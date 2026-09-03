ЭПД-2026: ответы на острые вопросы предпринимателей

Обязателен ли ЭТрН для перевозки строительной техники с 1 сентября 2026 года?
Да, с 1 сентября 2026 года ЭПД станут обязательными для перевозки строительной техники. Такое требование закреплено в Федеральном законе № 140-ФЗ от 07.06.2025. Причем нововведение касается не только перевозчиков, но и отправителей, получателей груза, а также экспедиторов. Поскольку нормы распространяются на все виды перевозок, предусмотренных законодательством, предпринимателям в сфере спецтехники стоит заранее подготовиться к переходу на ЭТрН.
Переход на обязательные электронные перевозочные документы совсем близко — промедление может обернуться проблемами. Сервис 1С-ЭПД дает возможность оформлять ЭТрН, обмениваться ими с партнерами и отслеживать статусы онлайн без выхода из 1С. Подключите функционал заранее, чтобы к сентябрю 2026 года все процессы были отлажены.
Кто оформляет ЭТрН при привлечении стороннего перевозчика?
Определяющий фактор при назначении ответственного за оформление ЭТрН — не плательщик транспортных услуг, а сторона, подписавшая договор с перевозчиком. Если ваша компания заключила контракт на перевозку самостоятельно, то вы же и выступаете грузоотправителем, а значит, обязаны сформировать электронный перевозочный документ. В обратном случае, когда договор оформлен поставщиком, обязанность по подготовке ЭТрН ложится на него, а получатель лишь сверяет внесенные данные и ставит подпись после приемки груза.
В каких случаях транспортная накладная может оставаться на бумаге?
Законодательство сохраняет возможность бумажного оформления для отдельных исключительных ситуаций. К ним относятся перевозки для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также случаи технических сбоев или отсутствия интернета у участников. Бумажный формат допустим для грузов военного назначения, драгоценных металлов и камней. Исключения действуют и для иностранных перевозчиков — если компания не включена в государственный реестр РФ или осуществляет каботажные перевозки по территории России (для перевозчиков из стран ЕАЭС). Также бумажная накладная разрешена, когда грузоотправитель и грузополучатель являются одним лицом. Полный перечень утвержден Приказом Минтранса России от 01.06.2026 № 262.
ЭТрН при самовывозе и перевозке своими силами: нужен или нет?
Если вы забираете или перевозите товар собственным транспортом и своими сотрудниками, оформлять ЭТрН не нужно. Накладная становится обязательной, только когда в процессе участвует наемный перевозчик или сторонняя организация. Как только груз передается транспортной компании, вы автоматически становитесь грузоотправителем и обязаны сформировать ЭТрН.
«ГосЛог»: кому нужна регистрация и как ее пройти?
В реестр «ГосЛог» обязаны войти организации и ИП, которые занимаются экспедированием, организацией перевозок или выступают посредниками при заключении договоров с перевозчиками. Без регистрации вести такую деятельность запрещено — это касается как начинающих, так и давно работающих компаний.
Документы для регистрации: КЭП, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес, коды ОКВЭД, подтвержденный аккаунт на «Госуслугах», данные о руководителе. При подаче через представителя — МЧД. Для перевозчиков дополнительно нужны сведения о транспорте. Заранее проверьте, все ли данные готовы и соответствуют требованиям.
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Да, водитель должен установить на свой смартфон мобильное приложение 1С-ЭПД. Доступные источники для скачивания — официальные площадки: RuStore, App Store, Google Play. Ключевое условие корректной работы — наладить синхронизацию между приложением и 1С. Через этот канал водитель будет получать документы, а в приложении генерироваться QR-код для предъявления инспекторам ГИБДД. В 1С, со своей стороны, предусмотрен специальный функционал для управления обменом.
Как организовать обмен ЭПД с контрагентами через других операторов и возможна ли выгрузка в XML?
В текущей версии сервиса 1С-ЭПД не предусмотрена выгрузка транспортных накладных в формате XML. Разработчики 1С анонсировали такую возможность, но она появится только в следующих релизах. На данный момент отправка документов осуществляется исключительно через 1С-ЭПД. Если же ваш партнер подключен к другому оператору электронного документооборота, то успешность обмена будет зависеть от технической реализации этого оператора.
Обязательно ли подключать 1С-ЭДО для работы с 1С-ЭПД?
Подключить 1С-ЭПД без 1С-ЭДО не получится — эти сервисы идут в связке. Тем не менее ваши контрагенты могут не переходить на 1С-ЭДО, если у них уже есть другой оператор. Достаточно отправить им приглашение к обмену через роуминг. Как только приглашение принято, электронные документы отправляются между сторонами беспрепятственно, даже при использовании разных систем ЭДО.
Что обязательно указывать при заполнении ЭТрН?
Электронная транспортная накладная требует внесения полных сведений о сторонах перевозки: грузоотправителе, получателе и перевозчике. Помимо этого, в документ вносятся характеристики груза — его наименование, вес, стоимость и тип упаковки, а также информация о водителе и транспортном средстве. Если перевозка осуществляется на особых условиях, их также необходимо отразить в накладной.
Номер машины еще не прислали — как оформлять ЭТрН?
Номер транспортного средства, как правило, дает перевозчик — его несложно уточнить у компании-исполнителя. Однако ждать эти данные перед оформлением не нужно: обязанность по формированию ЭТрН лежит на грузоотправителе, и перевозчик эту функцию не выполняет. Сначала вы заполняете свою часть (Титул‑1), а водительский раздел (Титул‑2) перевозчик дополнит позднее, когда у него появится номер машины. Для вашей компании никаких дополнительных условий нет — достаточно иметь работающий сервис 1С‑ЭПД и налаженный документооборот с партнером. Если номер придет уже после старта оформления, его можно будет добавить на этапе финального подписания или внести правки в уже созданный документ.
Как исправить данные в ЭТрН, если они изменились?
Внести правки в уже подписанный электронный перевозочный документ нельзя — корректировка происходит иначе. Если какая-то из сторон не согласна с указанными данными (к примеру, покупатель оспаривает объем погрузки или перевозчик заменил машину), она просто не подписывает ЭТрН. Дальше вы создаете новый документ, куда вносите правильные сведения, а прежний автоматически теряет силу. Здесь важно понимать: корректировка — это не исправление старого файла, а полное переоформление с нуля. Поэтому, когда в ходе перевозки меняются важные параметры — фактический вес, транспорт или водитель, — разумнее сразу закрыть текущий документ отказом от подписи и оформить новый.
Другие вопросы и развернутые ответы на них вы найдете здесь.
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