Сложности работы с ЭПД в 2026 году: как избежать ошибок и штрафов

Почему переход на ЭПД вызывает вопросы в 2026 году

С 01.09.2026 использование электронных накладных и путевых листов становится обязательным, поэтому времени на «раскачку» не осталось. Многие компании уже активно внедряют новые стандарты, чтобы отладить процессы. Чтобы подготовиться к переменам, стоит заранее изучить инструкцию экспертов Scloud о том, как перейти на обязательные ЭПД в 2026 году и не остановить при этом работу транспортного отдела.

Однако на практике переход часто сопровождается техническими сложностями и вопросами по оформлению. Важно заранее разобраться в нюансах работы с ГИС ЭПД, чтобы избежать задержек в рейсах и претензий со стороны контролирующих органов.