Для чего нужен Контур.Налоговый мониторинг: обзор сервиса

Что такое Контур.Налоговый мониторинг
Контур.Налоговый мониторинг (далее — Контур.НМ) — это готовое комплексное решение для компаний, который переходят на налоговый мониторинг. Система автоматически формирует раскрытие налоговых деклараций (drill-down) в режиме витрины данных. Информационный обмен осуществляется с помощью интеграции с АИС «Налог-3» посредством специальных сервисов, а также с помощью прямого доступа инспектора на витрину данных. Например, через интеграцию с помощью 12 сервиса инспектор может направить налогоплательщику требование. Представитель организации увидит его на витрине, подтвердит получение, подготовит ответ на требование и отправит его в ФНС.
Контур.НМ легко интегрируется с любыми учетными системами (1С, SAP и пр.) и системами хранения электронных документов (СХЭД). Витрину можно развернуть как на серверах Контура, так и на собственных серверах организации.
Чтобы обеспечить защищенный канал связи с АИС «Налог-3», участнику НМ нужны аппаратные средства криптографический защиты информации (СКЗИ). СКЗИ можно приобрести или взять в аренду в Контуре с полной настройкой.
Наличие системы внутреннего контроля (СВК) — обязательное условие для перехода на налоговый мониторинг. Для автоматизации СВК в системе Контура предусмотрен специальный модуль. С помощью него можно вести справочники рисков и контрольных процедур, а также готовить и отправлять отчетность по СВК.
Также реализована интеграция с сервисом Контур.Диадок — это позволяет формировать архив электронных документов для представления инспектору в рамках налогового мониторинга. Документы можно получить по точным идентификаторам (если есть интеграция с учетной системой) или по реквизитам — ИНН контрагента, номеру и дате.
Ключевые возможности Контур.НМ
Интеграция с информационными системами реализована с помощью внешней обработки для 1С (если компания использует 1С), транспортного коннектора и открытого API. Это позволяет быстро настроить сервис под инфраструктуру конкретной компании.
Обработка данных и формирование раскрытия данных не требуют участия разработчиков. Пользователь может, например, самостоятельно управлять отображением списков, включая количество колонок. Все остальные настройки раскрытия выполняют разработчики Контура на основе требований и пожеланий клиента.
Витрина данных поддерживает drill-down в раскрытии данных деклараций, автоматические протоколы контроля, поисковые механизмы, выгрузку данных, аудит действий инспектора, сценарии холдингов и встроенные средства технической поддержки.
Интеграция с электронными хранилищами документов (ЭХД) включает встроенное расширение для 1С:Документооборот, интеграцию с Диадоком и сторонними ЭХД. Образы документов загружаются на витрину через интеграцию со СХЭД по уникальному идентификатору образа в системе. Исключение — образы, которые клиент загружает вручную на витрину: они хранятся непосредственно в сервисе.
Интеграция с АИС «Налог-3» охватывает все актуальные сценарии, предоставляет интерфейс для мониторинга и обработки сценариев, а также позволяет размещать средства защиты информации в дата-центре Контура.
Система внутреннего контроля включает встроенную библиотеку рисков и контрольных процедур (КП), возможность вести собственные справочники рисков и КП, выполнять КП прямо в сервисе, а также формировать отчетность по СВК.
Безопасность обеспечивает ролевая модель с настройкой прав доступа, включая разграничение по налогам и функциям системы, а также подробный журнал действий пользователей.
Преимущества Контур.НМ
Экономия ресурсов. Для внедрения Контур.НМ не нужно дорабатывать учетную систему компании. Также специалисты Контура предоставят готовые шаблоны документов для перехода на налоговый мониторинг и помогут подготовить регламент информационного взаимодействия с ФНС. Проектная команда берет на себя ключевые этапы внедрения — от планирования до запуска раскрытия данных.
Комплексный контроль корректности сведений перед их раскрытием для ФНС. Позволяет минимизировать трудозатраты пользователей на проверку раскрываемых данных, обеспечивает корректность и полноту раскрываемой информации.
Индивидуальная настройка. Систему легко интегрировать с бухгалтерскими программами, информационными системами и системами ЭХД. Отображение данных на витрине и в раскрытии настраивается и дорабатывается с учетом требований заказчика.
Экосистемность. Контур.Налоговый мониторинг — часть экосистемы Контура, в которую входят Контур.Диадок и Контур.Экстерн. Пользователи этих сервисов получают дополнительные преимущества: образы документов из ЭДО и декларации доступны в системе по умолчанию.
Гибкие форматы работы. Поддерживаются любой формат размещения сервиса — облако, оn-premises, а также любая схема работы с СКЗИ — размещение на площадках заказчика или Контура либо аренда оборудования. По запросу Контур может организовать дополнительную защиту канала связи между облачной витриной и данными клиента.
Защита информации. Доступ к системе есть только у авторизованных пользователей. Публикация и раскрытие информации осуществляется по защищенному каналу связи. Документы шифруются адресно — это практически исключает доступ к ним третьих лиц.
Бесперебойная работа. Контур своевременно обновляет программное обеспечение согласно новым требованиям законодательства и поддерживает работоспособность аппаратной части.
Доступность сервиса. Обеспечивается необходимый уровень доступности сервиса, который требует выполнять ФНС.
Лицензии и опыт. У Контура есть все необходимые лицензии и разрешения. Контур.Налоговый мониторинг включен в реестр отечественного ПО. Команда сервиса располагает штатом квалифицированных специалистов с большим опытом работы, которые готовы оказывать всестороннюю поддержку.
Техподдержка 24/7. Специалисты технической поддержки на связи круглосуточно — отвечают на вопросы пользователей и помогают разобраться с техническими сложностями.
Сопровождение и обучение. Специалисты Контура обучат сотрудников компании и при необходимости — инспектора. Проконсультируют по вопросам СВК и другим аспектам налогового мониторинга.
Для бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансовых директоров, IT-специалистов также подготовлен бесплатный экспресс-курс, который позволяет быстро погрузиться в тему налогового мониторинга с экспертами Контур.НМ.
Разграничение прав доступа к витрине
На витрине налогового мониторинга предусмотрены две роли пользователей — налогоплательщик и налоговый инспектор. Модель доступа по ролям соответствует политикам безопасности и позволяет организовать операционное разделение обязанностей пользователей витрины. Например, можно предоставить доступ для сотрудников разных подразделений к разным типам отчетности:
к налоговой отчетности — специалистам налогового отдела, ответственных за формирование отчетов по НДС, прибыли, имуществу и др.;
к отчетности по НДФЛ и страховым взносам — сотрудникам, которые начисляют заработную плату и работают с персональными данными.
Что находится на витрине данных Контур.НМ
1. Отчетность. Здесь содержится информация обо всех налоговых декларациях и отчетах, которые организация представляет в ФНС в рамках налогового мониторинга.
Сотрудники организации могут использовать два подраздела:
«Опубликованные». На вкладке показан список раскрываемых пакетов отчетности. Вся отчетность здесь доступна налоговым инспекторам. После того как инспектор просмотрит пакет декларации, в сервисе появится отметка.
«Готовые к публикации». Здесь содержится список пакетов отчетности, которые раскрыты, но пока не опубликованы. Их видят только сотрудники организации. В этом разделе отражаются результаты проверки суммовых контролей, которые могут указать на возможную неточность в расчетах. Опираясь на результат такой проверки, клиент может сдать корректирующую декларацию в ФНС и повторно подготовить пакет к раскрытию и публикации. До момента публикации допустимо сколько угодно раз обновлять пакеты — инспектор этого не увидит. После публикации внести изменения уже нельзя.
2. Реестр первичных учетных документов (ПУД). В этом разделе представлен архив ПУД, которые участвуют в раскрытии налога за отчетный период. В карточке каждого документа можно увидеть вид документа по справочнику видов документов (СПВДОК), просмотреть образ документа, а также список связанных ПУД — система сохраняет связи между документами, заданные в учетной системе клиента, и переносит их на витрину с учетом этих связей. Если файлы хранятся в ЭХД организации, система направляет запрос и отображает печатную форму только после того, как пользователь инициирует получение документа. Команда Контура готова оказать поддержку по разметке кодами СПВДОК на стороне витрины в формате предобработки загружаемых данных.
3. Договоры. Здесь собраны договоры организации, связанные с декларациями и отчетами, которые участвуют в раскрытии налога на отчетный период. В карточке можно увидеть информацию о договоре, платеже, просмотреть вложения, изучить список всех ПУД по данному договору и перейти в каждый из них.
4. Контрагенты. В этом блоке собраны все контрагенты по декларациям и отчетам, по которым в системе есть первичные документы или договоры, участвующие в раскрытии. В карточке отражаются реквизиты контрагента, список договоров с ним и связанные ПУД.
5. Операции. Раздел нужен для выполнения требований сценария 8 в рамках интеграции с АИС «Налог-3». Здесь собрана информация по всем операциям организации — поступлениям, реализациям, корректировкам и др. Для каждой операции указаны номер, дата, тип (например, поступление, реализация, отчет комитенту), комментарий и сумма. Из карточки операции можно перейти к связанному документу и ознакомиться с его содержанием.
6. Дополнительные файлы. Здесь размещаются документы, которые не относятся напрямую к раскрытию, но могут быть полезны инспектору, например учетная политика, РИВ, план счетов, техническая документация по проектам СЗПК, приказы или документы, подтверждающие льготы. Инспектор может использовать их при проверке, не запрашивая дополнительные документы. Раздел доступен как налогоплательщику, так и инспектору: сотрудники организации могут загружать, удалять и скачивать файлы, инспектор — только скачивать.
7. Взаимодействие с ФНС. Раздел предназначен для исполнения ручных сценариев интеграции с АИС «Налог 3». Например, если инспектор направил запрос по декларации, в этом разделе можно подготовить и отправить пояснение, прикрепив необходимые файлы.
Если организация получила запрос на доразмещение документов, недостающие файлы можно выложить на витрину и отправить ответ инспектору. В разделе также доступен файловый обмен для передачи формализованных документов и приложений к ним, заверенных электронной подписью, между налогоплательщиком и ФНС (сценарий №3). Здесь же можно подать сведения о структуре группы компаний (сценарий №11), просматривать и обрабатывать требования ФНС (сценарий №12).
8. СВК. В этом разделе отражается информация о системе внутреннего контроля и формируется отчетность по СВК. На главной странице можно выбрать год и квартал для заполнения данных и формирования отчетов. Внутри квартала есть вкладки «Риски», «Контрольные процедуры» и «Сделки» — это справочники, где каждая запись представляет собой карточку соответствующего типа. Также доступен журнал выполнения контрольных процедур (КП). Он позволяет оперативно заносить результаты выполнения КП, хранить документы, которые подтверждают выполнение контролей, контролировать выполнение КП и заполнять форму «Результаты выполнения КП» в полуавтоматическом режиме. Остальная отчетность по СВК формируется автоматически на основании данных из справочников.
9. Статус загрузки. Раздел позволяет отслеживать процесс загрузки пакета отчетности для раскрытия. Здесь можно посмотреть, какие данные и когда были загружены, а также текущий статус загрузки. Если возникнут ошибки, система подскажет, на каком этапе и в каких данных они произошли.
10. Диагностика. Технический журнал для контроля запросов в рамках интеграции с АИС «Налог-3» позволяет отслеживать работу сервисов в режиме онлайн, видеть, какие запросы поступают от инспекции, и оценивать стабильность связи. Помогает своевременно выявлять и устранять проблемы.
Как работать с СВК в Контур.НМ
Раздел «СВК» позволяет вести справочники по рискам, контрольным процедурам и сделкам. Справочники можно заполнить вручную, с помощью шаблонов Excel или загрузить готовые файлы.
В сервисе можно настроить связи между карточками рисков и контрольных процедур. Чтобы увидеть, какие контрольные процедуры связаны с конкретным риском, достаточно открыть карточку риска и посмотреть необходимую информацию на соответствующей вкладке. Связи между карточками можно настраивать как вручную, так и с помощью массовой загрузки по шаблону Excel. При начале работы в новом квартале все справочники со связями можно скопировать автоматически из предыдущего периода.
Также блок «СВК» позволяет вести журнал выполнения контрольных процедур. В журнале оперативно фиксируется факт выполнения контрольной процедуры исполнителем, также можно сохранять документальное подтверждение ее выполнения.
Еще одна опция раздела «СВК» — формирование ежеквартальной отчетности для ФНС. При выгрузке файлов система проверит отсутствие ошибок и наличие нужных связей. Полученные файлы можно загрузить в сервис для сдачи отчетности Контур.Экстерн. Перед отправкой отчета в ФНС останется только заполнить информацию об организации.
Как сэкономить при переходе на налоговый мониторинг
При переходе на налоговый мониторинг компания может потратить от одного-двух до десятков миллионов рублей. Сэкономить ресурсы поможет Контур.Налоговый мониторинг, который предоставляет следующие возможности и услуги без дополнительных затрат со стороны заказчика:
аудит учетной системы и IT-инфраструктуры организации;
подготовка рекомендаций;
шаблоны документов по СВК и дорожной карты;
подготовка регламента информационного взаимодействия.
В стоимость проекта уже включена реализация сценариев информационного обмена с ФНС. Дополнительно в Контуре можно заказать отдельную платную услугу по организации защищенного канала связи для интеграции с АИС «Налог-3». Это позволит решить все задачи перехода на налоговый мониторинг с одним вендором.
Контур сопровождает клиента на всех этапах. После подачи заявления о переходе на налоговый мониторинг команда обеспечивает методологическую и техническую поддержку, помогает с документацией, консультирует и готовит компанию к первому раскрытию. После первых раскрытий команда Контура не оставляет клиента — продолжает сопровождение, отвечает на вопросы. Если возникли технические или методологические сложности, круглосуточная техподдержка всегда на связи.
