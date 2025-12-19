Продвижение сайта туристической фирмы: как увеличить поток заявок и выйти в топ Яндекса

Сегодня даже у опытных турагентств с большим опытом и постоянными клиентами возникает одна и та же проблема — сайт не приносит заявок, а лиды уходят конкурентам. Причина проста: без SEO ваш сайт не участвует в борьбе за поисковый трафик. Баннеры и контекстная реклама дают краткосрочный эффект, тогда как SEO-продвижение туристических сайтов формирует постоянный поток заявок и растущую узнаваемость.

Мы обратились к эксперту по поисковому продвижению в сфере туризма, который рассказал, как строится стратегия SEO для туристических фирм, какие ошибки чаще всего совершают агентства и какие приемы позволяют выйти в топ даже в нишах с высокой конкуренцией. В этом материале — реальные кейсы и пошаговые рекомендации, которые помогут сделать сайт источником стабильных продаж.