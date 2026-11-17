Электронный реестр и тотальный онлайн-контроль: как меняется спецоценка в 2026–2027 годах
Нормативные требования ст. 212 ТК РФ и закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 делают спецоценку фундаментальным элементом работы любой организации. Это не просто вопрос охраны труда, а прямой финансовый фактор: классы вредности формируют налогооблагаемую базу, страховые тарифы и право сотрудников на досрочное пенсионное обеспечение.
Сейчас государство завершает переход от бумажного надзора к сквозным алгоритмам контроля. Для бизнеса это означает одно: спрятать ошибки или «забыть» подать данные в СФР больше не получится. Что же меняется в законодательном поле?
Малый бизнес получает льготы. Поправки в постановлении Правительства № 1830 от 14.10.2022 разрешают 55 видам деятельности из малого сектора и НКО проходить процедуру в упрощенном формате.
Декларация своими силами. Приказ Минтруда № 345н от 07.08.2026 с 01.03.2027 освобождает подходящие (из 55) малые компании от обязательных затрат на сторонние экспертные организации.
Полный уход в цифру. Согласно приказу Минтруда от 10.06.2026 № 246н бумажные декларации уходят в прошлое. Сдавать отчетность придется строго через «Госуслуги» с применением УКЭП.
Интеллектуальная сверка регуляторов. До конца апреля 2027 года ФГИС СОУТ задействует 10 новых модулей, связав базы Роструда, СФР и ФНС. Алгоритмы будут сами искать несоответствия и сигнализировать об этом контролерам.
Помочь бухгалтерам при выстраивании нового порядка и настроить программы 1С без лишней рутины помогут эксперты Scloud. Также они подготовили таблицу с отличиями старого и нового формата спецоценки.
Сравнение форматов спецоценки
Процесс
Традиционная модель
Цифровая модель (2026–2027)
Сдача деклараций
На бумаге почтой или при личном визите
Строго через «Госуслуги» с заверением УКЭП
Доступ к льготной спецоценке
Только для микропредприятий
Расширен на малый бизнес и НКО
Хранение сведений
Папки с отчетами в архиве организации
Централизованный электронный реестр СОУТ
Надзор
Выборочные визиты инспекторов
Непрерывная автоматическая сверка ведомственных баз
Спецоценка без штрафов: порядок проведения, карта СОУТ и учет новых мест
Относиться к спецоценке стоит как к стандартному бизнес-процессу. Она всегда проходит в очном формате — выезд экспертов на рабочие места обязателен.
7 шагов спецоценки: от приказа до электронной декларации. Порядок проведения СОУТ — это всегда четкий алгоритм.
Старт процедуры. Руководитель подписывает приказ о создании комиссии и утверждается список рабочих мест.
Выбор подрядчика. Подписывается договор с лабораторией из реестра Минтруда.
Измерительный этап. Специалисты замеряют физические и химические параметры на рабочих местах.
Сборка отчета. Данные сводятся в единый отчет независимо от выявленных классов.
Утверждение и интеграция с ФГИС СОУТ. После подписания отчета комиссией подрядчик за 10 рабочих дней загружает сведения в систему ФГИС СОУТ.
Подписание карт. У компании есть 30 календарных дней на ознакомление сотрудников с картами рабочих мест под роспись.
Сдача декларации. В течение 30 рабочих дней подается декларация соответствия по форме приказа Минтруда № 406н от 17.06.2021 в трудовую инспекцию или через онлайн-сервисы Роструда.
Обратите внимание: сводные данные по результатам замеров публикуются на официальном сайте организации (при наличии) в течение 30 дней.
Категории условий труда: на что влияют результаты замеров. От класса спецоценки зависят страховая нагрузка и обязательные выплаты персоналу.
Что дает класс условий труда
Класс
Характеристика
Экономические последствия
Оптимальный — 1
Безопасная среда
Допвзносы 0%, дополнительные гарантии не предусматриваются
Допустимый — 2
Значения в пределах норм
Стандартный тариф взносов в СФР
Вредный (3) — 3.1–3.4
Наличие вредных факторов
Доплата от 4%, допотпуск от 7 дней, допвзносы в СФР от 2% до 7%
Опасный — 4
Угроза жизни
Работы приостанавливаются (ст. 214.1 ТК РФ), тариф допвзносов — 8%
Бухгалтеру класс необходим для верного применения доптарифов страховых взносов (ст. 428 НК РФ), расчета надбавок (ст. 147 ТК РФ), предоставления дополнительных дней к основному отпуску (ст. 117 ТК РФ) и заполнения персонального учета в отчетах в СФР.
Спецоценка при переезде и создании новых штатных единиц. При создании нового рабочего места у компании есть 12 месяцев на проведение внеплановой оценки. Если производится плановый переезд отдела в соседнее помещение или другой офис без изменения функционала, станков и климатических факторов, проводить внеплановые замеры не нужно. Новая оценка необходима только при фактическом изменении производственных условий.
Где замеры обязательны, а где закон на стороне компании
Грамотный подход к спецоценке позволяет уберечь бюджет от ненужных трат. Рассмотрим аспекты работы с различными категориями рабочих мест.
Офисные места: мифы и реальная экономия. Анализируя, нужна ли СОУТ для офиса в 2027 году, стоит отделить мифы от требований закона. Замеры на рабочих местах с ПК обязательны. Они фиксируют чаще всего бытовые факторы (свет, микроклимат), что обеспечивает класс 1 или 2. Результат оценки при таких процессах — бессрочная декларация соответствия (п. 4 ст. 8 закона № 426-ФЗ). Повторять процедуру каждые 5 лет больше не нужно, за исключением форс-мажоров и изменений из п. 5 ст. 11 закона № 426-ФЗ.
Безопасный кадровый учет дистанционного штата. Для работодателей, волнующихся, нужна ли СОУТ для дистанционных работников в 2027 году, есть позитивная норма: внештатники и удаленщики выведены из-под сферы применения закона № 426-ФЗ. Главная задача кадровика — проверить наличие в трудовых договорах прямого указания на «дистанционную» или «надомную» работу. Это снимает любые претензии ГИТ.
Самостоятельная спецоценка для микробизнеса. Выясняя, нужна ли СОУТ для микропредприятий в 2027 году, обратите внимание на упрощенный порядок. Компании из реестров ФНС (rmsp.nalog.ru) и Минэкономразвития (для НКО) вправе провести идентификацию своими силами. Порядок таков.
Подтвердить статус в реестрах МСП или СО НКО.
Провести с комиссией обследование рабочих мест.
Заполнить проверочную форму (приказ Минтруда от 31.10.2022 № 699н до 01.03.2027 или приказ № 345н после этой даты).
Подать электронную декларацию.
Важно: если в штате есть водители, складские рабочие, производственные мастера, либо должности с досрочным выходом на пенсию и гарантиями за вредность, — упрощенный формат применять нельзя.
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Как работать с вредными классами и избежать уголовных рисков
Итоги СОУТ с классами 3.1–3.4 и 4 кардинально меняют структуру расходов компании и накладывают жесткие ограничения на эксплуатацию оборудования.
Сетка выплат: на какие компенсации претендуют сотрудники. Каждая степень вредности заставляет работодателя расширять пакет социально-финансовых гарантий.
Законодательные гарантии вредникам
Категория условий труда
Минимальная доплата (ст. 147 ТК РФ)
Допотпуск (ст. 117 ТК РФ)
Рабочее время (ст. 92 ТК РФ)
Класс 3.1
По решению компании
Отсутствует
40 часов в неделю
СИЗ, регулярный медосмотр
Класс 3.2
От 4%
От 7 дней
40 часов в неделю
СИЗ, регулярный медосмотр
Класс 3.3–3.4
От 4%
От 7 дней
Не более 36 ч/нед
СИЗ, регулярный медосмотр
Класс 4
От 4%
От 7 дней
Не более 36 ч/нед
СИЗ, регулярный медосмотр
Изучая, какие гарантии и компенсации при СОУТ в 2027 году обязательны к исполнению, не забудьте про сопутствующие затраты: выдачу спецпитания, смывающих средств и организацию медосмотров за счет средств работодателя.
План при выявлении 4 класса. Опасный класс (4) требует радикальных шагов.
Немедленная заморозка. На основании ст. 214.1 ТК РФ работы на объекте блокируются.
Реконструкция. Проводится переоснащение цеха или рабочего места.
Повторная экспертиза. Организуется внеплановый выезд экспертов. Запуск допускается только после снижения класса до безопасного или вредного.
Работники на время простоя либо выводятся на средний заработок, либо временно переводятся на безопасные участки (с их согласия).
Последствия нарушений: от штрафов до уголовной ответственности. Пренебрежение правилами спецоценки влечет жесткие санкции по п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ:
штраф на ИП/должностное лицо: от 5 000 до 10 000 руб. (повторно — до 40 000 руб. либо дисквалификация до 3 лет);
штраф на юрлицо: от 60 000 до 80 000 руб. (повторно — до 200 000 руб. либо приостановка деятельности до 90 дней).
Если игнорирование СОУТ приведет к производственной травме или гибели человека, ответственность переходит в уголовную плоскость по ст. 143 УК РФ с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Алгоритм работы с СОУТ в программе 1С
Завершающий этап спецоценки — оцифровка полученных результатов в 1С. Это необходимо для корректного формирования страховых взносов и отражения затрат организации.
Техническая настройка СОУТ в 1С. Проверьте флаг признака вредных условий труда в 1С:ЗУП по пути: Настройка — Предприятие — Реквизиты организации — Учетная политика.
Далее внесите данные по одной из двух схем.
Вариант А (штатное расписание используется). В меню Настройка — Кадровый учет — Настройка штатного расписания проверьте опцию для штатного расписания, после чего создайте документ «Изменение штатного расписания».
Вариант Б (без штатного расписания). Перейдите в Настройка — Предприятие — Должности и заполните сведения о вредности непосредственно в карточке должности.
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Отражение расходов на СОУТ. Расходы на стороннюю аккредитованную организацию в 1С:Бухгалтерия оформляются актом оказанных услуг (Поступление — Услуги).
Бухучет: Дт 26 (20, 25) — Кт 60.01 (Дт 19.04 — Кт 60.01) — затраты по обычным видам деятельности на дату акта.
ОСНО (налог на прибыль) — прочие расходы на производство и реализацию в полном объеме (пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Для спецрежима УСН 15% списание данных расходов не предусмотрено законом: ст. 346.16 НК РФ содержит закрытый перечень затрат, куда спецоценка не входит.
Как отчитаться по СОУТ в СФР через ЕФС-1: сроки, скрытые ловушки
Завершив процедуру спецоценки, важно без ошибок перенести данные в отчетность, чтобы защитить сотрудников от потери стажа, а компанию — от проверок фонда.
Заполнение формы ЕФС-1 (подраздел 1.2). Сведения по работникам вредных производств (Списки № 1 и № 2, постановление Кабинета Министров СССР № 10 от 22.01.1991) отражаются в подразделе 1.2 ЕФС-1:
графа 8 отражает код особых условий труда;
графы 11–12 содержат класс условий труда из карты СОУТ.
Проблема № 1 (технический сбой в 1С): если класс вредности отражен только в настройках штатного расписания, но не привязан к кадровым данным сотрудника, ЕФС-1 сформируется с пустыми графами 11–12. СФР при этом автоматически обнулит льготный стаж. Безошибочно вести учет и формировать отчеты помогает облачная 1С:ЗУП от Scloud.
Календарь сдачи и правила старта льготного периода. Срок сдачи: ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным (либо в течение 3 календарных дней по запросу сотрудника, оформляющего пенсию).
Проблема № 2 (ошибка в дате старта): расчет льготного стажа и доптарифов начинается исключительно с даты утверждения отчета СОУТ. Применять новые параметры с начала следующего месяца или с момента выгрузки во ФГИС СОУТ нельзя. При появлении вопросов по настройке отчетности в 1С вы всегда можете обратиться к экспертам Scloud.
Резюме
Переход на цифровой формат меняет привычные регламенты, поэтому СОУТ в 2027 году будет требовать особого внимания к электронным реестрам. Автоматическая сверка данных между ведомствами больше не оставит места случайным опечаткам в отчетах. Правильное отражение СОУТ в 1С:ЗУП становится главным инструментом защиты компании от доначислений и спорных ситуаций с персоналом.
Ответы на вопросы
1. Как быть с единственным руководителем: обязательна ли спецоценка в таком случае?
Все зависит от формы оформления. Если с генеральным директором подписан стандартный трудовой договор, замеры нужны. Если оформили удаленку или директор руководит бизнесом как единственный учредитель без договора — замеры проводить не надо.
2. Что предпринять, если работник саботирует подписание карты спецоценки?
Саботаж подписи не блокирует результаты процедуры. Оформите акт об отказе подписи при свидетелях. Установленные гарантии за вредные условия труда начисляются независимо от позиции сотрудника.
3. Можно ли сэкономить и оставить спецоценку старого собственника при покупке фирмы?
Сэкономить не получится. Даже если мебель и оборудование остались на своих местах, замена юрлица приравнивается к вводу новых рабочих мест. Новой компании дается 12 месяцев на проведение внеплановой оценки (ст. 17 закона № 426-ФЗ).
4. Когда истекает срок действия результатов СОУТ по вредным и опасным рабочим местам?
Итоговый отчет по местам с классами 3 и 4 действует ровно 5 лет. По истечении этого периода организация обязана пройти процедуру повторно.
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