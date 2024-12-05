Работа с самозанятыми: проверки ФНС в 2025 году

Иногда страх налоговой проверки становится причиной отказа работы с исполнителями на НПД. Мы разобрали, что из этого — слухи и страшилки. И что на самом деле происходит в регламентах ФНС в 2024–2025 годах.
Лимиты на работу с самозанятыми
Налоговая мониторит компании и ИП, которые работают с самозанятыми, с помощью скоринговой системы: анализирует, как много исполнителей на НПД работают с компанией, с какой периодичностью проходят выплаты и есть ли у самозанятого другие заказчики. На основе полученных данных система присваивает компании риск-балл.
С 1 марта 2024 года налоговики внесли дополнительные критерии для проверки (статья 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н). Ваша компания находится в зоне риска, если:
с вами работают 10 и более самозанятых;
средняя выплата вашему самозанятому превышает 20 000 рублей;
средняя продолжительность договора с физлицом превышает 3 месяца.
То есть ФНС не ограничивает работу компаний с самозанятыми по этим признакам, но в рамках межведомственного взаимодействия передаст информацию о них в Роструд.
Эти критерии остаются актуальными и на 2025 год. Выявлять нарушения будет специальная комиссия вместе с Рострудом и ФНС.
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Мораторий на налоговые проверки в 2025 году
Налоговая проводит камеральные и выездные проверки компаний. При камеральных проверяют документы прямо в налоговой, а при выездных — на месте в компании.
До 3 марта 2025 года ФНС ввела мораторий, то есть остановила налоговые проверки аккредитованных IT-компаний — это сказано в письме ФНС. Исключение составляют лишь те проверки, которые назначаются с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС. Эту меру приняли, чтобы поддержать сферу IT в условиях финансовых и экономических ограничений.
Признаки нарушения трудового законодательства: новые критерии
На федеральном портале опубликовали приказ проекта о признаках нарушения трудового законодательства — произошло это 4 октября 2024 года.
Один из пунктов напрямую относится к самозанятости и устанавливает дополнительные индикаторы нарушения трудового законодательства:
компания или ИП работают более чем с 35 самозанятыми;
в месяц заказчик выплачивает самозанятому больше 35 000 рублей;
средняя продолжительность работы с самозанятым более трех месяцев;
доля дохода самозанятого от компании или ИП составляет 90% и более.
По аналогии с межведомственными комиссиями эти критерии — лишь причина, по которой ГИТ (государственная инспекция труда) может заинтересоваться организацией.
В проекте есть и другие признаки нарушения ТК, которые больше относятся к штатным сотрудникам:
Резкое падение зарплатного фонда. Если компания внезапно урезала расходы на зарплаты на 80%, но при этом никого не уволила, это вызовет подозрения.
Зарплаты ниже минимального размера. Если больше половины сотрудников зарабатывают меньше МРОТ три месяца подряд, это будет сигналом для проверки.
Снижение зарплат медикам. Если в больнице или поликлинике у четверти сотрудников резко упала зарплата, это тоже привлечет внимание.
Поправки должны были вступить в силу 30 ноября 2024 года, но на момент написания статьи — на стадии обсуждения.
Поправки в закон о платформенной занятости
Платформенная занятость — это форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов и реализации товаров и услуг.
Платформенная занятость и самозанятость тесно связаны: для многих физлиц на НПД онлайн-платформы являются основным каналом для поиска заказов. Так работают, например, курьеры, репетиторы и дизайнеры.
Минтруд предлагает скорректировать права и обязанности платформ. Закон будет распространяться на цифровые платформы, на которых заказчики и исполнители могут разместить заказ или резюме, заключить договор ГПХ и провести оплату товаров или услуг.
Некоторые предложения из законопроекта:
операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов выполняет самозанятый для одного заказчика.
софинансировать добровольные программы страхования и ввести льготы для самозанятых;
ввести повышенные нормы охраны труда для работ, сопряженных с риском для здоровья;
площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми они состояли в трудовых отношениях;
Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, поэтому точных дат вступления в силу нет.
Создание реестра работодателей
С проектом по созданию реестра работодателей-нарушителей можно ознакомиться на федеральном портале. В него будут вносить всех заказчиков, которые уклоняются от оформления трудовых отношений с работниками — например, подменяют их гражданско-правовыми договорами.
Реестр заработает с 1 января 2025 года и будет включать в себя общедоступную информацию, размещенную на сайте ведомства:
наименование организации или ИП;
ИНН;
дата включения и основания для внесения в реестр.
Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного факта нелегальной занятости, либо его могут исключить из реестра раньше срока в случае отмены постановления-основания включения в реестр.
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