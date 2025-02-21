Отчетность по НДС на УСН в 2025 году 

В статье рассказываем об изменениях и даем советы по выбору наиболее выгодной ставки налогообложения.
НДС на УСН: что было до 2025 года
До 2025 года компании и предприниматели на УСН не платили НДС, за исключением нескольких случаев:
если юрлица ввозили товар из-за рубежа или выступали налоговыми агентами;
если бизнес выбирал добровольно платить НДС из-за сотрудничества с контрагентами на ОСНО;
если юрлица реализовывали подакцизные товары или выполняли обязанности налогового агента — например, при аренде госимущества.
В остальных случаях не надо было платить НДС и отправлять различные отчеты, но со вступлением в силу закона № 176-ФЗ ситуация поменялась.
Новые ставки НДС для УСН с 2025 года
Теперь для упрощенцев доступно на выбор два варианта уплаты НДС — по стандартной или пониженной ставкам.
Стандартные ставки 10% и 20% с правом на вычет входящего НДС — вариант подходит тем, кто работает с поставщиками с большими суммами входящего налога. Компания или ИП затем сможет «вычесть» входящий НДС.
Пониженные ставки 5% и 7% без права вычета НДС. Ставка 5% подходит для тех, кто зарабатывает от 60 млн до 250 млн рублей, 7% — от 250 до 450 млн рублей. Этот вариант рекомендуем тем, кто работает с бизнесами с минимальными входящими затратами, облагаемыми НДС.
Важно: если вы выбрали пониженные ставки, то вернуться к стандартным можно только через 3 года или с превышением лимита в 450 млн рублей.
Однако новый режим не отменил действующих льгот. К примеру, предприятия общественного питания, в том числе на УСН, как и раньше имеют льготу по НДС (письмо Минфина от 29 августа 2024 г. № 03-07-07/81842) при соблюдении трех условий:
ограничение на объем выручки не более 2 млрд руб.;
удельный вес доходов по услугам общественного питания составил не менее 70% выручки;
зарплата не ниже средней по региону.
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Освобождение от уплаты НДС: кто попадает под льготу
Освобождаются от уплаты НДС компании и ИП на УСН, которые заработали за год менее 60 млн рублей (п.1 ст. 145 НК № 117-ФЗ) — льгота применяется автоматически без заявления в ФНС.
Важно: если в течение года доходы превысят 60 млн рублей, то уплачивать НДС придется с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита.
Но даже в таком случае есть исключения — есть примеры, когда компании с оборотами до 60 млн рублей в год будут платить НДС. Например, если они выступают как:
налоговые агенты по НДС;
импортеры иностранных товаров — даже из стран ЕАЭС;
концессионеры;
доверительные управляющие;
участники, ведущие общие дела в инвестиционном или простом товариществе;
а также в случае, если просто выставили счет-фактуру с выделенной суммой НДС.
Также освобождаются от уплаты НДС компании и ИП на УСН, зарегистрированные в 2025 году (п.1 ст. 145 НК № 117-ФЗ) — до тех пор, пока не достигнут лимита в 60 млн. Уведомлять налоговую при этом не надо.
Важно: если бизнес совмещает несколько налоговых режимов, то рассматривается совокупный доход с каждого из них (п.1 ст. 145 НК № 117-ФЗ). На основании суммы доходов определяется право на освобождение от уплаты НДС. Также добровольно отказаться от льготы нельзя — это обязанность, а не право.
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Обязанности по отчетности для УСН
Компании и ИП на УСН, которые по новым правилам платят НДС, теперь должны ежеквартально сдавать декларацию по НДС, оформлять счета-фактуры и вести книги покупок и продаж. Ниже расскажем об особенностях составления этих документов.
Счет-фактура
Счет-фактура — это основной документ учета НДС, который необходимо оформить в течение 5 рабочих дней после получения аванса, отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Этот документ подтверждает факт продажи, в содержании которого указываются подробный список предоставляемых услуг/работ, сумма к оплате и итоговая сумма НДС.
Книга покупок и книга продаж
Книги покупок и продаж — это регистры налогового учета, которые представляют собой титульный лист и таблицы для записей. Книгу покупок заполняют по мере приобретения товаров, услуг и активов, а книгу продаж — по мере их реализации.
Декларация по НДС для ИП и компаний на УСН в 2025
Чтобы подать декларацию по НДС, понадобится оформить ЭЦП и заключить договор с оператором ЭДО, так как документ подают в электронном виде. Сроки сдачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Декларация состоит из нескольких разделов, в которых отображаются данные из книг продажи и покупок, а также отображается расчет налога НДС к уплате.
Важно: НДС нужно разделить на три равных платежа и оплачивать до 28 числа каждого месяца.
Рекомендации по выбору ставки налогообложения
При выборе наиболее выгодной ставки для компании или ИП на УСН предлагаем прислушаться к следующим рекомендациям:
Сравните, какая ставка выгоднее — общая или пониженная. Иногда для компаний на УСН общая система налогообложения может быть выгоднее, чем НДС по сниженным ставкам из-за возможности применения вычетов.
Постройте финмодель, которая соответствует специфике вашего бизнеса, и проиграйте сценарии при разных налоговых ставках. Так получится спрогнозировать суммы НДС к уплате и итоговую выручку.
Запомните, что финансовая выгодность системы налогообложения не зависит от того, продаете ли вы товары или услуги физическим или юридическим лицам.
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