Нужно ли бизнесу платить налог за самозанятого

Кто платит налог за самозанятого
По закону 422-ФЗ налог платит сам исполнитель, а не заказчик. Каждый месяц до 28 числа он должен оплатить его за прошлый налоговый период — то есть за предыдущий календарный месяц.
Самозанятый платит налог по льготной ставке:
4% за работу с физлицами;
6% — с юрлицами и ИП.
Штраф за неуплату НПД — 20% от суммы товара или услуги за первое нарушение и 100% от суммы за повторное. Если кратко, штрафуют не за просрочку, а за сокрытие доходов. За нарушение сроков начисляют пени по 1/300 ключевой ставки за день просрочки. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Конечно, в том, что НПД платит сам исполнитель, есть плюсы. Заказчик полностью освобождается от уплаты налога и страховых взносов. Все, что ему нужно сделать, — это получить чек от самозанятого.
Это удобно, но бывают ситуации, когда заказчик компенсирует налог за самозанятого.
Надо ли платить налоги за самозанятого
Иногда заказчик может прибавить к сумме гонорара те 4% и 6%, которые самозанятый отчисляет налоговой. Для второго эти условия привлекательны: он заработает больше.
Мы поговорили с нашим юристом, Марией Илюхиной, и спросили, можно ли так делать с точки зрения законодательства:
«Плательщиком НПД является именно самозанятый. В отличие от трудовых отношений, в рамках которых работодатель выступает в качестве налогового агента работника, исчисляет и уплачивает соответствующие налоги и сборы, заказчик не является налоговым агентом самозанятого. Поэтому в договорах с самозанятыми не должно быть положений, которые бы трактовались как обязанность заказчика по уплате за самозанятого НПД. Это может послужить дополнительным признаком трудовых отношений.
Однако если стороны договорились о том, что заказчик компенсирует расходы самозанятого на уплату налога, то соответствующую сумму можно включить в стоимость услуг по договору», — Мария Илюхина, главный юрист «Самозанятые.рф».
То есть противоречий в законе в том, что ИП или юрлицо компенсирует сумму налога, — нет. Но иногда бизнесу выгодно взять на себя и процесс уплаты налога.
Можно ли заказчику оплатить НПД самостоятельно
ИП или юрлицо не может взять на себя роль налогового агента самозанятого. Уплатить НПД за исполнителя в этом случае — это получить разрешение от самозанятого на отправку суммы налога в ФНС.
Зачем это нужно
Самозанятый таким образом защищен от штрафов и пени за просрочку уплаты налога. Если он забудет об уплате НПД — все налоги будут оплачены автоматически.
ИП или юрлицо с помощью перечисления налога за самозанятого в ФНС снижают операционную нагрузку на бухгалтерию. Он уверен, что у исполнителя не будет проблем с ФНС, которые могут привести к аннулированию статуса самозанятого и сотрудничеству с обычным физическим лицом со всеми вытекающими в виде НДФЛ и страховых взносов.
Грузчик Анатолий открыл самозанятость, чтобы сотрудничать с разными заказчиками на трех проектах. Он только начинает работать и плохо понимает, как устроен процесс уплаты налогов. С этими вопросами он постоянно обращается к менеджерам и бухгалтерам заказчика. Или вовсе игнорирует проблему: не платит НПД или аннулирует чеки. В результате задолженность растет, от ФНС «прилетают» письма, капают пени. Анатолий решает, что проще закрыть самозанятость.
Бизнесу выгоднее автоматизировать процесс уплаты налога. Так он становится более привлекательным заказчиком на рынке и защищает бизнес от финансовых рисков в виде налоговых доначислений.
Как заплатить налог за самозанятого
ИП или юрлицо может оплатить НПД только с разрешения исполнителя. С этим вам поможет Бизнес — сервис для автоматизации работы с внештатными исполнителями. Каждому пользователю бесплатно доступна функция «Налоговая копилка», которая позволяет автоматически удерживать с каждой выплаты 6% налога.
После 12 числа каждого месяца «Налоговая копилка» переводит 6% в ФНС. Если у самозанятого есть бонусы на оплату НПД — 4%. Копилка снимает с организации обязанность контролировать исполнителя: удержанные суммы для налога будут отображаться в личном кабинете самозанятого.
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