Как оформить самозанятость в 2025 году: все способы

Хотите перейти на режим НПД без походов в МФЦ, но не знаете, где можно оформить самозанятость? Ответьте на несколько вопросов по нашему алгоритму, чтобы выбрать оптимальный вариант.

В статье пошагово рассказали, как оформить самозанятость онлайн с помощью портала Госуслуги, личного кабинета налогоплательщика, через приложение «Мой налог» и с помощью банков-партнеров ФНС. Рассмотрим плюсы и минусы каждого способа, а также посоветуем, какой из них лучше выбрать.

Госуслуги

Если у вас есть учетная запись на Госуслугах, то вы можете оформить самозанятость всеми доступными способами — на самом портале или с помощью личного кабинета на сайте ФНС и приложении «Мой налог». Расскажем, как оформить самозанятость в 2025 через Госуслуги.

1. Зайдите на портал и введите в поисковую строку запрос «самозанятость».

2. Далее откроется небольшая справка о режиме НПД и кнопка с регистрацией. Стать самозанятыми могут граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Украины (п. 5.1, ст. 5 закона № 428-ФЗ), а также граждане РФ старше 14 лет.

3. Далее в процессе регистрации портал просит проверить паспортные данные, ИНН, номер телефона, а на финальном этапе — указать регион, в котором самозанятый планирует вести деятельность.

4. После проверки данных нужно отправить заявку, которую будут рассматривать до 5 рабочих дней.

Плюсы

Простой и удобный способ для тех, у кого есть учетная запись на Госуслугах. С ее помощью также можно зарегистрироваться через личный кабинет налогоплательщика и в приложении «Мой налог» без ввода паролей.

Несмотря на предупреждение о сроках регистрации до 5 дней, обычно этот процесс занимает не более суток.

Минусы

Иностранным гражданам для регистрации самозанятости для начала необходимо оформить РВП/ВНЖ в России и ИНН, а затем получить доступ к личному кабинету налогоплательщика. После этих шагов можно зарегистрироваться на Госуслугах как плательщик НПД.

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Приложение «Мой налог»

Этот способ подойдет тем, у кого нет учетной записи на Госуслугах или доступа к ней — можно зарегистрироваться с помощью паспортных данных, ИНН, номера телефона и селфи. Также в дальнейшем удобнее следить за доходами, выбивать чеки и оплачивать налоги именно через мобильное приложение.

Вот как выглядит регистрация самозанятого с помощью паспорта гражданина РФ:

1. Скачайте приложение «Мой налог» в Google Play, App Store, Rustore или AppGallery.

2. Укажите номер телефона и подтвердите его с помощью SMS-кода.

3. Укажите регион ведения деятельности. Если вы работаете удаленно и не из России, можно указать регион местонахождения основного заказчика.

4. Отсканируйте паспорт — следите, чтобы на нем не было бликов и поместите ровно в контур.

5. Проверьте паспортные данные и скорректируйте их, если есть ошибки.

6. Сделайте селфи — лицо должно попасть в контур.

7. Подтвердите регистрацию и отправьте заявку.

Совет: если нет возможности установить приложение на телефон, то можно зарегистрироваться через личный кабинет на сайте ФНС. Зайдите в ЛК и слева нажмите кнопку «самозанятый». В этом случае откроется десктопная версия «Мой налог», в которой также можно ввести необходимые данные и получить статус плательщика НПД.

Плюсы

Приложение «Мой налог» — это универсальный помощник плательщика НПД. С его помощью можно узнать, как оформить самозанятость и сколько платить налогов, а также формировать чеки, получать уведомления об уплате налога, формировать счета на оплату и справки о самозанятости, смотреть статистику по продажам.

Быстрое, бесплатное и надежное приложение, которое поддерживает автономный режим работы в случае неполадок с интернетом или во время технических работ сервиса.

Минусы

Очевидных минусов у приложения нет, но стоит учитывать его особенности: в приложении иногда бывают технические сбои. Особенно часто трудности испытывают те, кто живет за границей. В таком случае закон позволяет сформировать и выдать чек в течение суток после устранения проблемы без штрафных санкций. Поэтому просто учитывайте вероятность этих неудобств.

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Банки

Этот способ подходит тем, кто не хочет самостоятельно разбираться с документами и тратить время на регистрацию — оформление самозанятости можно делегировать менеджерам банка. Зарегистрироваться можно в Альфа-Банке, Сбербанке, Т-Банке, ВТБ и других — полный перечень смотрите на сайте налоговой.

Как правило, для перехода на режим НПД через банк нужны дебетовая карта банка и установленное мобильное приложение. В приложении найдите соответствующий раздел, проверьте данные и отправьте заявку — вся нужная информация подтянется сама из баз ФНС. В среднем, процесс занимает до 10 минут, в редких случаях — до 5 рабочих дней.

Плюсы

Банки бесплатно, быстро и автономно регистрируют самозанятость по вашей заявке.

После регистрации статуса плательщика НПД в банке вам предложат бонусы — например, потребительский кредит без справки 2-НДФЛ или скидки на сервисы.

Минусы

Часто банки предлагают услугу автоматического формирования чеков — то есть все поступления на определенную карту банк-посредник регистрирует как доход от самозанятости. По факту он не всегда им является, например, это могут быть переводы от родственников. Из-за этого возникает путаница, и самозанятый платит налоги не с доходов от профессиональной деятельности, а со всех переводов — поэтому необходим дополнительный личный контроль через приложение «Мой налог».

Что важно знать новичкам

Единого ответа на вопрос, как правильно оформить самозанятость, нет — исходите из своей жизненной ситуации и подберите подходящий способ. Первый налог придет спустя два месяца — например, если вы зарегистрировались 18 декабря, то первым расчетным периодом будет декабрь и январь. В нашем примере налог нужно будет оплатить с 12 по 28 февраля включительно. После этого сумма к оплате НПД будет начисляться каждый месяц — например, 12 марта за февраль, 12 апреля за март и так далее. Вносить чеки — а по факту, регистрировать доход — нужно с каждого поступления. По закону сделать это можно не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты с покупателями. Например, вы получили оплату за услуги 17 декабря. До 9 января вы должны выбить и отправить чек, иначе можно получить штраф. По закону чек нужно передать покупателю в любом виде — электронном или бумажном, либо дать считать QR-код. Если сумма налога меньше 100 рублей, то он переносится на следующий месяц до тех пор, пока не накопится бо́льшая сумма. Если вы забыли сформировать чек, сделайте это, как только вспомните и укажите дату, когда деньги фактически поступили.

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