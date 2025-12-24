Контур для новых бизнесов: как технологии помогают предпринимателям пройти первый год без ошибок

Как Контур помогает новым бизнесам

Контур — это экосистема, которая объединяет сервисы и продукты для малого, среднего и крупного бизнеса. Компания уже не первое десятилетие упрощает работу, помогает избежать претензий со стороны контролирующих органов и избавляет от рутины. А еще у Контура есть решения, созданные для первых месяцев работы. В этот период предпринимателей окружает много неизвестного, а работать приходится с ограниченным бюджетом.

Бесплатные решения для нового бизнеса

Начнем с бесплатных решений: Контур позаботился о начинающих предпринимателях, которые на старте особенно нуждаются в доступной поддержке.

Эксперты Контура ответят на вопросы, возникающие как до, так и после регистрации бизнеса. Тематика консультаций разнообразная — от выбора ОКВЭДов до участия в тендерах. В частности, эксперты помогут:

выбрать систему налогообложения и узнать про льготы, гранты, господдержку;

разобраться в работе онлайн-касс и взаимодействии с контролирующими органами;

понять, что такое маркировка товаров и как готовить документы для ВЭД.

Еще эксперты сервиса консультируют по работе на маркетплейсах и участию в госзакупках, рассказывают о правилах трудоустройства и отчетности по сотрудникам, отвечают на другие вопросы. Консультация бесплатная, а получить ответ можно в течение часа.

Если нужен быстрый ответ, у Контура есть цифровой помощник — умный чат-бот. Он поможет со следующими вопросами:

регистрация ИП и ООО;

налоги, отчетность, штрафы;

онлайн-кассы и маркировка;

бухучет и ЭДО;

подбор продуктов и выдача ссылок.

Также бот предоставит шаблоны документов (политик, актов) и расскажет о тарифах. Если в процессе потребуется детальная консультация, можно нажать «Заказать звонок» — менеджер свяжется и поможет.

Даже если вы регистрируетесь как ИП (им разрешено не вести бухучет), ведения налогового учета (а при наличии сотрудников — и кадрового) не избежать. Нанимать бухгалтера в штат или пользоваться услугами аутсорсера необязательно: сервис Контур.Эльба позволяет самостоятельно вести учет ИП и ООО на УСН и патенте. Решение помогает:

автоматизировать отчетность;

контролировать состояние ЕНС

уменьшать налоги на величину взносов;

создавать документы по готовым шаблонам;

заполнять отчетность по сотрудникам;

вести электронные трудовые книжки;

готовить платежки на зарплату.

С Эльбой вы не ошибетесь в расчетах и не упустите важные сроки. Для ИП младше трех месяцев годовой доступ ко всем возможностям Эльбы — бесплатно.

Сегодня компании и ИП все чаще отказываются от бумаг в пользу электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО — обмен цифровыми документами через интернет — экономит время и деньги, избавляет от рутины, снижает риск ошибок. С Диадоком вы сможете:

обмениваться документами с контрагентами, сотрудниками, самозанятыми, физлицами;

отправлять и принимать платежные документы;

хранить документацию в электронном архиве;

передавать информацию по защищенным каналам связи.

Новым клиентам доступно 25 исходящих документов бесплатно на 1 месяц.