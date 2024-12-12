Нужно ли бизнесу платить налог за самозанятого

По закону 422-ФЗ налог платит сам исполнитель, а не заказчик. Каждый месяц до 28 числа он должен оплатить его за прошлый налоговый период — то есть за предыдущий календарный месяц.

Самозанятый платит налог по льготной ставке:

4% за работу с физлицами;

6% — с юрлицами и ИП.

Штраф за неуплату НПД — 20% от суммы товара или услуги за первое нарушение и 100% от суммы за повторное. Если кратко, штрафуют не за просрочку, а за сокрытие доходов. За нарушение сроков начисляют пени по 1/300 ключевой ставки за день просрочки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Конечно, в том, что НПД платит сам исполнитель, есть плюсы. Заказчик полностью освобождается от уплаты налога и страховых взносов. Все, что ему нужно сделать, — это получить чек от самозанятого.

Это удобно, но бывают ситуации, когда заказчик компенсирует налог за самозанятого.