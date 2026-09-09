Утрата права на АУСН в 2026: что делать бизнесу

Особенности АУСН

Автоматизированная УСН создана специально для небольшого бизнеса. С 2025 года она действует во всех регионах РФ, принявших соответствующий закон (ст. 1 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

На АУСН не платят НДС с реализации, налог на имущество — кроме рассчитанного по кадастровой стоимости, нет страховых взносов за сотрудников (кроме фиксированного взноса на «травматизм») и взносов ИП «за себя». НДФЛ с выплат сотрудникам удерживает уполномоченный банк согласно сведениям о выплатах, которые ему подает автоупрощенец.

Компании на АУСН сдают бухгалтерскую отчетность, других налоговых отчетов у автоупрощенцев нет. В СФР подают только подразделы 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1.

При автоупрощенке расчет налога автоматизирован. ФНС получает данные от уполномоченных банков, операторов электронных площадок и онлайн-касс. Также налоговая учитывает сведения, которые сам налогоплательщик передает через личный кабинет на сайте ФНС. На основании этих данных инспекция ежемесячно рассчитывает налоговую базу и сумму к уплате — до 15-го числа следующего месяца.

Ставки налога при АУСН:

8% — если выбран объект «доходы»;

20% — если выбраны «доходы минус расходы» (минимальный налог — 3% от доходов).

Чтобы оставаться на АУСН, нужно соблюдать все установленные законом ограничения, среди которых:

Предельный доход — 60 млн рублей в год.

Средняя численность сотрудников в месяц — максимум 5 человек, причем, все они — налоговые резиденты РФ, не занятые на работе с правом на досрочную пенсию.

Организации не должны открывать филиалы. Доля юрлиц в их уставных капиталах ограничена пределом в 25%, а максимальная остаточная стоимость основных средств — 150 млн рублей.

На АУСН нельзя работать агентам и комиссионерам. Запрещено открывать КФХ, НКО, инвестфонды, ломбарды, агентства занятости, заниматься страхованием, ценными бумагами, майнингом и реализацией цифровой валюты, производить подакцизную продукцию и т.д. (полный перечень — в ст. 3 закона № 17-ФЗ).

Счета открыты только в уполномоченных банках.

Обязательно наличие онлайн-ККТ для проведения всех расчетов.

Нельзя выплачивать доходы физлицам наличными деньгами, в натуральной форме, в виде материальной выгоды. Все выплаты — только безналичные.

Расстаться с автоупрощенкой компания или ИП может:

Добровольно — если самостоятельно откажется от АУСН, чтобы сменить режим.

Принудительно — если из-за нарушения любого из ограничений утратит право на АУСН.