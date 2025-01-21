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Как оформить самозанятость в 2025 году: все способы

Хотите перейти на режим НПД без походов в МФЦ, но не знаете, где можно оформить самозанятость? Ответьте на несколько вопросов по нашему алгоритму, чтобы выбрать оптимальный вариант. 
Как оформить самозанятость в 2025 году: все способы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В статье пошагово рассказали, как оформить самозанятость онлайн с помощью портала Госуслуги, личного кабинета налогоплательщика, через приложение «Мой налог» и с помощью банков-партнеров ФНС. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа, а также посоветуем, какой из них лучше выбрать.

Госуслуги

Если у вас есть учетная запись на Госуслугах, то вы можете оформить самозанятость всеми доступными способами — на самом портале или с помощью личного кабинета на сайте ФНС и приложении «Мой налог». Расскажем, как оформить самозанятость в 2025 через Госуслуги.

1. Зайдите на портал и введите в поисковую строку запрос «самозанятость».

2. Далее откроется небольшая справка о режиме НПД и кнопка с регистрацией. Стать самозанятыми могут граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины (п. 5.1, ст. 5 закона № 428-ФЗ), а также граждане РФ старше 14 лет.

3. Далее в процессе регистрации портал просит проверить паспортные данные, ИНН, номер телефона, а на финальном этапе — указать регион, в котором самозанятый планирует вести деятельность.

4. После проверки данных нужно отправить заявку, которую будут рассматривать до 5 рабочих дней

Плюсы

  • Простой и удобный способ для тех, у кого есть учетная запись на Госуслугах. С ее помощью также можно зарегистрироваться через личный кабинет налогоплательщика и в приложении «Мой налог» без ввода паролей.

  • Несмотря на предупреждение о сроках регистрации до 5 дней, обычно этот процесс занимает не более суток.

Минусы

  • Иностранным гражданам для регистрации самозанятости для начала необходимо оформить РВП/ВНЖ в России и ИНН, а затем получить доступ к личному кабинету налогоплательщика. После этих шагов можно зарегистрироваться на Госуслугах как плательщик НПД. 

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Приложение «Мой налог» 

Этот способ подойдет тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах или доступа к ней — можно зарегистрироваться с помощью паспортных данных, ИНН, номера телефона и селфи. Также в дальнейшем удобнее следить за доходами, выбивать чеки и оплачивать налоги именно через мобильное приложение. 

Вот как выглядит регистрация самозанятого с помощью паспорта гражданина РФ:

1. Скачайте приложение «Мой налог» в Google Play, App Store, Rustore или AppGallery.

2. Укажите номер телефона и подтвердите его с помощью SMS-кода.

3. Укажите регион ведения деятельности. Если вы работаете удаленно и не из России, можно указать регион местонахождения основного заказчика.

4. Отсканируйте паспорт — следите, чтобы на нем не было бликов и поместите ровно в контур.

5. Проверьте паспортные данные и скорректируйте их, если есть ошибки.

6. Сделайте селфи — лицо должно попасть в контур.

7. Подтвердите регистрацию и отправьте заявку.

Совет: если нет возможности установить приложение на телефон, то можно зарегистрироваться через личный кабинет на сайте ФНС. Зайдите в ЛК и слева нажмите кнопку «самозанятый». В этом случае откроется десктопная версия «Мой налог», в которой также можно ввести необходимые данные и получить статус плательщика НПД.

Плюсы

  • Приложение «Мой налог» — это универсальный помощник плательщика НПД. С его помощью можно узнать, как оформить самозанятость и сколько платить налогов, а также формировать чеки, получать уведомления об уплате налога, формировать счета на оплату и справки о самозанятости, смотреть статистику по продажам.

  • Быстрое, бесплатное и надежное приложение, которое поддерживает автономный режим работы в случае неполадок с интернетом или во время технических работ сервиса.

Минусы

Очевидных минусов у приложения нет, но стоит учитывать его особенности: в приложении иногда бывают технические сбои. Особенно часто трудности испытывают те, кто живет за границей. В таком случае закон позволяет сформировать и выдать чек в течение суток после устранения проблемы без штрафных санкций. Поэтому просто учитывайте вероятность этих неудобств. 

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Автоматически сформируем чек с каждого поступления и пришлем клиенту

Банки

Этот способ подходит тем, кто не хочет самостоятельно разбираться с документами и тратить время на регистрацию — оформление самозанятости можно делегировать менеджерам банка. Зарегистрироваться можно в Альфа-Банке, Сбербанке, Т-Банке, ВТБ и других — полный перечень смотрите на сайте налоговой.

Как правило, для перехода на режим НПД через банк нужны дебетовая карта банка и установленное мобильное приложение. В приложении найдите соответствующий раздел, проверьте данные и отправьте заявку — вся нужная информация подтянется сама из баз ФНС. В среднем, процесс занимает до 10 минут, в редких случаях — до 5 рабочих дней. 

Плюсы

  • Банки бесплатно, быстро и автономно регистрируют самозанятость по вашей заявке.

  • После регистрации статуса плательщика НПД в банке вам предложат бонусы — например, потребительский кредит без справки 2-НДФЛ или скидки на сервисы.

Минусы

  • Часто банки предлагают услугу автоматического формирования чеков — то есть все поступления на определенную карту банк-посредник регистрирует как доход от самозанятости. По факту он не всегда им является, например, это могут быть переводы от родственников. Из-за этого возникает путаница, и самозанятый платит налоги не с доходов от профессиональной деятельности, а со всех переводов — поэтому необходим дополнительный личный контроль через приложение «Мой налог».

Что важно знать новичкам

  1. Единого ответа на вопрос, как правильно оформить самозанятость, нет — исходите из своей жизненной ситуации и подберите подходящий способ.

  2. Первый налог придет спустя два месяца — например, если вы зарегистрировались 18 декабря, то первым расчетным периодом будет декабрь и январь. В нашем примере налог нужно будет оплатить с 12 по 28 февраля включительно. После этого сумма к оплате НПД будет начисляться каждый месяц — например, 12 марта за февраль, 12 апреля за март и так далее.

  3. Вносить чеки — а по факту, регистрировать доход — нужно с каждого поступления. По закону сделать это можно не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты с покупателями. Например, вы получили оплату за услуги 17 декабря. До 9 января вы должны выбить и отправить чек, иначе можно получить штраф.

  4. По закону чек нужно передать покупателю в любом виде — электронном или бумажном, либо дать считать QR-код.

  5. Если сумма налога меньше 100 рублей, то он переносится на следующий месяц до тех пор, пока не накопится бо́льшая сумма.

  6. Если вы забыли сформировать чек, сделайте это, как только вспомните и укажите дату, когда деньги фактически поступили.

Принимайте оплату в соцсетях, на сайте и в мессенджерах

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