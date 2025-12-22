Как открыть расчетный счет онлайн: возможности Контур.Банка

Самое главное:
Расчетный счет нужен для безналичных расчетов, уплаты налогов, участия в тендерах, получения бизнес-кредитов и лизинга.
Открыть счет в Контур.Банке можно онлайн, без офиса, курьера и бумажных документов.
На выбор — разные тарифы, в том числе «Ноль» с бесплатным обслуживанием. Тарифы с переводами физлицам до 1,5 млн руб. и зарплатными выплатами без комиссии.
Для продавцов на маркетплейсах есть специальный тариф «Селлер +» с бесплатными переводами выручки с маркетплейсов и персональным менеджером.
Процедура открытия занимает 1–2 дня: достаточно загрузить паспорт (паспорт и решение об избрании для ООО) и подписать документы сертификатом КЭП ФНС.
Что такое расчетный счет и зачем он нужен
Расчетный счет — банковский счет для ведения коммерческой деятельности юрлица или ИП. Это основной инструмент для безналичных платежей. С его помощью проводят:
безналичные расчеты с контрагентами и клиентами — расходные и приходные операции;
уплату налогов, страховых взносов, пеней, штрафов;
выплату заработной платы;
платежи по кредитам и банковским гарантиям;
оплату аренды и коммунальных услуг;
снятие наличных через кассу или банкомат;
участие в госзакупках и коммерческих тендерах и так далее.
Наличие р/с положительно влияет на репутацию: для партнеров это показатель, что бизнес работает прозрачно. А еще расчетный счет нужен, если компания или ИП хочет взять кредит или воспользоваться лизингом.
Почему работать без счета — не лучшее решение
Закон не запрещает ИП работать без счета. С юрлицами сложнее. По действующим нормам ООО вправе, но не обязаны открывать р/с. В действительности операции с наличкой у компаний госорганы контролируют еще более тщательно, чем аналогичные операции ИП. Также без р/с юрлицу будет сложно заплатить налоги.
В целом, расчетный счет необходим и ИП, и компании. Без него вести бизнес становится фактически невозможно. Одно из значимых ограничений — нельзя проводить безналичные платежи, а сумма сделки при наличных расчетах ограничена 100 000 руб. Также не получится:
подключить эквайринг;
участвовать в закупках (государственных и коммерческих);
заниматься ВЭД;
претендовать на гранты;
оформить кредит, купить технику или оборудование в лизинг.
Обратите внимание: счет физлица, например, личный банковский счет ИП — не альтернатива р/с. Счета физлиц не предназначены для ведения предпринимательской деятельности, поэтому их использование для бизнеса противоречит закону.
Как выбрать банк для открытия расчетного счета: чек-лист
Что нужно сделать
Проверьте рейтинг кредитоспособности банка. Надежными считаются кредитные организации, рейтинги которых начинаются на A или В (например, ruBBB)
✅
Уточните, есть ли мобильное приложение, оцените удобство интерфейса
✅
Узнайте, с какой скоростью обрабатываются платежи
✅
Выясните, есть ли удобные дистанционные способы управления р/с
✅
Убедитесь, что банк предлагает:
Несколько тарифов на выбор
✅
Подключение эквайринга
✅
Онлайн-бухгалтерию
✅
Электронный документооборот
✅
Зарплатный проект
✅
Возможность оформления бизнес-карты, привязанной к р/с
✅
Интеграцию с системами, с которыми работает бизнес
✅
Почему удобнее открыть счет онлайн
Основные преимущества дистанционного открытия расчетного счета:
Экономия времени и других ресурсов. Не нужно посещать офис, тратить время на дорогу и очереди в отделении. Весь процесс занимает несколько минут.
Доступность 24/7. Заявка оформляется в удобное время, независимо от графика работы отделения.
Упрощенное заполнение заявки. Для открытия счета потребуется минимум документов, а вероятность ошибки сведена к нулю.
Доступ к удобному управлению счетом. После открытия р/с клиент сразу получает доступ к онлайн-банкингу и мобильному приложению для проведения операций и управления счетом.
Сравнение нескольких предложений. При открытии р/с онлайн можно сравнить предложения нескольких банков, а также легко подобрать подходящий тариф.
Дополнительные бонусы. Многие банки предлагают специальные условия и бонусы при открытии счета онлайн.
Расчетный счет в Контур.Банке — удобное решение для ИП и ООО. Счет открывается онлайн: вам не придется тратить время на посещение банковского отделения и встречаться с представителем банка. А чтобы работать было еще комфортнее, на любом из тарифов Контур.Банк предоставляет персонального менеджера.
Расчетный счет в Контур.Банке
Контур.Банк — часть экосистемы Контур, которая знает про бизнес почти все. Объединение финансовой экспертизы и ИТ-технологий делает банковское обслуживание бизнеса простым, безопасным и выгодным. Расчетный счет подойдет разным категориям клиентов:
Бизнесу на старте. Независимо от того, в какой форме вы запускаете бизнес — ИП или ООО — Контур.Банк поможет открыть р/с в короткий срок и сразу приступить к работе.
Действующему бизнесу. Расчетный счет в банке Контура — качественное обслуживание на выгодных условиях: с ним вы сэкономите время и избавитесь от бумажной волокиты.
Компаниям и ИП, работающим с удаленными сотрудниками. С Контур.Банком совершение операций доступно без привязки к физическому офису.
А еще р/с в Контур.Банке подойдет для бизнеса, который делает ставку на автоматизацию. Контур востребован компаниями и ИП, активно использующими онлайн-сервисы. Благодаря интеграции банка с сервисами Контура бизнес-процессы становятся проще и эффективнее.
Расчетный счет в Контур.Банке — это:
несколько тарифов, среди которых есть предложения для любого бизнеса;
0 руб. за переводы зарплаты, займов и дивидендов;
0 руб. за переводы физлицам до 1,5 млн руб. в месяц;
0 руб. всегда за обслуживание по тарифу «Ноль»;
перевод зарплаты, дивидендов и займов в любые кредитные организации бесплатно и без лимита;
бесплатный пробный период обслуживания до конца месяца на всех тарифах;
переводы на карту Контур.Банка бесплатно и без лимита.
Скорость проведения платежей внутри банка — не позднее следующего рабочего дня. Между разными кредитными организациями — до трех рабочих дней, включая день отправки платежа.
Счет для торговли на маркетплейсах
Торговля на маркетплейсах имеет свою специфику. Чтобы закрыть потребности продавцов, Контур.Банк создал тариф «Селлер +» для продавцов на Вайлдберриз, Озон и других площадках. Возможности тарифа:
переводы выручки с маркетплейсов к себе на карту без лимитов и комиссии;
сервисы для продавцов от 0 руб.;
открытие онлайн из дома или любого другого места;
бесплатный персональный менеджер;
бесплатные переводы внутри Контур.Банка;
месяц бесплатного обслуживания при платеже в бюджет;
оплата любых продуктов Контура без комиссии.
Решение подойдет как для начинающих продавцов, так и для тех, кто хочет расширить лимит переводов выручки с маркетплейсов к себе на карту или начать работу в новой сфере и разграничить денежные потоки.
Как открыть счет для бизнеса онлайн
Чтобы открыть счет, ИП нужен только скан или фото паспорта (главный разворот и прописка). ООО потребуются сканы или фото паспорта руководителя компании (главный разворот и прописка) и решения об избрании руководителя.
Пошагово процедура происходит так:
➡ Шаг 1. Загружаете фото или сканы, можно даже с телефона.
➡ Шаг 2. Заполняете информацию о бизнесе и выбираете способ подписания документов: их можно подписать сертификатом КЭП, выпущенной ФНС, без встречи с представителем банка. Если у клиента нет сертификата, Контур поможет с его выпуском.
➡ Шаг 3. Подключаетесь к банку и начинаете использование.
Также Контур.Банк поможет вести бизнес безопасно. Банк предупредит о возможных рисках по 115-ФЗ и подскажет, что делать при запросе документов. Счета до 1,4 млн руб. застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
Готовы открыть счет в банке, с которым бизнес будет работать эффективнее? Заполните заявку всего за несколько минут и получите доступ ко всем возможностям.
Ответы на популярные вопросы
Можно ли открыть счет, если у компании или ИП есть р/с в другом банке?
Открыть счет возможно, даже если у клиента уже есть счета для бизнеса в других банках. Р/с будет работать независимо от того, насколько активно им пользуются.
Сколько времени занимает открытие счета?
Открытие расчетного счета занимает 1–2 дня. Как правило, он открывается на следующий день.
Какие способы подписания документов существуют?
Есть два способа подписания — онлайн без встречи с сотрудником банка при помощи квалифицированной электронной подписи, выпущенной налоговой, или при личной встрече с курьером в удобное время.
Открыть р/с можно только после регистрации бизнеса?
Да, но если вы регистрируете бизнес через сервис Контура, Контур.Банк зарезервирует вам расчетный счет уже на этапе регистрации. Вы можете начать им пользоваться, как только получите документы из налоговой.
