7 признаков хорошего исполнителя. Или как вычислить недобросовестного самозанятого

Исполнитель не отказывается заключать договор
При сотрудничестве с исполнителем заказчик должен оформить с ним гражданско-правовой договор, в котором прописываются условия взаимодействия — сумма вознаграждения и список услуг, которые будет предоставлять физлицо.
Если налоговая обнаружит, что человек выполняет свои обязанности без подписанного документа, она расценит это как «нарушение трудовых отношений» и выпишет штраф:
для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;
для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;
для компаний — от 50 000 до 100 000 рублей.
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Хороший исполнитель не будет выступать против официального оформления по ГПХ. Наоборот, для него это такая же гарантия честного сотрудничества, как и для заказчика: в договоре фиксируются услуги и стоимость, форма взаимодействия. Он без вопросов предоставит справку о самозанятости и данные, которые нужны для составления договора.
Обратная ситуация — «красный флаг» для заказчика. Причин может быть много: долги, алименты или намеренное нежелание нести ответственность за результат.
Хорошо
«Давайте обсудим условия нашего договора, чтобы прояснить нюансы»
Подозрительно
«Обычно работаю без договора, но всегда выполняю свою работу качественно. Давайте согласуем все устно — это быстрее и проще»
Исполнитель не выступает против пунктов об ответственности в договоре
Заказчику важно тщательно подойти к составлению ГПД, особенно в пунктах:
об ответственности за качество работы (например, при плохом выполнении задачи исполнитель должен внести правки или переделать работу в течение недели);
об обязанности уведомить заказчика об утрате статуса плательщика НПД в определенный срок.
Если их не прописать, компания может столкнуться с трудностями:
потеряет время из-за плохо выполненной работы;
потратит деньги за счет обязательств по уплате НДФЛ и страховых взносов с доходов исполнителя (в случае потери физлицом статуса НПД заказчик становится его налоговым агентом, который обязан выплачивать налоги);
Недобросовестный исполнитель скорее всего запротестует и попросит изменить эти пункты: он знает, что может выполнить услугу плохо и не собирается возмещать убытки.
Хорошо
«Я готов взять на себя соответствующие обязательства. Но жду такого же отношения и к себе»
Подозрительно
«Как можно гарантировать результат, если есть множество не зависящих от нас факторов?»
Исполнитель присылает справку о самозанятости
Справка о самозанятости — это документ, который подтверждает налоговый статус физлица. В ней содержится ФИО, ИНН, серия и номер паспорта и дата постановки на учет.
Справка о самозанятости нужна заказчику для оформления договора и выплат. Без нее он не сможет наверняка знать, сотрудничает ли он с физлицом на НПД.
Справку о самозанятости можно получить онлайн в личном кабинете приложения «Мой налог» во вкладке «Справки».
Если специалист отказывается предоставить этот документ, — скорее всего, у него нет статуса самозанятого. Например, он превысил лимит и получает доход на имя другого самозанятого (родственника или друга). ИП или юрлицо может оказаться в неприятной ситуации: налоговая обнаружит, что выплаты идут в сторону обычного физлица и доначислит налоги.
Хорошо
«Сейчас пришлю вам справку»
Подозрительно
«Нет возможности сформировать справку. Но я самозанятый, у меня есть приложение «Мой налог», там все буду делать»
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Исполнитель предоставляет вам портфолио
Портфолио или подробное резюме — возможность оценить, есть ли у специалиста релевантный опыт. Но есть и новички без опыта, и тогда важнее, насколько он готов обучаться и знает ли в теории, что нужно делать.
Если исполнитель отказывается прислать портфолио или показать кейсы без внятной аргументации, возможно, он выдает себя за другого. Единственное исключение — это NDA. Но в этом случае на собеседовании специалист должен уметь рассказать о задачах, которые выполнял.
Хорошо
«Вот мои кейсы. Там немного работ, так как я только начинаю, но есть примеры аналогичных задач»
Подозрительно
«Я не собираю портфолио. Как-то не до того всегда было»
Исполнитель выполняет тестовое задание
При общении с кандидатом заказчик может предложить выполнить тестовое задание — небольшую задачу, которая будет входить в его обязанности (например, разработать кусочек сайта, написать пост или сделать логотип).
Если речь про неоплачиваемое тестовое, то оно не должно быть в том же объеме, что и задача будущего сотрудника. Тем более не стоит использовать материал после в работе. Это негласный этикет в коммуникации на этапе отбора.
При условиях выше хороший исполнитель не откажется от тестового — так он сможет показать свои навыки уже конкретно под запрос компании. И сам кандидат поймет, справится ли он с будущими задачами.
Хорошо
«Спасибо за тестовое. Если у вас есть какие-то дополнительные указания или пожелания, пожалуйста, дайте знать»
Подозрительно
«Весь мой опыт подробно описан в резюме. Поэтому тестовое я не выполняю, только за плату»
Исполнитель работает по предоплате
Не всегда это однозначно положительный признак, но его точно не стоит бояться. Так специалист защищает себя финансово и, скорее всего, более опытен. Новички рады любым заказам и потому предоплату часто не берут.
Но когда обоснованность предоплаты не очень ясна или сумма слишком завышена (например, 80% от полной суммы) — это тревожный звоночек.
Хорошо
«Чтобы начать проект, я прошу предоплату в размере 40%. Это моя гарантия, что наше сотрудничество не оборвется на начальном этапе, где я уже проанализирую задачу и покажу первые наработки»
Подозрительно
«Работаю только по 100% предоплате, потому что я очень востребованный специалист»
Исполнитель вовремя высылает чеки
С каждой выплаты исполнитель на НПД должен регистрировать свой доход в приложении «Мой налог» и отправлять чек клиенту в момент расчета (ст. 14 № 422-ФЗ). Так заказчик может обосновать, что он сотрудничает с физлицами на НПД, которые сами уплачивают налоги, и компания не нарушает НК.
Самозанятый платит:
4% — от вознаграждений от физлиц;
6% — от выплат от ИП или компаний.
Если исполнитель игнорирует просьбу о чеке или задерживает сроки, то он может уклоняться от уплаты налога: то есть не формировать чеки, чтобы не платить налоги. Из-за этого компания не сможет доказать, что работала с физлицом на НПД. И тогда налоговая потребует начисления, как за обычное физлицо: 13% НДФЛ и 30% страховых взносов.
Хорошо
«Спасибо, деньги пришли, сейчас сформирую чек»
Плохо
«А переведите просто оплату с карты на карту. Вам без разницы, а мне так выгоднее»
Если же исполнитель не высылает чек, необходимо:
предупредить его о штрафе, который он должен будет выплатить: при первом случае — 20% от суммы платежа; и 100% — при повторном в течении шести месяцев (ст. 129.13 НК);
пожаловаться на него в ФНС. Для этого нужно написать обращение с подтверждением, что исполнитель отказывается отправить чеки: акты, переписки и договор.
Советуем заранее прописать в договоре пункт о возмещении ущерба за непредоставление чека в размере НДФЛ и страховых взносов.
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