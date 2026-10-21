Как уменьшить налоги при совмещении УСН и ПСН у ИП

Как уберечь ИП от ложных иллюзий и претензий ФНС

Важно понимать, что у УСН и ПСН разная основа налогообложения. Поэтому бухгалтеру нужно сразу пресекать требования ИП «списать патент в счет УСН». В НК РФ нет механизмов такого зачета. Аргументы для предпринимателя:

ст. 346.21 НК РФ не разрешает ставить оплату патента в вычеты по УСН (стоимости патента нет в закрытом списке);

ст. 346.51 НК РФ закрепляет за патентом статус отдельного налога, никак не связанного с УСН.

За ошибку в учете ФНС спросит строго: доначислит налог по УСН, посчитает пени по ст. 75 НК РФ и выпишет штраф по ст. 122 НК РФ (20–40%). Безопасный путь — оптимизировать налоги через вычет страховых взносов по каждому спецрежиму. Если сомневаетесь в настройках 1С, эксперты Scloud помогут наладить учет и защитить бизнес от претензий налоговой.