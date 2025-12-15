Продвижение сайта ремонта квартир: кейсы, стратегия и цены на SEO в 2025 году

Рынок ремонта квартир — один из самых конкурентных в поисковой выдаче. В каждом городе десятки студий, частных бригад и подрядчиков предлагают «ремонт под ключ», «капитальный» или «дизайн-ремонт». Клиент выбирает не по объявлению, а по выдаче Яндекса: открывает первые сайты, смотрит фото, цены и отзывы — и оставляет заявку там, где видит доверие и понятные условия.

Контекстная реклама в этой нише давно стала дорогой: клик в Москве или Петербурге может стоить 400–800 рублей, а заявки часто не окупают расходы. Поэтому SEO-продвижение сайта ремонта квартир становится главным инструментом привлечения клиентов — оно дает стабильный поток заявок без переплат и формирует репутацию компании как эксперта.

Далее — реальные кейсы продвижения сайтов по ремонту квартир, стратегия по шагам и рекомендации, которые помогут увеличить количество заявок уже в ближайшие месяцы.