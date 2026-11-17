Электронный реестр и тотальный онлайн-контроль: как меняется спецоценка в 2026–2027 годах

Нормативные требования ст. 212 ТК РФ и закона № 426-ФЗ от 28.12.2013 делают спецоценку фундаментальным элементом работы любой организации. Это не просто вопрос охраны труда, а прямой финансовый фактор: классы вредности формируют налогооблагаемую базу, страховые тарифы и право сотрудников на досрочное пенсионное обеспечение.

Сейчас государство завершает переход от бумажного надзора к сквозным алгоритмам контроля. Для бизнеса это означает одно: спрятать ошибки или «забыть» подать данные в СФР больше не получится. Что же меняется в законодательном поле?

Малый бизнес получает льготы. Поправки в постановлении Правительства № 1830 от 14.10.2022 разрешают 55 видам деятельности из малого сектора и НКО проходить процедуру в упрощенном формате.

Декларация своими силами. Приказ Минтруда № 345н от 07.08.2026 с 01.03.2027 освобождает подходящие (из 55) малые компании от обязательных затрат на сторонние экспертные организации.

Полный уход в цифру. Согласно приказу Минтруда от 10.06.2026 № 246н бумажные декларации уходят в прошлое. Сдавать отчетность придется строго через «Госуслуги» с применением УКЭП.

Интеллектуальная сверка регуляторов. До конца апреля 2027 года ФГИС СОУТ задействует 10 новых модулей, связав базы Роструда, СФР и ФНС. Алгоритмы будут сами искать несоответствия и сигнализировать об этом контролерам.

Помочь бухгалтерам при выстраивании нового порядка и настроить программы 1С без лишней рутины помогут эксперты Scloud. Также они подготовили таблицу с отличиями старого и нового формата спецоценки.

Сравнение форматов спецоценки