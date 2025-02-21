Отчетность по НДС на УСН в 2025 году 

Теперь для упрощенцев доступно на выбор два варианта уплаты НДС — по стандартной или пониженной ставкам.

Стандартные ставки 10% и 20% с правом на вычет входящего НДС — вариант подходит тем, кто работает с поставщиками с большими суммами входящего налога. Компания или ИП затем сможет «вычесть» входящий НДС. Пониженные ставки 5% и 7% без права вычета НДС. Ставка 5% подходит для тех, кто зарабатывает от 60 млн до 250 млн рублей, 7% — от 250 до 450 млн рублей. Этот вариант рекомендуем тем, кто работает с бизнесами с минимальными входящими затратами, облагаемыми НДС.

Важно: если вы выбрали пониженные ставки, то вернуться к стандартным можно только через 3 года или с превышением лимита в 450 млн рублей.

Однако новый режим не отменил действующих льгот. К примеру, предприятия общественного питания, в том числе на УСН, как и раньше имеют льготу по НДС (письмо Минфина от 29 августа 2024 г. № 03-07-07/81842) при соблюдении трех условий:

ограничение на объем выручки не более 2 млрд руб.;

удельный вес доходов по услугам общественного питания составил не менее 70% выручки;

зарплата не ниже средней по региону.