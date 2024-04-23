Учет продаж и интеграция с маркетплейсами 1С:Бухгалетрии

Как вести учет продаж через маркетплейсы? Как правильно настроить интеграцию с маркетплейсами 1С? Наши специалисты, собрали воедино все ваши вопросы по данной теме и постарались ответить на них.

Рассмотрим на примере программного продукта 1С:Бухгалтерия. Разбирать данный вопрос мы будем в 1С-Фреш, весь интерфейс 1С:Бухгалтерии и функционал аналогичен коробочной версии.

Развитие 1С не стоит на месте, в базе 1С:Бухгалтерия улучшена возможность продажи товаров или услуг через посредников, включая опцию редактирования отгрузочных документов и учет услуг посредника как отдельного дохода.

Теперь доступна функция импорта отчетов о продажах из личных кабинетов Wildberries и файлов Excel от Wildberries, и Ozon. Также введен отдельный учет продаж через маркетплейсы в обеих версиях программы: простой и полный интерфейс.

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Для регистрации передачи товаров на маркетплейс используется документ «Реализация» с операцией «Передача на реализацию». В поле «Договор» указывается название договора с маркетплейсом. При проведении формируется бухгалтерская проводка.

Форма «Возврат товаров от клиента» применяется для управления возвратом товара, который был отправлен на продажу через интернет-магазин.

Документ «Отчет о комиссионных» с операцией «Продажи через розничный онлайн-маркетплейс» отображает розничные продажи через интернет-платформу.

Бухгалтерские проводки включают:

учет себестоимости реализованного товара;

Отражения выручки от продажи товара;

Учета начисленного НДС.

При проведении данного документа совершаются следующие бухгалтерские записи:

Учет суммы вознаграждения.

Учет вознаграждения с учетом НДС.

Учета входного НДС.

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Поступление денежных средств от маркетплейса в компанию в 1С:Бухгалтерия проводится следующие операции:

Для списания товаров на маркетплейсе используется документ «Отчет комиссионера» . В нем указывается название контракта, товары и их количество. Проводки включают дебет и кредит счетов по себестоимости и компенсации.

Возврат товаров отражается аналогично, указывая документ реализации и бухгалтерские проводки по себестоимости, выручке и НДС. При возврате товаров покупателем, сумма НДС, уплаченная продавцом, подлежит налоговому вычету. Право на вычет возникает после корректировки учета, которая должна быть выполнена не позднее, чем за 1 год с момента возврата.

Для возвратов товаров, которые были оплачены без учета НДС и не сопровождались выставлением счетов-фактур, рекомендуется создавать корректировочные документы в книге покупок.

В случае возвратов товаров в розницу, программное обеспечение 1С:Бухгалтерия предоставляет возможность использовать специальный документ под названием «Корректировочная справка по розничным продажам». Этот документ автоматически заполняется на основе данных о возвратах в рознице и регистрируется в книге покупок для вычета НДС.

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