Для чего нужен Контур.Налоговый мониторинг: обзор сервиса

Что находится на витрине данных Контур.НМ

1. Отчетность. Здесь содержится информация обо всех налоговых декларациях и отчетах, которые организация представляет в ФНС в рамках налогового мониторинга.

Сотрудники организации могут использовать два подраздела:

«Опубликованные» . На вкладке показан список раскрываемых пакетов отчетности. Вся отчетность здесь доступна налоговым инспекторам. После того как инспектор просмотрит пакет декларации, в сервисе появится отметка.

«Готовые к публикации». Здесь содержится список пакетов отчетности, которые раскрыты, но пока не опубликованы. Их видят только сотрудники организации. В этом разделе отражаются результаты проверки суммовых контролей, которые могут указать на возможную неточность в расчетах. Опираясь на результат такой проверки, клиент может сдать корректирующую декларацию в ФНС и повторно подготовить пакет к раскрытию и публикации. До момента публикации допустимо сколько угодно раз обновлять пакеты — инспектор этого не увидит. После публикации внести изменения уже нельзя.

2. Реестр первичных учетных документов (ПУД). В этом разделе представлен архив ПУД, которые участвуют в раскрытии налога за отчетный период. В карточке каждого документа можно увидеть вид документа по справочнику видов документов (СПВДОК), просмотреть образ документа, а также список связанных ПУД — система сохраняет связи между документами, заданные в учетной системе клиента, и переносит их на витрину с учетом этих связей. Если файлы хранятся в ЭХД организации, система направляет запрос и отображает печатную форму только после того, как пользователь инициирует получение документа. Команда Контура готова оказать поддержку по разметке кодами СПВДОК на стороне витрины в формате предобработки загружаемых данных.

3. Договоры. Здесь собраны договоры организации, связанные с декларациями и отчетами, которые участвуют в раскрытии налога на отчетный период. В карточке можно увидеть информацию о договоре, платеже, просмотреть вложения, изучить список всех ПУД по данному договору и перейти в каждый из них.

4. Контрагенты. В этом блоке собраны все контрагенты по декларациям и отчетам, по которым в системе есть первичные документы или договоры, участвующие в раскрытии. В карточке отражаются реквизиты контрагента, список договоров с ним и связанные ПУД.

5. Операции. Раздел нужен для выполнения требований сценария 8 в рамках интеграции с АИС «Налог-3». Здесь собрана информация по всем операциям организации — поступлениям, реализациям, корректировкам и др. Для каждой операции указаны номер, дата, тип (например, поступление, реализация, отчет комитенту), комментарий и сумма. Из карточки операции можно перейти к связанному документу и ознакомиться с его содержанием.

6. Дополнительные файлы. Здесь размещаются документы, которые не относятся напрямую к раскрытию, но могут быть полезны инспектору, например учетная политика, РИВ, план счетов, техническая документация по проектам СЗПК, приказы или документы, подтверждающие льготы. Инспектор может использовать их при проверке, не запрашивая дополнительные документы. Раздел доступен как налогоплательщику, так и инспектору: сотрудники организации могут загружать, удалять и скачивать файлы, инспектор — только скачивать.

7. Взаимодействие с ФНС. Раздел предназначен для исполнения ручных сценариев интеграции с АИС «Налог 3». Например, если инспектор направил запрос по декларации, в этом разделе можно подготовить и отправить пояснение, прикрепив необходимые файлы.

Если организация получила запрос на доразмещение документов, недостающие файлы можно выложить на витрину и отправить ответ инспектору. В разделе также доступен файловый обмен для передачи формализованных документов и приложений к ним, заверенных электронной подписью, между налогоплательщиком и ФНС (сценарий №3). Здесь же можно подать сведения о структуре группы компаний (сценарий №11), просматривать и обрабатывать требования ФНС (сценарий №12).

8. СВК. В этом разделе отражается информация о системе внутреннего контроля и формируется отчетность по СВК. На главной странице можно выбрать год и квартал для заполнения данных и формирования отчетов. Внутри квартала есть вкладки «Риски», «Контрольные процедуры» и «Сделки» — это справочники, где каждая запись представляет собой карточку соответствующего типа. Также доступен журнал выполнения контрольных процедур (КП). Он позволяет оперативно заносить результаты выполнения КП, хранить документы, которые подтверждают выполнение контролей, контролировать выполнение КП и заполнять форму «Результаты выполнения КП» в полуавтоматическом режиме. Остальная отчетность по СВК формируется автоматически на основании данных из справочников.

9. Статус загрузки. Раздел позволяет отслеживать процесс загрузки пакета отчетности для раскрытия. Здесь можно посмотреть, какие данные и когда были загружены, а также текущий статус загрузки. Если возникнут ошибки, система подскажет, на каком этапе и в каких данных они произошли.

10. Диагностика. Технический журнал для контроля запросов в рамках интеграции с АИС «Налог-3» позволяет отслеживать работу сервисов в режиме онлайн, видеть, какие запросы поступают от инспекции, и оценивать стабильность связи. Помогает своевременно выявлять и устранять проблемы.