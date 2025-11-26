Продвижение корпоративных сайтов: как SEO превращает имиджевый ресурс в источник клиентов

Продвижение корпоративного сайта — это выстраивание системной стратегии, которая делает ресурс заметным, экспертным и конверсионным. SEO помогает компании не только занимать топ-позиции, но и повышать доверие к бренду, расширять охват целевой аудитории и получать обращения без постоянных затрат на рекламу.

Чтобы понять, какие подходы реально работают в B2B-сегменте, мы обратились к эксперту по корпоративному SEO. Он рассказал, как правильно выстраивать структуру, формировать семантику и контент, а также поделился примерами компаний, которые превратили сайт в стабильный канал лидогенерации.

Далее — три практических кейса, которые показывают, как SEO помогает корпоративным сайтам приносить результаты в цифрах, а не только в отчетах.