировок, воинского учета до штатного расписания, графиков работы, кадровых перемещений и увольнения.

  • Комплексный расчет зарплаты. Рассчитывается зарплата любой сложности. Это удобно компаниям с любыми системами оплаты труда, премиями разной периодичности, доплатами, удержаниями, расчетом среднего заработка для различных видов выплат.

  • Расширенная аналитика. Программа позволяет формировать множество аналитических отчетов по персоналу, которые помогут HR–специалистам принимать важные решения (например, анализ текучки кадров, состава персонала, эффективности обучения).

  • Поддержка всех форм отчетности. Программа всегда актуальна с точки зрения законодательства и поддерживает все необходимые формы отчетности в ФНС, СФР, военкомат и другие ведомства. Пользователям облачной версии 1С:ЗУП от компании Scloud так же, как и пользователям облачной 1С:Бухгалтерия, не нужно самим обновлять программу. За них это сделают специалисты компании, при этом стоимость обновления входит в цену аренды.

  • Разделение ролей. Если в организации есть отдельно кадровик и отдельно расчетчик зарплаты, 1С:ЗУП позволяет им работать в одной программе, но с разграниченными правами доступа.

Ограничения обеих программ

У любой программы свои преимущества, но наравне с ними также присутствуют и недостатки. Однако не стоит в полной мере называть их недостатками, потому что минус для одной компании окажется большим плюсом для другой.

Минусы 1С:Бухгалтерия

  • Ограничения для кадровиков. Кадровый учет вести можно, но возможности у программы в этом вопросе скромные. Если же на предприятии сложная система мотивации или активно обучаете персонал, то вам может не хватать инструментов.

  • Расчет зарплаты для простых случаев. Для расчета зарплаты «по окладу» или «по тарифу» конфигурация подходит отлично. Но если у вас много видов начислений и удержаний, разной периодичности премии, доплаты, больничные и отпуска, которые рассчитываются по сложным формулам, то это может быть неудобно. Придется не автоматически что-то рассчитывать, а фиксировать документом «Операции, созданные вручную».

  • Сложности при росте компании. По мере роста компании и увеличения количества сотрудников, а также усложнения кадровых процессов, вести учет по сотрудникам в 1С:Бухгалтерия может стать «тесновато».

Минусы 1С:ЗУП

  • Необходимость обмена с 1С:Бухгалтерия. Считают это главным «минусом», потому что эта конфигурация не предназначена для бухгалтерского и налогового учета. Поэтому после всех расчетов приходится выгружать данные в 1С:Бухгалтерию, а это как дополнительный шаг в работе.

  • Более высокая стоимость. Поскольку в 1С:ЗУП нет функции бухучета, значит, придется приобретать еще 1С:Бухгалтерия, а это уже лишние затраты. Однако даже при таком раскладе можно сэкономить, если использовать облачные версии обеих программ от компании Scloud.

  • Избыточный функционал. Излишний он лишь для небольших компаний, где работает до 20 человек. И то это при условии, что все работают по одному графику пятидневной рабочей недели. Если нужен сменный график, то 1С:ЗУП уже нужна, в 1С:Бухгалтерия можно работать по любому графику, но только одному.

Созданный единственный график работы в 1С:Бухгалтерия

Выбор программы: чем руководствоваться

Чтобы вам было легче принять решение, подытожим все плюсы и минусы обеих программ.

Критерии для выбора программы и их расшифровка

Критерий

1С:Бухгалтерия

1С:ЗУП

Функционал

Главный фокус — бухучет вместе с налоговым. Зарплата и кадры в базовом, упрощенном варианте.

Упор на все, что связано с персоналом: детальные расчеты всех начислений, удержаний, больничных, отпусков и т. д. Бухучета нет.

Число сотрудников

До 20–30 человек. Условие — у всех единый график работы.

От 20 человек. При желании можно вести и менее 20 человек — для более развернутого учета.

Оплата труда

Оклад/тариф и стандартные премии.

Много видов начислений, премии разной периодичности и формул расчета, бонусы, разные графики работ.

Учет кадров

Минимальный: прием/увольнение, оформление отпусков, воинский учет, позволяющий отчитаться в военкомат.

Полноценный: штатное расписание, кадровые перемещения, расширенный воинский учет, обучение и аттестация сотрудников.

Количество используемых в учете программ

Не готовы к тратам на несколько программ. Требование руководства к хранению данных — они должны быть в одной базе.

Готовы к расходам на две программы, чтобы получить расширенный учет и автоматизировать HR–процессы.

Специалисты по учету

Один человек занимается бухучетом и ведет кадры.

Есть отдельные сотрудники (расчетчик и кадровик) либо один человек занимается зарплатой и кадрами. 

Расширение бизнеса

Не планируется.

Велика вероятность роста.

Аналитика

Достаточно информации по базовым отчетам, которые есть в программе. 

Есть расширенная по персоналу.

Окончательное решение по выбору программы всегда остается за пользователем. Продумайте все варианты относительно потребностей вашего бизнеса. Также не отбрасывайте возможность работы в облачных версиях 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП компании Scloud. Об особенностях локальных и облачных версий можете прочитать в нашей статье.

Резюме

Когда нужен «комбайн» для всей бухгалтерии с базовым функционалом по зарплате, то 1С:Бухгалтерия — это отличный выбор. Если же основная задача — это детальный, сложный и многофункциональный учет зарплаты и кадров, в этом случае выручит 1С:ЗУП. Также компании используют сразу обе программы. Если вы решите сделать аналогично, в этом случае консультанты компании Scloud помогут настроить обмен данными между ними.

Бесплатная книга «Налоговая реформа 2025 и изменения в 1С»

Узнайте о всех важных изменениях законодательства в 2025 году и новый функционал в программах 1С

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ООО «СервисКлауд», ИНН: 7104516184, erid: 2W5zFJF6bTE

Информации об авторе

Scloud — аренда 1С в облаке

Scloud — аренда 1С в облаке

10 075 подписчиков219 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум