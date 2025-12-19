Продвижение сайта туристической фирмы: как увеличить поток заявок и выйти в топ Яндекса

Сегодня даже у опытных турагентств с большим опытом и постоянными клиентами возникает одна и та же проблема — сайт не приносит заявок, а лиды уходят конкурентам. Причина проста: без SEO ваш сайт не участвует в борьбе за поисковый трафик. Баннеры и контекстная реклама дают краткосрочный эффект, тогда как SEO-продвижение туристических сайтов формирует постоянный поток заявок и растущую узнаваемость.
Мы обратились к эксперту по поисковому продвижению в сфере туризма, который рассказал, как строится стратегия SEO для туристических фирм, какие ошибки чаще всего совершают агентства и какие приемы позволяют выйти в топ даже в нишах с высокой конкуренцией. В этом материале — реальные кейсы и пошаговые рекомендации, которые помогут сделать сайт источником стабильных продаж.
Кейсы SEO-продвижения туристических сайтов
SEO в туризме — это не просто борьба за позиции. Здесь важно выстроить доверие, показать экспертность и сделать сайт настолько удобным, чтобы человек захотел оставить заявку именно у вас, а не у агрегатора. Ниже — три реальных кейса, которые показывают, как SEO превращает сайт турагентства в стабильный источник заявок, даже при высокой конкуренции.
Кейс 1. Турагентство в Москве — рост органического трафика ×3 и +210% заявок за 5 месяцев
Исходная ситуация: сайт агентства предлагал туры от крупных операторов, но не ранжировался ни по запросам с городами вылета, ни по странам. Карточки туров не индексировались, мета-теги дублировались, контент был скопирован из открытых источников.
Что сделали:
Провели аудит и собрали полное семантическое ядро: более 2 000 запросов по направлениям, сезонам и городам вылета.
Сформировали структуру: главная → направления → страна → курорт → отели → тур.
Создали уникальные тексты по каждому направлению: с описанием климата, достопримечательностей, перелета, цен и фото.
Добавили микроразметку Product и Offer, чтобы Яндекс показывал цену и наличие туров прямо в сниппете.
Настроили интерактивный фильтр: дата вылета, бюджет, длительность.
Оптимизировали Core Web Vitals — скорость загрузки выросла с 8,5 с до 2,3 с.
Результат: через 5 месяцев трафик вырос в 3 раза, количество заявок увеличилось на 210%, а сайт занял топ-1 по запросам «туры в Турцию из Москвы», «туры в ОАЭ в январе», «горящие туры в Египет». CTR в поиске вырос до 8,3%, время на сайте — в 2 раза.
Кейс 2. Туроператор федерального уровня — выход в топ и рост брендового трафика +65%
Исходная ситуация: у компании сильный офлайн-бренд, но сайт проигрывал агрегаторам (Travelata, Onlinetours). Не было внутренней логики, а раздел «туры» состоял из списков с устаревшими предложениями.
Что сделали:
Разработали новую архитектуру: «страны → регионы → отели → туры», внедрили фильтры по типу отдыха (пляжный, экскурсионный, гастро).
Оптимизировали мета-данные и все карточки под ключевые направления («туры в Турцию из Москвы», «туры в Сочи летом»).
Подключили блог с обзорами отелей, рейтингами курортов и подборками авторских маршрутов.
Добавили видеообзоры, визуальные отзывы путешественников и блок FAQ.
Внедрили сквозную аналитику: от перехода до заявки.
Результат:
Трафик вырос в 3,4 раза,
CTR в поиске +40%,
Брендовый трафик увеличился на 65%,
Конверсия с мобильных +50%.Сайт вошел в топ-1 по запросам «туры в Турцию из Москвы», «горящие туры в Египет» и стал виден даже по низкочастотным «отдых с детьми в Сочи».
Кейс 3. Региональное агентство — локальное SEO и рост лидов ×4
Исходная ситуация: сайт агентства в Казани не попадал в региональную выдачу: не было страниц «туры из Казани», офис не указан, карточки в Яндекс.Картах отсутствовали.
Что сделали:
Создали отдельные страницы под каждый город вылета (Казань, Самара, Уфа).
Добавили уникальные тексты, фото из реальных поездок клиентов, отзывы и истории путешествий.
Настроили карточки в Яндекс.Бизнес, Google Maps и 2ГИС с актуальными контактами.
Добавили форму бронирования с автоматическим расчетом цены тура.
Результат: рост органических обращений в 4 раза, позиции по запросам «горящие туры из Казани», «туры на Кипр из Уфы» — в топ-1, увеличение конверсии в заявку до 5,7%.
Семантическое ядро для туристического сайта
Семантика в туризме — это фундамент всего продвижения. От того, насколько тщательно собраны ключевые запросы, зависит не только видимость сайта, но и качество заявок. Ошибка большинства турагентств в том, что они ограничиваются общими словами вроде «купить тур» или «горящие туры», игнорируя тысячи реальных комбинаций, которые вводят пользователи.
Где искать запросы
Для туристических сайтов нельзя использовать только Wordstat — нужно объединять несколько источников:
Яндекс.Wordstat — основной инструмент для анализа сезонных и региональных запросов («туры в Турцию из Москвы», «туры в Египет в октябре»).
Подсказки Яндекса и Google — помогают найти реальные «живые» фразы пользователей: «куда поехать в ноябре», «лучшие туры для двоих».
Travelata, Onlinetours, Level.Travel — готовые источники структуры по направлениям, фильтрам и типам отдыха.
Форумы и отзывы туристов — ценные фразы для контента блога и FAQ.
💡 Полезный прием: собирайте запросы не только по странам, но и по типам отдыха — «горнолыжные туры», «туры с детьми», «все включено», «экскурсионные туры по Европе».
Типы запросов для продвижения
Чтобы структура сайта работала корректно, запросы делят на группы:
1. Коммерческие (основные):
«туры в Турцию из Москвы», «туры в Египет все включено», «горящие туры из Казани».
2. Информационные:
«куда поехать зимой на море», «как выбрать туроператора», «разница между Тунисом и Марокко».
3. Брендовые:
«туры Coral Travel», «Anex Tour из Москвы».
4. Локальные:
«туры из Екатеринбурга», «отдых из Санкт-Петербурга».
5. Сезонные:
«туры в мае», «отдых летом», «зимние туры в Альпы».
Кластеризация: как группировать запросы
Ключевые фразы группируются по трем уровням:
Страны и направления: Турция, Египет, Греция, ОАЭ, Таиланд.
Курорты и отели: Анталия, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Крит.
Сезоны и тип отдыха: горящие туры, пляжный отдых, экскурсионные туры, романтические поездки.
Так формируется логическая карта:
Главная
├── Туры по странам
│ ├── Турция
│ │ ├── Анталия
│ │ ├── Кемер
│ └── Египет
│ ├── Хургада
│ └── Шарм-эль-Шейх
├── Горящие туры
├── Экскурсионные туры
└── Блог и советы путешественникам
Распределение ключей по страницам
Главная — общие запросы: «туры за границу», «туроператор по России».
Страны — направления: «туры в Турцию», «туры в Египет все включено».
Курорты/отели — уточненные фразы: «туры в Анталию на 7 ночей», «отдых в Шарме в феврале».
Блог — информационные и сезонные темы: «куда поехать в мае», «топ-5 туров без визы».
Акции — коммерческие запросы: «горящие туры», «скидки на отдых летом».
📈 Совет эксперта: обновляйте семантическое ядро каждые 3–4 месяца. Туристическая тематика очень динамична — появляются новые направления, курорты и тренды. Своевременная актуализация позволяет обгонять конкурентов, которые работают по старым запросам.
Структура и архитектура туристического сайта
Для туристического бизнеса правильно выстроенная структура сайта решает сразу две задачи — улучшает SEO и повышает конверсию. Пользователь должен буквально за 2–3 клика найти нужный тур, а поисковик — понять, какие страницы соответствуют конкретным запросам. Ошибка большинства агентств в том, что они создают «одностраничники» с сотнями направлений без логики и вложенности, из-за чего сайт не индексируется и не растет в выдаче.
Базовая архитектура успешного турсайта
Продуманная иерархия страниц выглядит примерно так:
Главная
├── Страны
│ ├── Турция
│ │ ├── Анталия
│ │ ├── Кемер
│ │ ├── Сиде
│ └── Египет
│ ├── Хургада
│ ├── Шарм-эль-Шейх
├── Типы туров
│ ├── Горящие туры
│ ├── Экскурсионные
│ ├── Семейные
│ ├── Романтические
├── Подбор тура
├── Отзывы
├── Блог
└── Акции и спецпредложения
Такая структура помогает формировать глубокую перелинковку и повышает релевантность каждой страницы.
Каждый уровень должен иметь уникальные Title, H1 и описание — именно это дает Яндексу понять, какая страница отвечает на конкретный запрос.
Роль фильтров и каталогов
В туризме фильтры и сортировки — обязательный элемент SEO:
по цене, длительности, дате вылета, звездности отеля, типу питания;
по странам и регионам (внутренние перелинковки на смежные направления).
💡 Не индексируйте все фильтры подряд — оставляйте только востребованные комбинации (например, «туры в Египет все включено», «туры в ОАЭ на 7 ночей»).
Для таких страниц можно создавать фасетные лендинги, которые дают дополнительный трафик из низкочастотных запросов.
Карточки туров и их структура
Каждый тур — это мини-страница, которая может приносить поисковый трафик при правильном оформлении.Что обязательно должно быть:
заголовок H1 с ключевыми словами («Тур в Грецию на 10 дней из Москвы»);
краткое описание направления, отеля, условий;
блоки «в стоимость входит / не входит»;
фото, видео, карта;
кнопка «Забронировать» или «Оставить заявку»;
блок «Похожие туры».
Дополнительно стоит внедрить микроразметку Product и Offer — это повысит CTR, так как в сниппете появятся цена и наличие мест.
Чтобы поисковики и пользователи могли легко перемещаться по сайту, добавьте:
«хлебные крошки» (BreadcrumbList);
блоки «Популярные туры», «Похожие направления», «С этим бронируют»;
ссылки на страны и курорты в тексте страниц.
Это увеличивает глубину просмотра и улучшает поведенческие факторы, что особенно важно для тематики путешествий.
📈 Совет эксперта: у турсайта должна быть не просто структура, а SEO-архитектура — каждая страница должна решать задачу определенного поискового кластера. Когда сайт «дышит» семантикой — он стабильно растет в выдаче, а каждое направление работает как отдельный источник заявок.
Контент для турсайта
Контент — это сердце туристического сайта. Именно тексты, фото, отзывы и описания направлений формируют доверие и удерживают посетителя. Поисковики все чаще оценивают не только техническое качество сайта, но и глубину контента: насколько подробно описаны туры, насколько тексты уникальны и полезны.
Что писать: форматы контента, которые приносят трафик и заявки
1. Описания направлений и стран:
расскажите о климате, сезонах, визовом режиме, популярных курортах и особенностях отдыха;
добавьте реальную информацию о перелетах, стоимости и актуальных предложениях.
2. Путеводители и подборки:
«10 лучших отелей Египта для отдыха с детьми»;
«Топ-5 пляжей Греции с белым песком»;
«Куда поехать на море в ноябре без визы».
3. Обзоры отелей и туров:
пишите короткие, честные обзоры с фото и реальными плюсами и минусами.
можно публиковать отзывы клиентов с отметкой о стране и дате поездки.
4. Блог и статьи о путешествиях:
контент для вовлечения аудитории и продвижения по низкочастотным запросам:«как выбрать туроператора», «что взять с собой на отдых», «чем отличается Тунис от Марокко».
5. Новости и акции:
обновляйте информацию регулярно, чтобы поисковик видел активность сайта.
Как писать тексты, чтобы они ранжировались и продавали
В каждом тексте должен быть ключевой запрос (1–2 раза в заголовках, 2–3 раза в тексте).
Добавляйте вопросы и ответы: пользователи часто ищут туры в формате FAQ.
Включайте географические уточнения — страна, город вылета, дата, тип отдыха.
Делайте тексты уникальными для каждой страны — копии с сайтов операторов не работают.
Разбивайте контент на короткие абзацы с подзаголовками — туристы читают быстро и выборочно.
💡 Используйте фразы из LSI-семантики: «пляжный отдых», «туры все включено», «горящие туры», «экскурсионные маршруты», «туры с детьми», «туроператор по …». Это расширяет охват поисковых запросов.
Фото, видео и визуальный контент
Туристическая ниша — визуальная по сути. Качественные изображения и видео повышают конверсию на 30–40%.
Используйте уникальные фото, а не архивные из каталогов.
Добавьте видеотуры по отелям и курортам (встроенные ролики YouTube или собственные).
Применяйте галереи и карусели с превью — чтобы посетитель мог «пройтись» по туру глазами.
💬 70% пользователей принимают решение о бронировании, если фото совпадает с ожиданиями, сформированными на сайте.
Микроразметка для контента
Для туристических сайтов особенно важна корректная Schema.org-разметка:
Product — название тура, страна, описание;
Offer — цена, валюта, наличие мест;
BreadcrumbList — навигация по структуре сайта;
Review — рейтинги и отзывы.
Эта разметка помогает показать расширенные сниппеты (цены, рейтинги, фото) прямо в поиске и повышает CTR.
📈 Совет эксперта: создавайте контент не «для всех», а для конкретных запросов.Страница «туры в Египет все включено из Москвы» должна отвечать ровно на этот запрос — с актуальными ценами, описанием и кнопкой «оставить заявку».Такой подход формирует доверие и стабильно выводит сайт в топ даже при сильной конкуренции.
Локальное SEO и региональные запросы
В туризме региональный трафик играет решающую роль. Пользователи не просто ищут туры — они ищут, откуда можно вылететь. Именно поэтому запросы вида «туры из Казани», «горящие туры из Москвы» или «туры из Екатеринбурга в Турцию» составляют до 60% органического трафика. Чтобы сайт турагентства занимал лидирующие позиции по таким запросам, необходимо грамотно выстроить локальное SEO.
Почему локальное SEO критично для турагентств
Поисковики определяют региональность турсайта по целому набору сигналов:
упоминания города в текстах и заголовках;
адрес и телефон на страницах;
карточки компании в Яндекс.Бизнес и Google Maps;
локальные отзывы.
Если эти элементы отсутствуют, сайт ранжируется только по общим запросам и не попадает в локальную выдачу, где и происходит основная конкуренция.
💡 Даже если вы работаете онлайн по всей России, стоит указать хотя бы один основной регион — это повысит доверие и улучшит CTR по геозависимым фразам.
Как продвигаться по региональным запросам
1. Создайте отдельные страницы под каждый город вылета. Пример структуры:
site.ru/moskva/
site.ru/kazan/
site.ru/ekaterinburg/
site.ru/novosibirsk/
2. На каждой странице — уникальный текст, фото офиса (если есть), карта, актуальные туры и контакты.
3. Добавьте локальные ключевые фразы:
«туры из Казани»;
«горящие туры из Москвы»;
«туры из Екатеринбурга в Египет»;
«туры на море из Новосибирска».
4. Настройте микроразметку LocalBusiness, Place, PostalAddress. Это позволит Яндексу и Google правильно определить географию компании и отображать ее в блоке организаций.
5. Разместите карточки на картах и агрегаторах:
Яндекс.Бизнес;
Google Business Profile;
2ГИС;
Zoon, Flamp, Spravnik.
6. Важно, чтобы NAP (Name, Address, Phone) совпадал везде.
Работа с отзывами и локальными сигналами
Отзывы с геопривязкой — один из самых сильных факторов доверия.
Добавляйте на сайт блок «Отзывы клиентов из …» (Москва, Казань, Уфа).
Размещайте их в Яндекс.Картах и Google Maps с указанием конкретных направлений.
Используйте реальные имена, даты и города — это усиливает правдоподобие и улучшает конверсию.
💬 Яндекс активно показывает отзывы прямо в сниппете. Компания с 10–15 реальными отзывами из региона получает до 25% больше кликов из поиска.
Региональные акции и спецпредложения
Добавляйте отдельные страницы с региональными промо:
«горящие туры из Москвы»;
«скидки на отдых из Екатеринбурга»;
«туры по России из Санкт-Петербурга».
Это позволит охватить дополнительный спрос и повысить релевантность.
📈 Совет эксперта: региональные запросы — это не «второстепенная» часть семантики, а ядро стратегии.Правильно настроенные локальные страницы часто дают в 2–3 раза больше конверсий, чем общие разделы сайта.
Техническая оптимизация и скорость загрузки
Для туристического сайта скорость и техническое состояние — это не просто вопрос удобства, а фактор прямого влияния на продажи. Большинство пользователей ищут туры с телефона, и если страница открывается дольше 3 секунд, до 40% посетителей просто уходят. А поисковики снижают позиции таких сайтов в выдаче.
Core Web Vitals: что важно для турсайта
Яндекс и Google оценивают три ключевых метрики:
LCP (Largest Contentful Paint) — время загрузки основного блока страницы.👉 Для сайтов туризма норма — до 2,5 секунд, особенно для карточек туров с фото.
FID (First Input Delay) — время отклика после действия пользователя (нажатия на кнопку, открытия фильтра).👉 Оптимально — до 100 мс.
CLS (Cumulative Layout Shift) — стабильность верстки.👉 Минимизируйте «прыжки» контента при загрузке изображений и баннеров.
💡 Туристические сайты с хорошими Core Web Vitals получают до 20% больше органического трафика и выше CTR в поиске.
Оптимизация изображений и медиаконтента
Фотографии и галереи — основная нагрузка в туризме.
Используйте форматы WebP или AVIF — они уменьшают размер изображений на 30–50%.
Включите лентивую загрузку (lazy loading) — фото грузятся только при прокрутке.
Сжимайте изображения до ширины 1200–1600 px — больше не нужно.
Добавляйте alt-теги с указанием страны, отеля, направления.
Пример: alt="туры в Египет из Москвы — пляжный отдых в Шарм-эль-Шейхе".
Корректная индексация и структура URL
1. Все туры и страны должны иметь уникальные URL, например:/tury/turciya/antalya-7-dney-vse-vklyucheno.
2. Настройте каноникалы (), чтобы избежать дублей при фильтрации.
3. Создайте sitemap.xml отдельно для:
стран и направлений,
туров,
блога и статей.
4. Исключите из индекса мусорные страницы: фильтры без туров, страницы пагинации, архивы акций.
Кэширование и серверная оптимизация
Настройте HTTP/2 или HTTP/3, чтобы ускорить загрузку ресурсов.
Включите gzip/brotli-сжатие.
Используйте CDN для изображений и видео — это особенно важно, если у сайта международная аудитория.
Настройте серверный кэш и preload для CSS/JS, чтобы ускорить повторные визиты.
Мобильная версия сайта
Более 70% пользователей ищут туры с телефона.
Сайт должен быть адаптивным, а не просто «урезанной копией».
Все формы бронирования и фильтры должны работать корректно на мобильных устройствах.
Добавьте липкую кнопку CTA — «Подобрать тур» или «Позвонить консультанту».
Проверяйте юзабилити через Google Mobile-Friendly Test.
Мониторинг технического состояния
Раз в месяц проверяйте ошибки в Яндекс.Вебмастере и Search Console.
Используйте PageSpeed Insights, Lighthouse и Ahrefs Site Audit.
Отслеживайте редиректы, битые ссылки, дубли мета-тегов, ошибки hreflang.
⚙️ Совет эксперта: не откладывайте техоптимизацию «на потом».Даже идеальная семантика и тексты не принесут результата, если сайт медленно грузится и плохо индексируется.Ускорение на 1 секунду может повысить конверсию на 7–10%, особенно в сезон отпусков.
Поведенческие и коммерческие факторы
В туристическом бизнесе пользователи принимают решение не мгновенно — они сравнивают, читают отзывы, открывают десятки сайтов. Поэтому успех SEO-продвижения определяется не только позициями, но и тем, как ведет себя посетитель на сайте: сколько времени остается, возвращается ли, переходит ли к бронированию. Эти метрики называют поведенческими факторами, и именно они формируют доверие у поисковиков.
Главные поведенческие сигналы для туристического сайта
1. Глубина просмотра — сколько страниц просматривает пользователь.
👉 Повышайте ее за счет логичных связей: тур → страна → отель → похожие направления.
2. Время на сайте — показатель вовлеченности.
👉 Добавляйте интерактив: калькулятор стоимости, фильтры по странам, блок «похожие туры».
3. Показатель отказов — пользователи, покинувшие сайт через 10–15 секунд.
👉 Уменьшите его за счет четких заголовков, понятного меню и кнопки «Подобрать тур».
4. Возвратные визиты — признак, что сайт стал источником полезной информации.
👉 Публикуйте контент, к которому возвращаются: советы, подборки, обзоры направлений.
💡 Поисковики интерпретируют такие действия как «доверие к ресурсу» и поднимают его в выдаче, особенно при схожих по силе конкурентах.
Коммерческие факторы, влияющие на ранжирование
Туристические сайты относятся к категории YMYL (Your Money Your Life) — это значит, что Яндекс и Google особенно внимательно оценивают достоверность и прозрачность компании.
Что обязательно должно быть на сайте турагентства:
Полные контакты (телефон, адрес, ИНН, ОГРН, реквизиты).
Раздел «О компании» с упоминанием туроператоров-партнеров и лицензий.
Онлайн-запись и обратный звонок.
Реальные отзывы клиентов с городом, направлением и датой поездки.
Гарантии и условия возврата.
Политика конфиденциальности и юридическая информация.
📊 Сайты, где указаны все эти элементы, демонстрируют в среднем на 35–40% выше CTR и до 50% больше заявок из органического трафика.
Как удержать внимание пользователя и превратить его в клиента
1. Добавьте блоки с преимуществами.
«Работаем с 2010 года», «Официальные туроператоры», «Бронирование без комиссии».
2. Разместите блок с отзывами и фото клиентов.
Чем больше реальных данных (дата, направление, фото), тем выше доверие.
3. Включите калькулятор или подборщик тура.
Это повышает вовлеченность и снижает показатель отказов.
4. Добавьте всплывающий онлайн-чат.
Конверсия возрастает на 20–30% за счет оперативной коммуникации.
Рейтинг доверия и поведенческие метрики
По внутренним исследованиям Яндекса и Google:
сайты с отзывами и открытой информацией о компании получают на 20% больше переходов;
наличие интерактивных элементов (фильтры, формы, калькуляторы) повышает время на сайте в 1,5–2 раза;
наличие FAQ снижает показатель отказов на 18–25%.
💬 Совет эксперта: «Туристический сайт должен не просто продавать тур, а вызывать уверенность, что с вами можно ехать хоть на край света. Чем выше доверие, тем выше позиции — это работает и для поисковиков, и для людей».
Стоимость SEO-продвижения туристических сайтов
Продвижение туристического сайта — это не универсальная услуга с фиксированной ценой. Стоимость зависит от региона, конкурентности направлений, сезонности и технического состояния сайта. При этом грамотно выстроенная SEO-стратегия способна окупаться в 3–5 раз быстрее, чем контекстная реклама — особенно в нишах с повторными продажами и рекомендациями.
Что влияет на цену SEO для турфирмы
1. Тип сайта и структура:
Лендинг с формой подбора тура — минимум задач, быстрый старт.
Полноценный сайт турфирмы со страницами стран, отелей, акций и блога — требует комплексной оптимизации.
2. Регион продвижения:
Москва и Санкт-Петербург — самая высокая конкуренция, ставка на брендинг и экспертность.
Регионы (Казань, Краснодар, Уфа и др.) — акцент на локальное SEO и карты.
3. Ассортимент направлений и туров. Чем больше стран и сезонных направлений, тем объемнее семантика и выше нагрузка на контент.
4. Состояние сайта. Если сайт старый, без https, с дублями страниц и неадаптивным дизайном — половина бюджета уйдет на техническую доработку.
4. Скорость внедрения изменений. Быстрое согласование и публикация контента сокращает цикл достижения результата на месяцы.
Что входит в SEO-работы по туризму
Аудит сайта: техническое состояние, ошибки индексации, дубли.
Семантическое ядро: страны, курорты, направления, горящие туры, бренды туроператоров.
Контент: тексты, карточки туров, FAQ, статьи блога.
Локальное SEO: Яндекс.Карты, отзывы, региональные страницы.
Ссылочная стратегия: тематические площадки, тревел-каталоги, публикации в СМИ.
Аналитика и отчетность: рост позиций, CTR, заявки, конверсии.
Примерные модели и диапазоны цен (2025)
Формат работы
Подходит для
Стоимость в месяц
Особенности
MVP (базовое SEO)
небольшие агентства, 1–2 направления
от 40 000 ₽
базовый аудит, сбор семантики, правки, контент под 3–5 страниц
Комплексное SEO
средние турфирмы, до 10 направлений
60 000 – 100 000 ₽
контент, карты, линкбилдинг, блог, аналитика
SEO под ключ
сетевые компании, федеральные сайты
от 120 000 ₽
масштабная семантика, регионы, контент-хаб, PR-ссылки
💡 По статистике, турфирмы, которые инвестируют в SEO от 70 000 ₽ в месяц, получают ROI 250–400% уже через 8–10 месяцев.
Модели оплаты
Фикс за месяц — стандартная модель, удобно для долгосрочного продвижения.
Retainer + KPI — базовая ставка + бонус за рост трафика и заявок.
Процент от прибыли — редкая модель для сетевых агентств, подходит при высокой прозрачности аналитики.
💬 Совет эксперта: «Если бюджет ограничен — начните с 3–4 приоритетных направлений и блога.SEO для турфирм — это игра в долгую, но именно оно обеспечивает постоянный поток клиентов даже вне сезона».
Что внедрить уже сегодня
SEO-продвижение туристического сайта — это не абстрактная «оптимизация», а система конкретных действий, от которых напрямую зависит поток клиентов. Даже если вы только начинаете, уже сегодня можно внедрить шаги, которые дадут первые результаты через 2–4 недели.
5 шагов, которые стоит сделать прямо сейчас
1. Проведите базовый аудит сайта.
Проверить индексацию, HTTPS, адаптивность, скорость загрузки.
Исправить дубли и битые ссылки, настроить sitemap и robots.txt.
2. Настройте карточку компании в Яндекс.Картах и Google Maps.
Укажите адрес, телефоны, ссылки на сайт, фотографии офиса.
Добавьте 5–10 реальных отзывов от клиентов.
3. Обновите контент на сайте.
Перепишите тексты под реальные запросы: туры в Турцию из Москвы, горящие путевки в Сочи, отдых с детьми.
Добавьте блок с отзывами, гарантией и лицензиями туроператоров.
4. Добавьте блог или раздел с советами путешественникам.
Публикуйте короткие статьи о странах, сезонах, лайфхаках и визовых правилах.
Это помогает формировать доверие и привлекать НЧ-трафик.
5. Проработайте внутреннюю перелинковку.
Свяжите страницы стран, отелей и акций.
Установите CTA-кнопки («Подобрать тур», «Получить консультацию»”) на каждом экране.
Дальнейший вектор развития SEO-стратегии
Расширение семантики по регионам и странам вылета.
Создание контент-хаба (страны → отели → акции → отзывы).
Подключение PR-ссылок и коллабораций с тревел-порталами.
Работа с сезонными пиками (летние туры, Новый год, майские).
Аналитика и оптимизация на основе поведенческих метрик.
Начать дискуссию