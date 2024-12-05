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Налоговые проверки

Работа с самозанятыми: проверки ФНС в 2025 году

С каждым годом законодательство, регулирующее отношения бизнеса и самозанятых, ужесточается. Так налоговики борются с подменой трудовых отношений: когда бизнес нанимает сотрудника под видом самозанятого и уклоняется от уплаты НДФЛ и страховых взносов. 

Иногда страх налоговой проверки становится причиной отказа работы с исполнителями на НПД. Мы разобрали, что из этого — слухи и страшилки. И что на самом деле происходит в регламентах ФНС в 2024–2025 годах. 

Лимиты на работу с самозанятыми

Налоговая мониторит компании и ИП, которые работают с самозанятыми, с помощью скоринговой системы: анализирует, как много исполнителей на НПД работают с компанией, с какой периодичностью проходят выплаты и есть ли у самозанятого другие заказчики. На основе полученных данных система присваивает компании риск-балл.

С 1 марта 2024 года налоговики внесли дополнительные критерии для проверки (статья 67 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, приказ Минтруда от 02.02.2024 № 40н). Ваша компания находится в зоне риска, если:

  • с вами работают 10 и более самозанятых;

  • средняя выплата вашему самозанятому превышает 20 000 рублей;

  • средняя продолжительность договора с физлицом превышает 3 месяца.

То есть ФНС не ограничивает работу компаний с самозанятыми по этим признакам, но в рамках межведомственного взаимодействия передаст информацию о них в Роструд. 

Эти критерии остаются актуальными и на 2025 год. Выявлять нарушения будет специальная комиссия вместе с Рострудом и ФНС.

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Мораторий на налоговые проверки в 2025 году

Налоговая проводит камеральные и выездные проверки компаний. При камеральных проверяют документы прямо в налоговой, а при выездных — на месте в компании.

До 3 марта 2025 года ФНС ввела мораторий, то есть остановила налоговые проверки аккредитованных IT-компаний — это сказано в письме ФНС. Исключение составляют лишь те проверки, которые назначаются с согласия руководства вышестоящего налогового органа или ФНС. Эту меру приняли, чтобы поддержать сферу IT в условиях финансовых и экономических ограничений.

Признаки нарушения трудового законодательства: новые критерии

На федеральном портале опубликовали приказ проекта о признаках нарушения трудового законодательства — произошло это 4 октября 2024 года.

Один из пунктов напрямую относится к самозанятости и устанавливает дополнительные индикаторы нарушения трудового законодательства:

  • компания или ИП работают более чем с 35 самозанятыми;

  • в месяц заказчик выплачивает самозанятому больше 35 000 рублей; 

  • средняя продолжительность работы с самозанятым более трех месяцев;

  • доля дохода самозанятого от компании или ИП составляет 90% и более. 

По аналогии с межведомственными комиссиями эти критерии — лишь причина, по которой ГИТ (государственная инспекция труда) может заинтересоваться организацией.

В проекте есть и другие признаки нарушения ТК, которые больше относятся к штатным сотрудникам:

  • Резкое падение зарплатного фонда. Если компания внезапно урезала расходы на зарплаты на 80%, но при этом никого не уволила, это вызовет подозрения.

  • Зарплаты ниже минимального размера. Если больше половины сотрудников зарабатывают меньше МРОТ три месяца подряд, это будет сигналом для проверки.

  • Снижение зарплат медикам. Если в больнице или поликлинике у четверти сотрудников резко упала зарплата, это тоже привлечет внимание.

Поправки должны были вступить в силу 30 ноября 2024 года, но на момент написания статьи — на стадии обсуждения

Поправки в закон о платформенной занятости

Платформенная занятость — это форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов и реализации товаров и услуг.

Платформенная занятость и самозанятость тесно связаны: для многих физлиц на НПД онлайн-платформы являются основным каналом для поиска заказов. Так работают, например, курьеры, репетиторы и дизайнеры.

Минтруд предлагает скорректировать права и обязанности платформ. Закон будет распространяться на цифровые платформы, на которых заказчики и исполнители могут разместить заказ или резюме, заключить договор ГПХ и провести оплату товаров или услуг. 

Некоторые предложения из законопроекта:

  • операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов выполняет самозанятый для одного заказчика.

  • софинансировать добровольные программы страхования и ввести льготы для самозанятых;

  • ввести повышенные нормы охраны труда для работ, сопряженных с риском для здоровья;

  • площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми они состояли в трудовых отношениях;

Сейчас законопроект находится на стадии обсуждения, поэтому точных дат вступления в силу нет.

Создание реестра работодателей

С проектом по созданию реестра работодателей-нарушителей можно ознакомиться на федеральном портале. В него будут вносить всех заказчиков, которые уклоняются от оформления трудовых отношений с работниками — например, подменяют их гражданско-правовыми договорами.

Реестр заработает с 1 января 2025 года и будет включать в себя общедоступную информацию, размещенную на сайте ведомства: 

  • наименование организации или ИП;

  • ИНН;

  • дата включения и основания для внесения в реестр.

Работодатель будет находиться в реестре в течение одного года с момента последнего установленного факта нелегальной занятости, либо его могут исключить из реестра раньше срока в случае отмены постановления-основания включения в реестр.

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