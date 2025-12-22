Продвижение сайта гостиницы: как привлекать гостей напрямую и обходить агрегаторы

Современный гостиничный бизнес все больше зависит от видимости в поиске. Гости выбирают отель не по случайной рекламе, а по тому, что видят в Яндексе и Google — рейтинг, отзывы, фотографии, официальный сайт. Но конкурировать с агрегаторами вроде Booking, Ostrovok или Яндекс.Путешествий становится все сложнее: они забирают до 70% поискового трафика и требуют комиссию за каждое бронирование.

Чтобы получать прямые заявки и брони без посредников, отелям и гостиницам нужно выстраивать собственную SEO-экосистему — продуманный сайт, оптимизированные карточки, грамотный контент и стратегию локального продвижения. В отличие от рекламы, где стоимость клика растет каждый сезон, SEO формирует устойчивый поток гостей, усиливает доверие и повышает заполняемость номерного фонда.