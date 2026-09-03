ЭПД-2026: ответы на острые вопросы предпринимателей

Обязателен ли ЭТрН для перевозки строительной техники с 1 сентября 2026 года?

Да, с 1 сентября 2026 года ЭПД станут обязательными для перевозки строительной техники. Такое требование закреплено в Федеральном законе № 140-ФЗ от 07.06.2025. Причем нововведение касается не только перевозчиков, но и отправителей, получателей груза, а также экспедиторов. Поскольку нормы распространяются на все виды перевозок, предусмотренных законодательством, предпринимателям в сфере спецтехники стоит заранее подготовиться к переходу на ЭТрН.

Переход на обязательные электронные перевозочные документы совсем близко — промедление может обернуться проблемами. Сервис 1С-ЭПД дает возможность оформлять ЭТрН, обмениваться ими с партнерами и отслеживать статусы онлайн без выхода из 1С. Подключите функционал заранее, чтобы к сентябрю 2026 года все процессы были отлажены.