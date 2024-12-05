Работа с самозанятыми: проверки ФНС в 2025 году

Налоговая мониторит компании и ИП, которые работают с самозанятыми, с помощью скоринговой системы: анализирует, как много исполнителей на НПД работают с компанией, с какой периодичностью проходят выплаты и есть ли у самозанятого другие заказчики. На основе полученных данных система присваивает компании риск-балл.

С 1 марта 2024 года налоговики внесли дополнительные критерии для проверки (статья 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н). Ваша компания находится в зоне риска, если:

с вами работают 10 и более самозанятых;

средняя выплата вашему самозанятому превышает 20 000 рублей;

средняя продолжительность договора с физлицом превышает 3 месяца.

То есть ФНС не ограничивает работу компаний с самозанятыми по этим признакам, но в рамках межведомственного взаимодействия передаст информацию о них в Роструд.

Эти критерии остаются актуальными и на 2025 год. Выявлять нарушения будет специальная комиссия вместе с Рострудом и ФНС.