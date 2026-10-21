Как уменьшить налоги при совмещении УСН и ПСН у ИП

Как уберечь ИП от ложных иллюзий и претензий ФНС
Важно понимать, что у УСН и ПСН разная основа налогообложения. Поэтому бухгалтеру нужно сразу пресекать требования ИП «списать патент в счет УСН». В НК РФ нет механизмов такого зачета. Аргументы для предпринимателя:
ст. 346.21 НК РФ не разрешает ставить оплату патента в вычеты по УСН (стоимости патента нет в закрытом списке);
ст. 346.51 НК РФ закрепляет за патентом статус отдельного налога, никак не связанного с УСН.
За ошибку в учете ФНС спросит строго: доначислит налог по УСН, посчитает пени по ст. 75 НК РФ и выпишет штраф по ст. 122 НК РФ (20–40%). Безопасный путь — оптимизировать налоги через вычет страховых взносов по каждому спецрежиму. Если сомневаетесь в настройках 1С, эксперты Scloud помогут наладить учет и защитить бизнес от претензий налоговой.
Деление взносов между УСН и ПСН для ИП без штата
Если ИП спрашивает, как уменьшить УСН на сумму уплаченного патента, сразу объясните: зачесть налог в счет налога нельзя. Безопасная альтернатива — полное уменьшение обоих налогов за счет взносов ИП «за себя». Правила раздельного учета (ст. 346.18 и ст. 346.53 НК РФ) требуют дисциплины.
Сложите базу (57 390 руб. за 2026 год) и 1% с доходов свыше 300 тыс. руб. (Нюансы исчисления смотрите в нашем гайде по расчету страховых взносов ИП).
Поделите взносы пропорционально выручке.
Подайте уведомление КНД 1112021 до срока уплаты (приказ ФНС РФ от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@), чтобы уменьшить патент.
На остаток взносов снизьте налог по УСН.
Опасные точки в расчете долей
База по закону — пропорциональное деление взносов по доле дохода от каждого режима в общей сумме выручки (письмо ФНС РФ от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@). По ПСН берется реальный доход по КУД, а не предполагаемый — ПВД (он нужен для расчета доп. взноса в 1%). Расчет коэффициентов:
Доля = Доход по режиму / Сумма фактических доходов (УСН + ПСН)
Учтенные на патенте взносы нельзя повторно задействовать в УСН (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). Помните и про лимиты: по ПСН — 20 млн руб. без индексации и УСН (дефлятор 1,09 в 2026 г.):
предел по годовому доходу — 490,5 млн руб.;
по доходу за 9 месяцев (для перехода на УСН в 2027 г.) — 367,875 млн руб.;
по остаточной стоимости ОС — 218 млн руб.;
по штату — до 130 человек.
Сложности с начислением налогов в 1С? Эксперты Scloud настроят базу под требования закона.
Опасные точки в расчете долей
База по закону — пропорциональное деление взносов по доле дохода от каждого режима в общей сумме выручки (письмо ФНС РФ от 30.11.2021 № СД-4-3/16722@). По ПСН берется реальный доход по КУД, а не предполагаемый — ПВД (он нужен для расчета доп. взноса в 1%). Расчет коэффициентов:
Доля = Доход по режиму / Сумма фактических доходов (УСН + ПСН)
Учтенные на патенте взносы нельзя повторно задействовать в УСН (п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ). Помните и про лимиты: по ПСН — 20 млн руб. без индексации и УСН (дефлятор 1,09 в 2026 г.):
предел по годовому доходу — 490,5 млн руб.;
по доходу за 9 месяцев (для перехода на УСН в 2027 г.) — 367,875 млн руб.;
по остаточной стоимости ОС — 218 млн руб.;
по штату — до 130 человек.
Сложности с начислением налогов в 1С? Эксперты Scloud настроят базу под требования закона.
Главная защита от штрафов ФНС — отказ от незаконного списания патента в УСН и переход на пропорциональное деление взносов. Четкий раздельный учет и контроль лимитов выручки полностью закрывают налоговые риски. Это единственный безопасный способ оптимизировать спецрежимы без споров с проверяющими.