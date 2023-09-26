Безопасная работа с самозанятым. Как защититься от блокировки расчетного счета

Самозанятость — не только удобство, но и риск. Если сотрудничать с самозанятым без договора и чеков, вас как минимум могут заставить заплатить НДФЛ. В худшем случае вас ждет приостановка операций по счетам. За что чаще всего блокируют банковские счета, кто может это сделать, как этого избежать и быстрее восстановить доступ — рассказываем в этом материале.

Что такое блокировка счета

Термин «блокировка счёта» не совсем корректный. На самом деле банк может остановить расходные операции либо полностью, либо частично. При частичной блокировке предприниматель не может снимать наличные, а в некоторых случаях — теряет доступ к интернет-банку.

При полной блокировке предприниматель не может платить контрагентам, снимать деньги, открывать новый счет. Зато у него получится провести обязательные платежи: налоги, зарплаты, алименты, страховые взносы, штрафы, выходные пособия.

Может ли банк заблокировать счет

Если коротко — да. В основном всему виной закон № 115-ФЗ об отмывании денег и финансировании терроризма. Конечно, для этого вам не обязательно донатить боевикам. Банковскую систему могут заинтересовать ваши переводы за границу, зачисления с иностранных счетов или операции на сумму от 600 тысяч рублей.

Может ли налоговая заблокировать счет в банке

Даже не сомневайтесь — на этот случай есть статья 76 НК. Когда предприниматель не платит или не отчитывается вовремя, в ход идут разные способы давления. Например, блокировка расчетного счета налоговой инспекцией.

Какими могут быть причины блокировки расчетного счета

Если ваши ИП или ООО попали в немилость банка или налоговой инспекции — не отчаивайтесь. Давайте для начала определимся, в чем вы провинились.

Вот основные причины блокировки счета юридического лица в банке.

Блокировка по инициативе банка

Частые переводы денег физическим лицам.

Напомним, самозанятый получает деньги на личный счет. Банк считает подозрительным, если организация делает переводы физлицу, но при этом не платит за него налоги и взносы. Впрочем, такую блокировку легко снять — достаточно предоставить банку договор с самозанятым.

Ошибки в платежных поручениях.

Речь не о лишней запятой — вопросы вызывают только систематические ошибки.

Гарантированно избежать неприятностей получится, если автоматизировать платежи самозанятым исполнителям. Например, с помощью сервиса Сам.Бизнес.

Поручение налоговой.

Например, если предприниматель не заплатил налоги или не сдал отчетность.

Сомнительные операции.

Подробно они перечислены в статье 6 закона № 115-ФЗ. Вопросы вызывают переводы за границу, зачисления с иностранных счетов и операции на сумму от 600 тысяч рублей.

Большие расходы на неопределенные цели.

Если в большинстве платежных поручений указана цель «Прочие расходы», банк опять же блокирует счет по закону № 115-ФЗ.

Лучше объяснять цель детально: «Выплата по договору №111. Предоплата за написание текстов. НДС не облагается».

Систематическое снятие наличных.

Банк может заподозрить предпринимателя в отмывании денег. Не снимайте крупные суммы сразу после поступления на счет — подождите хотя бы пару дней.

Переводы, которые не соответствуют основной деятельности компании.

Например, если компания производит бетон, а на ее счет приходят деньги за маркетинговые услуги. Меняйте или добавляйте ОКВЭДы и оперативно сообщайте об этом в банк.

Отсутствие «стандартных» расходов.

Любая компания платит коммунальные платежи и ренту, закупает сырье, перечисляет зарплату — эти платежи должны проходить ежемесячно. Если их нет, банк может потребовать разъяснений.

Блокировка по инициативе налоговой

Самозанятый потерял свой статус.

В таких случаях налоговая может посчитать, что организация платила физлицу. Тогда она назначит предпринимателю штраф и обяжет его заплатить НДФЛ и страховые взносы.

Если не уложитесь в срок, налоговая отправит в банк поручение о взыскании нужной суммы. Если средств недостаточно — счет заблокируют. Чтобы этого избежать, всегда проверяйте статус исполнителей и просите чеки после выплат.

Не сдали вовремя отчётность или допустили ошибки в декларации.

Если вы опоздали с отчетностью на 2—3 дня — не волнуйтесь. Счет заморозят только при задержке на 20 рабочих дней. В случае ошибки у вас есть 5 дней на то, чтобы сдать новую декларацию. Если ведомство не заметило просрочку отчетности сразу, имейте в виду, что вам будет грозить блокировка еще 3 года с момента дедлайна.

Не обеспечили обязательный электронный документооборот с налоговой.

Некоторые компании обязаны сдавать отчетность в электронной форме. Важно вовремя заключить договор с оператором электронного документооборота и получить квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Не ответили на требование налоговой.

Налоговая отправляет запросы, чтобы проверить документы, получить пояснения или вызвать налогоплательщика в отделение. Организация или ИП обязаны подтверждать получение таких запросов: формировать электронную квитанцию и отправлять обратно в налоговую через ЭДО.

Срок подтверждения запроса — 6 дней. Если за это время налоговая не получит квитанцию, еще через десять рабочих дней она заблокирует счет.

Не заплатили налоги, страховые взносы, пени или штрафы по требованию налоговой.

Налоговая проверяет каждый отчет в течение месяца. Если есть недоимка — ИФНС вынесет требование об уплате. Если организация или ИП не успеет заплатить в срок — налоговая отправит в банк поручение о взыскании нужной суммы. При недостатке средств вас ждет блокировка счета налоговой.

Как узнать, за что заблокировали счет

Обычно предприниматель до последнего остается в счастливом неведении. Но все-таки есть несколько способов выяснить судьбу своего расчетного счета:

В банке. Если вы не получали уведомление от банка — позвоните по горячей линии, отправьте официальный запрос или обратитесь в филиал лично. В онлайн-сервисе ИФНС. Перейдите на сайт сервиса налоговой. Вам нужно выбрать пункт о приостановлениях, а потом ввести ИНН и БИК организации. Лучше проверять сайт ежедневно — быстрее узнаете о блокировке и сможете исправить ситуацию. Из письма налоговой. Когда налоговая выносит решение о блокировке счета, то присылает налогоплательщику письмо. Узнать о причинах блокировки можно из этого документа.

Что делать, если заблокировали счет в банке

Чтобы разблокировать счет ИП или ООО в большинстве случаев достаточно выполнить требования ФНС или обосновать операции по счету перед банком. Собрали основные способы быстро снять арест со счета в таблице:

В чем причина блокировки Как снять ограничения по расчетному счету Когда разблокируют счет Не сдали отчетность Сдать декларацию, РСВ или 6-НДФЛ Через 2 рабочих дня после поступления средств на счет налоговой Не заплатили налог, пени или штраф по требованию налоговой Заплатить налог, пени или штраф Через 2 рабочих дня после поступления средств на счет налоговой Не подтвердили, что получили электронное требование налоговой Отправить квитанцию о получении электронного требования.

Выполнить требование: предоставить документы, пояснения или зайти в отделение ФНС. Через 2 рабочих дня после получения квитанции, документов или пояснений Не организовали обязательный ЭДО с ИФНС Заключить договор на ЭДО, получить сертификат электронной подписи и направить в налоговую копию документов о покупке ЭЦП До конца следующего рабочего дня

Чтобы обезопасить свои банковские счета от блокировки, работайте с проверенными исполнителями, не пропускайте обязательные платежи и ведите отчетность. Наш сервис для бизнеса проверит статус исполнителя, не даст провести платеж «лжесамозанятому», автоматически заплатит за самозанятого НПД и пришлет вам чек.

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