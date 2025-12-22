Как открыть расчетный счет онлайн: возможности Контур.Банка

Почему работать без счета — не лучшее решение

Закон не запрещает ИП работать без счета. С юрлицами сложнее. По действующим нормам ООО вправе, но не обязаны открывать р/с. В действительности операции с наличкой у компаний госорганы контролируют еще более тщательно, чем аналогичные операции ИП. Также без р/с юрлицу будет сложно заплатить налоги.

В целом, расчетный счет необходим и ИП, и компании. Без него вести бизнес становится фактически невозможно. Одно из значимых ограничений — нельзя проводить безналичные платежи, а сумма сделки при наличных расчетах ограничена 100 000 руб. Также не получится:

подключить эквайринг;

участвовать в закупках (государственных и коммерческих);

заниматься ВЭД;

претендовать на гранты;

оформить кредит, купить технику или оборудование в лизинг.

Обратите внимание: счет физлица, например, личный банковский счет ИП — не альтернатива р/с. Счета физлиц не предназначены для ведения предпринимательской деятельности, поэтому их использование для бизнеса противоречит закону.