Сложности работы с ЭПД в 2026 году: как избежать ошибок и штрафов

Почему переход на ЭПД вызывает вопросы в 2026 году
С 01.09.2026 использование электронных накладных и путевых листов становится обязательным, поэтому времени на «раскачку» не осталось. Многие компании уже активно внедряют новые стандарты, чтобы отладить процессы. Чтобы подготовиться к переменам, стоит заранее изучить инструкцию экспертов Scloud о том, как перейти на обязательные ЭПД в 2026 году и не остановить при этом работу транспортного отдела.
Однако на практике переход часто сопровождается техническими сложностями и вопросами по оформлению. Важно заранее разобраться в нюансах работы с ГИС ЭПД, чтобы избежать задержек в рейсах и претензий со стороны контролирующих органов.
Технические сложности работы с ЭПД: что делать, когда подводит инфраструктура
Цифровизация сильно упрощает жизнь, но техника иногда преподносит сюрпризы в самый неподходящий момент. Когда процессы завязаны на стабильности серверов и наличии связи, любая заминка может остановить отгрузку. Рассмотрим конкретные технические сложности работы с ЭПД и способы их решения.
1. Проблема — трудности с интернетом на трассе. Самый частый сценарий — отсутствие связи в момент проверки документов инспектором ГИБДД.
Решение. Водителю достаточно предъявить QR-код, сохраненный в телефоне, а инспектор «считает» его своим устройством. Обязательно обучите водителей элементарным действиям при потере связи.
2. Проблема — сбои на стороне ГИС ЭПД или оператора. Если государственная система «легла», нужно доказать, что вашей вины нет в опоздании с отправкой.
Решение. Эксперты Scloud советуют сделать скриншот ошибки с меткой времени. Это подтвердит, что задержка произошла не по вашей вине. Когда система заработает, повторите отправку файла.
3. Проблема — ошибки роуминга и несовместимость форматов. Когда отправитель и перевозчик работают через разных операторов ЭДО, статус документа может не обновиться мгновенно. Также могут быть старые форматы документов.
Решение. Чтобы ЭТрН не «повисла» в статусе «Черновик», заранее проверяйте настройку роуминга. Подписывайте, корректируйте и передавайте данные в ГИС ЭПД напрямую из вашей 1С через сервис 1С-ЭПД. Он автоматически использует актуальные XML-формы, утвержденные ФНС, и сводит к минимуму программные сбои при обмене между разными операторами.
Человеческий фактор при заполнении ЭПД: ошибки и решения
Даже самая совершенная система не застрахована от ошибок тех, кто вводит в нее данные. В работе с ЭПД «цена» опечатки высока, ведь каждый титул — это юридически значимый файл, подписанный УКЭП. Как только вы нажали кнопку «Отправить», данные практически мгновенно фиксируются в ГИС ЭПД. Поэтому просто удалить или переписать документ не получится. Разберем наиболее острые ситуации, связанные с человеческим фактором, и как их избежать.
1. Ошибки в оформленном документе. Система не позволяет редактировать уже подписанные файлы.
Решение. Если ЭТрН содержит критическую ошибку (в ИНН или госномере машины), единственный легальный путь — признать документ недействительным и создать новый (формирование новой цепочки титулов). Если же опечатка несущественная, допускается использование корректировочных титулов, но это требует согласования со всеми участниками перевозки.
2. Проблемы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД). В 2026 году бумажная доверенность с печатью для ГИС ЭПД — это невидимый для системы листок. Представьте ситуацию: машина на погрузке, а документ «не уходит», потому что истек срок МЧД у подписавшего документ логиста или диспетчера либо она вовсе не подгружена. Без этой связки рейс будет сорван еще до выезда со склада.
Решение. Чтобы не сорвать рейс, проверяйте актуальность МЧД еще на этапе планирования отгрузки, а не в момент, когда машина уже стоит на погрузке.
3. Нарушение последовательности подписей. В электронном путевом листе (ЭПЛ) «зашит» строгий алгоритм очередности подписей. Если водитель решит подтвердить приемку автомобиля в приложении раньше, чем механик подпишется — «Выпуск разрешен», система зафиксирует логическую ошибку. Юридически такой путевой лист может быть признан недействительным.
Решение. Во избежании ошибок проинструктируйте сотрудников, что есть четкая последовательность подписей по цепочке: сначала механик дает допуск, и только потом водитель подтверждает прием машины.
4. Некорректный выбор типа перевозки. Ошибки могут возникнуть при оформлении сборных грузов или смене транспортного средства в пути. Диспетчеры могут ошибочно выбрать стандартную форму вместо мультимодальной (для доставки разными видами транспорта) — Единый Транспортный Документ (ЕТД), что ведет к нестыковке данных в ГИС ЭПД.
Решение. Создайте для диспетчеров простой чек–лист с правилами выбора документов, чтобы они знали, когда оформлять стандартную форму, а когда — ЕТД для сложных перевозок.
5. Несоответствие данных в разных документах. В 2026 году ГИС ЭПД автоматически сопоставляет сведения. Если в путевом листе указано одно транспортное средство, а в транспортной накладной по ошибке выбрали другое, система подсветит это расхождение. Такие «красные флажки» становятся поводом для пристального внимания со стороны контролирующих органов.
Решение. Чтобы избежать ошибок, автоматизируйте заполнение документов при помощи облачной 1С от Scloud. В 1С все данные о машинах и водителях заполняются автоматически из единого справочника, а готовые документы отправляются в пару кликов через встроенный сервис 1С-ЭПД. Также сотрудникам укажите на правило: перед отправкой всегда сверять тип машины и ее номер, а также ФИО водителя в путевом листе и накладной.
Взаимодействие с Госавтоинспекцией
Один из вопросов, который беспокоит перевозчиков в 2026 году: «Как доказать законность поездки без пачки бумаг с «живыми» печатями?». Взаимодействие с инспекторами ГИБДД на дороге теперь перешло в цифровой формат, но и здесь есть свои нюансы, к которым нужно быть готовым. Вот основные моменты, которые стоит учитывать при встрече с дорожной инспекцией.
Памятка по взаимодействию с ГИБДД при проверке ЭПД
Ситуация
Действия инспектора
Как действовать водителю
Проверка документов
Считывает QR-код для получения данных из ГИС ЭПД (отметки медика, сведения о грузе).
Предъявить QR-код на смартфоне. Рекомендуем иметь при себе бумажную распечатку кода на случай разрядки телефона.
Роли участников
Сверяет фактического владельца груза и экспедитора с данными в системе.
Убедиться (до начала поездки), что в ЭПД корректно указан грузоотправитель согласно договору. Несоответствие ролей — повод для задержания машины.
Отсутствие связи на трассе
Фиксирует данные кода для офлайн–проверки или связывается с дежурной частью.
Сохранять спокойствие. Если документ отправлен в ГИС ЭПД до рейса, отсутствие интернета у инспектора не является нарушением со стороны водителя.
Сверка данных
Сверяет госномера, марку авто и прицепа (при наличии) с данными в электронном документе.
Перед выездом проверить, что в ЭПД указан именно тот прицеп или тягач, который используется фактически. Расхождения приравниваются к нарушению правил перевозки.
Особенности учета и налогового контроля при работе с ЭПД
Переход на цифру в логистике — это не только забота транспортного отдела, но и важный этап бухучета. В 2026 году налоговая служба видит движение грузов практически в реальном времени. Это накладывает на учет дополнительные требования к точности и срокам. Рассмотрим ключевые аспекты, которые влияют на налоговый контроль и отчетность.
Налоговый контроль и отчетность в условиях ЭПД
Аспект контроля
Главный риск
Как избежать проблем
Вычеты по НДС
Потеря вычета, если покупатель не подписал титул в ГИС ЭПД. Цепочка считается «брошенной».
Работать только с контрагентами, внедрившими ЭДО. Без их цифровой подписи расходы не подтвердить.
Хранение документов
Утеря XML-файлов при смене оператора или сбое. Скан-копии и распечатки для ФНС не имеют силы.
Настроить автовыгрузку XML-подлинников из 1С в облако или на локальный сервер. Срок хранения — 5 лет.
Дата операции
Работая с ГИС ЭПД, нельзя оформить документ «задним числом». Подписи фиксируются в реальном времени.
Подписывать титулы в момент совершения операции. Любое расхождение дат — повод для камеральной проверки.
Для экспедиторов важным этапом станет работа с государственным порталом «ГосЛог». Без регистрации в реестре экспедиторская деятельность будет считаться незаконной. Специалисты Scloud помогут зарегистрироваться в «ГосЛог», чтоб бизнес мог работать легально.
Минимизация рисков при внедрении ЭДО в логистике
Переход на обязательное использование ЭПД требует от бизнеса внимательности и готовности к техническим нюансам. Главный залог успеха заключается в обучении сотрудников и выборе сервиса для стабильного обмена данными, например 1С-ЭПД. Правильная настройка процессов позволит избежать простоев на дорогах и претензий со стороны налоговой службы. Автоматизация рутины освободит время для развития бизнеса и сделает работу с документами по-настоящему удобной.
Ответы на популярные вопросы
Нужно ли распечатывать электронную накладную для склада или охраны?
Закон этого не требует, так как оригинал документа находится в системе. Однако для внутреннего учета или удобства охраны на КПП вы можете использовать бумажную копию. Она не имеет юридической силы, но упрощает навигацию на территории предприятия.
Может ли водитель подписать ЭПД за медика или механик по их доверенности?
Нет, это грубое нарушение. Каждый участник процесса (медик, механик, диспетчер) должен использовать свою персональную электронную подпись. Передача подписи другому лицу делает документ недействительным и влечет административную ответственность.
Что делать, если во время рейса сломался грузовик и произошла перегрузка в другую машину?
В этом случае в системе ЭПД оформляется титул 8 о замене ТС. В нем указываются данные нового автомобиля или водителя, при этом вся история перевозки сохраняется в единой цепочке документов. Это позволяет инспекторам ГИБДД видеть законность смены машины.
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