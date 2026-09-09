Утрата права на АУСН в 2026: что делать бизнесу

Самое главное:
Сменить АУСН на другой режим можно по собственному желанию либо вынужденно.
Если переход на АУСН с режимов УСН или НПД был не с начала года, работать на ней придется минимум 12 месяцев.
Утрата права на АУСН автоматически ведет к ОСНО, но есть шанс перейти на УСН или ЕСХН, если вовремя заявить об этом.
Выручку и расходы в месяце перехода учитывают по специально предусмотренным правилам.
Особенности АУСН
Автоматизированная УСН создана специально для небольшого бизнеса. С 2025 года она действует во всех регионах РФ, принявших соответствующий закон (ст. 1 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
На АУСН не платят НДС с реализации, налог на имущество — кроме рассчитанного по кадастровой стоимости, нет страховых взносов за сотрудников (кроме фиксированного взноса на «травматизм») и взносов ИП «за себя». НДФЛ с выплат сотрудникам удерживает уполномоченный банк согласно сведениям о выплатах, которые ему подает автоупрощенец.
Компании на АУСН сдают бухгалтерскую отчетность, других налоговых отчетов у автоупрощенцев нет.
В СФР подают только подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.
При автоупрощенке расчет налога автоматизирован. ФНС получает данные от уполномоченных банков, операторов электронных площадок и онлайн-касс. Также налоговая учитывает сведения, которые сам налогоплательщик передает через личный кабинет на сайте ФНС. На основании этих данных инспекция ежемесячно рассчитывает налоговую базу и сумму к уплате — до 15-го числа следующего месяца.
Ставки налога при АУСН:
8% — если выбран объект «доходы»;
20% — если выбраны «доходы минус расходы» (минимальный налог — 3% от доходов).
Чтобы оставаться на АУСН, нужно соблюдать все установленные законом ограничения, среди которых:
Предельный доход — 60 млн рублей в год.
Средняя численность сотрудников в месяц — максимум 5 человек, причем, все они — налоговые резиденты РФ, не занятые на работе с правом на досрочную пенсию.
Организации не должны открывать филиалы. Доля юрлиц в их уставных капиталах ограничена пределом в 25%, а максимальная остаточная стоимость основных средств — 150 млн рублей.
На АУСН нельзя работать агентам и комиссионерам. Запрещено открывать КФХ, НКО, инвестфонды, ломбарды, агентства занятости, заниматься страхованием, ценными бумагами, майнингом и реализацией цифровой валюты, производить подакцизную продукцию и т.д. (полный перечень — в ст. 3 закона № 17-ФЗ).
Счета открыты только в уполномоченных банках.
Обязательно наличие онлайн-ККТ для проведения всех расчетов.
Нельзя выплачивать доходы физлицам наличными деньгами, в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Все выплаты — только безналичные.
Расстаться с автоупрощенкой компания или ИП может:
Добровольно — если самостоятельно откажется от АУСН, чтобы сменить режим.
Принудительно — если из-за нарушения любого из ограничений утратит право на АУСН.
С помощью 1С-Отчетности можно подготовить отчеты в одном интерфейсе. Бухгалтер формирует документ, запускает автоматическую проверку по контрольным соотношениям и при необходимости исправляет найденные расхождения. После этого отчет можно подписать электронной подписью и направить в ФНС, не сохраняя файл на компьютер и не перенося его вручную в другую систему.
Информация о доставке и приеме документа отображается в 1С, поэтому отдельно проверять его статус на сторонних площадках не придется.
Добровольный переход на иной налоговый режим
В общем случае покинуть спецрежим АУСН по своей инициативе можно только с начала нового календарного года.
Для этого не позже 31 декабря текущего года об отказе предупреждают налоговую. Если этот день нерабочий, срок уведомления переносится на ближайший рабочий день после новогодних праздников (п. 5 ст. 4 закона № 17-ФЗ, ст. 6.1 НК).
Чтобы отказаться от АУСН с 1 января 2027 года, нужно уведомить об этом свою ИФНС включительно до 11 января 2027 года, так как 31 декабря 2026 будет нерабочим.
С 2025 года у самозанятых ИП и у бизнеса на УСН есть право перехода на АУСН в любое время в течение года. Но сделать это можно только через 12 календарных месяцев после начала применения АУСН (п. 1.1 ст. 4 закона № 17-ФЗ).
При смене АУСН на другой налоговый режим нужно учитывать установленные для него условия и порядок перехода.
Например, самозанятый ИП перешел на АУСН с 1 апреля 2026 года, но вскоре решил перейти на УСН «доходы». Это возможно не ранее 2028 года, потому что 12 месяцев применения АУСН истекут 31 марта 2027 года, а стать упрощенцем можно только с 1 января 2028 года.
Уведомление об отказе от АУСН направляется в ИФНС электронно любым из двух способов:
на сайте ФНС;
в уполномоченном банке, где открыт расчетный счет.
Потеря права на применение АУСН
Потерять право на АУСН просто — достаточно выйти за рамки любого из установленных ограничений. Например, вы приняли более пяти сотрудников, выплатили зарплату наличкой, стоимость ОС вышла за границы 150 млн рублей, занялись деятельностью, запрещенной для АУСН.
Сообщить о нарушении в ИФНС надо до 15-го числа следующего месяца.
Электронное уведомление направляется через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или через уполномоченный банк.
Если не направили уведомление о нарушении, инспекция все равно его выявит (например, по сведениям из банка, отчетам ККТ), после чего в течение 10 дней уведомит в ЛК налогоплательщика о потере права на АУСН.
Применение автоупрощенки прекращается с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение.
Организация или ИП могут применять УСН или ЕСХН с даты отмены АУСН, если соблюдены требования выбранного спецрежима.
Для этого через ЛК налогоплательщика направляют уведомление о переходе:
на УСН — по новой универсальной форме из приказа ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@, которая применяется с 31 июля 2026 года;
на ЕСХН — по форме № 26.1-1 из приказа ФНС от 28.01.2013 № ММВ-7-3/41@.
Если налогоплательщик самостоятельно сообщил об утрате права на АУСН, уведомление о выборе другого спецрежима направляют одновременно с этим сообщением. Если нарушение выявила налоговая, переход нужно совершить в течение 30 дней с момента уведомления инспекции.
Инструкция по переходу с АУСН в 1С:Бухгалтерия 3.0
В 1С:Бухгалтерия 3.0 нет специального помощника или готового шаблона для перехода с АУСН. Уведомление об отказе или утрате права на спецрежим нужно подать в ЛК налогоплательщика на сайте ФНС или через уполномоченный банк.
В программе 1С:Бухгалтерия 3.0 можно сформировать и отправить в ФНС уведомление о переходе на другой спецрежим (УСН, ЕСХН) из раздела «Отчеты — 1С-Отчетность — Уведомления, сообщения и заявления».
С даты ухода с АУСН в программе 1С нужно изменить налоговый режим в разделе «Главное — Настройки — Налоги и отчеты» на вкладке «Система налогообложения». Лучше это делать через ссылку «История изменений», добавив новую строку с выбранной системой (ОСНО, УСН или ЕСХН).
На закладке «Страховые взносы» уточните тариф взносов.
Также отключите сервисы обмена с ФНС и уполномоченным банком в разделе «Администрирование — Настройки программы — Обмен с сервисом АУСН», если пользовались ими ранее.
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Доходы и расходы переходного периода
Как быть с «переходящими» доходами и расходами месяца, в котором компания уходит с АУСН на ОСНО, и начинает считать налог на прибыль по методу начисления (п. 2, 3 ст. 16 закона № 17-ФЗ)?
В доходы по налогу на прибыль нужно включить выручку за товары, которые были реализованы в период применения АУСН, а оплачены покупателями уже после перехода на ОСНО.
Базу по налогу на прибыль надо уменьшить на расходы по товарам, приобретенным у поставщиков в период АУСН, а оплаченным после перехода на ОСНО.
При переходе с АУСН на ОСНО, ЕСХН или УСН не нужно учитывать в базе по этим режимам расходы, относящиеся к периоду применения АУСН (например, оплата аренды офиса). Это исключит двойной учет одних и тех же затрат на разных налоговых режимах (п. 5 ст. 16 закона № 17-ФЗ).
Деньги за реализованный товар, работу или услугу могут поступить уже после перехода на новый режим. Если доход от продажи был учтен при АУСН, повторно включать платеж в налоговую базу не нужно. Соответственно, если после перехода платеж поступил за неучтенную реализацию, его нужно включить в доходы на новом режиме (п. 6 ст. 16 закона № 17-ФЗ).
Сдача отчетности: переходные особенности
За период применения АУСН нужно сдавать только предусмотренную спецрежимом отчетность:
По АУСН нет налоговой отчетности, поэтому заключительную декларацию при переходе на другой режим сдавать не придется.
За время нахождения на автоупрощенке не требуется сдавать расчеты 6-НДФЛ, РСВ и Персонифицированные сведения по физлицам.
Декларацию по НДС за период АУСН сдают только налоговые агенты, автоупрощенцы, выставившие счет-фактуру с выделенным налогом, и импортеры.
Декларацию по налогу на прибыль надо сдать, если выплачивали дивиденды юрлицам, а также платили иные доходы иностранным компаниям.
Бухгалтерскую отчетность на АУСН сдают только организации.
Отчеты по форме ЕФС-1 — подразделы 1.1 (сведения о трудовой деятельности) и 1.2 (сведения о страховом стаже) подаются в СФР компаниями и ИП с работниками, освобождения от них на АУСН нет.
За период после перехода с АУСН на другой режим отчетность подается в соответствии с правилами нового налогового режима.
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Чек-лист: как подготовиться к переходу с автоупрощенки на другой режим
Чтобы корректно закрыть период на АУСН, проведите инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности, остатков товаров, ОС, материалов.
Проверьте, как отражены доходы и расходы, возникшие на АУСН, но оплата по которым прошла уже на другом режиме.
Настройте свою учетную программу. Проверьте, правильно ли указана дата смены режимов, чтобы разделить операции до и после перехода.
Если на другом налоговом режиме уплачивается НДС (на ОСНО, УСН), с даты перехода выставляйте счета-фактуры с выделенным налогом по каждой новой реализации.
Сообщите о смене налогового режима своим контрагентам и, если требуется, внесите корректировки в договоры.
Ошибки в настройках 1С приводят к неверному формированию налоговой базы и расхождениям в отчетности. Специалисты Scloud подготовят программу к работе, проверят отражение облагаемых операций и помогут исправить обнаруженные несоответствия.
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