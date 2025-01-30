7 признаков хорошего исполнителя. Или как вычислить недобросовестного самозанятого

При сотрудничестве с исполнителем заказчик должен оформить с ним гражданско-правовой договор, в котором прописываются условия взаимодействия — сумма вознаграждения и список услуг, которые будет предоставлять физлицо.

Если налоговая обнаружит, что человек выполняет свои обязанности без подписанного документа, она расценит это как «нарушение трудовых отношений» и выпишет штраф:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

для ИП — от 5 000 до 10 000 рублей;

для компаний — от 50 000 до 100 000 рублей.

Получите бесплатный гайд «Как избежать переквалификации договора ГПХ в трудовой» Защитите бизнес от налоговых доначислений и штрафов Оставьте свой email и мы пришлем вам гайд Отправить

Хороший исполнитель не будет выступать против официального оформления по ГПХ. Наоборот, для него это такая же гарантия честного сотрудничества, как и для заказчика: в договоре фиксируются услуги и стоимость, форма взаимодействия. Он без вопросов предоставит справку о самозанятости и данные, которые нужны для составления договора.

Обратная ситуация — «красный флаг» для заказчика. Причин может быть много: долги, алименты или намеренное нежелание нести ответственность за результат.