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Особенности оформления сезонных работников: трудовой договор или ГПД

Сезонность — время, когда можно заработать побольше. Исполнители берут дополнительные задачи, а компания получает больше заказов. Но как оформить такое сотрудничество? В статье перечислили возможные варианты.
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Особенности оформления сезонных работников: трудовой договор или ГПД
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Содержание

  • Что такое сезонная работа.

  • Сезонный трудовой договор по ТК.

  • Гражданско-правовой договор с самозанятым.

Что такое сезонная работа

Сезонная работа — это работа, которая длится не дольше полугода, и связана с ограниченным перечнем занятий:

  • Сельское хозяйство;

  • Производство пищевых продуктов;

  • Рыболовство и рыбоводство;

  • Нефтедобывающая и газовая промышленность;

  • Торфяная промышленность;

  • Медицинская промышленность;

  • Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность;

  • Легкая промышленность;

  • Лесное хозяйство;

  • Охотничье хозяйство;

  • Водное хозяйство;

  • Геолого-разведочные работы,

  • Промышленность нерудных строительных материалов;

  • Промышленность по добыче и обработке драгоценных металлов и драгоценных камней;

  • Речной и морской транспорт;

  • Судостроительная промышленность;

  • Все отрасли экономики.

Выполнять такую работу можно в определённый сезон из-за природно-климатических ограничений.

Пример: осенью ООО «Красивый город» расширяет штат дворников для уборки листьев — это сезонная работа. А вот увеличение количества кассиров из-за повышенного спроса на школьные принадлежности уже нет.

Оформить сезонного работника можно двумя способами — по трудовому договору или договору ГПХ. Ниже рассказываем о каждом варианте подробнее.

Сезонный трудовой договор по ТК

Самый привычный вариант оформления сезонного сотрудника — это срочный трудовой договор. Его можно заключить как со сторонним специалистом, так и с вашим сотрудником, но только с его согласия.

По своей форме срочный трудовой договор мало отличается от бессрочного, но есть несколько важных нюансов, которые стоит учесть при составлении:

  1. Точный срок трудоустройства: он не должен превышать 6 месяцев. Если срок не указан, то договор признается бессрочным.

  2. Основание для заключения срочного договора: в нашем случае это сезонность работ.

  3. Штатное расписание: работодателю нужно оформить новые рабочие места и внести их в расписание. При этом у таких должностей необходимо добавить 10 примечание о сезонном характере работ. После окончания сотрудничества эти должности можно оставить вакантными или вывести их из штатного расписания.

Вы также можете включить условие об испытательном сроке, но не более двух недель при условии, что срок договора — от двух до шести месяцев.

Также не забывайте о том, что у сезонных сотрудников есть право на отпуск и больничный.

Гражданско–правовой договор с самозанятым

Привлечь самозанятого по договору ГПХ выгоднее, чем оформить сотрудника в штат. Однако договор придётся составить с особой осторожностью — если допустить ошибку, то ФНС может переквалифицировать ваши с самозанятым отношения в трудовые и обязать доплатить НДФЛ, штраф и пени. 

Что важно учесть:

  1. Точный срок договора: договоры с самозанятыми лучше заключать на короткий период. 

  2. Описание услуг и их стоимость: самозанятый — не штатный работник. Специалист оказывает конкретную услугу и получает за неё вознаграждение. 

  3. Конкретный результат: в договоре важно прописать, какой результат должен быть достигнут по окончанию срока соглашения.

  4. Отсутствие штатного расписания: самозанятый сам определяет график работы.

Пример: самозанятый Семён помогает ООО «Красное яблоко» с сезонным сбором фруктов. Семён сам выбирает даты и количество смен, на которые он выйдет — компания не может диктовать свои условия и составлять для него график работ.

Подробнее о том, как составлять договор с самозанятым, мы писали в этой статье

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