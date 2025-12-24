8079 ОК Каталог Нов Моб
Контур для новых бизнесов: как технологии помогают предпринимателям пройти первый год без ошибок

Первый год для бизнеса — самый сложный: по статистике большинство новых проектов закрываются уже через несколько месяцев после старта. Происходит это совсем не потому, что у идеи нет будущего. Рассказываем, как Контур помогает начинающим предпринимателям преодолеть сложности и сохранить бизнес.

Самое главное:

  • Начало бизнеса — наиболее непростой период для любого предпринимателя. Неопределенность, ограниченные ресурсы, боязнь совершить ошибку, недостаток знаний — в комплексе эти факторы способны негативно отразиться на результатах работы.

  • Преодолеть трудности первого года реально, если правильно подойти к решению проблем и не опасаться делегировать. 

  • На помощь начинающим предпринимателям приходят современные технологии. Они берут на себя решение текущих задач, предотвращают ошибки, помогают увеличивать прибыль.

  • Контур.Новым бизнесам — это несколько решений для старта и развития. Консультации, умный чат-бот, бесплатные сервисы, подписка — Контур подобрал инструменты, которые упростят работу и помогут пройти сложный стартовый период с минимумом сложностей. 

Начинать всегда трудно: почему бизнес на старте наиболее уязвим 

Первый год — решающий период для бизнеса. Основы будущего успеха (или неуспеха) закладываются в самом начале. Но первые месяцы работы для многих предпринимателей становятся испытанием на прочность. Причин несколько:

  • Недостаток финансовых ресурсов. Стартовый капитал расходуется быстро, доход нельзя назвать стабильным, поэтому предпринимателям приходится работать в условиях ограниченного бюджета. Это создает дополнительное напряжение, заставляет искать новые решения.

  • Отсутствие знаний. Ведение бизнеса требует знаний из разных сфер — бухгалтерии, права, маркетинга и так далее. Самостоятельно разобраться во всех нюансах, особенно на старте, невозможно. К тому же законодательство и требования к отчетности постоянно изменяются.

  • Страх совершить ошибку. Боязнь ошибиться оправдана, так как при открытии своего дела с многим предприниматели сталкиваются впервые. Но если страх ошибки связан с перфекционизмом, он способен тормозить развитие. 

  • Стремление брать на себя решение всех задач. На старте предприниматели не слишком охотно делегируют. Это приводит к выгоранию и ошибкам.

Но есть и хорошая новость: при правильном подходе данных проблем можно избежать. 

СКБ Контур упростит запуск и ведение своего дела. Решения, собранные в этом сегменте, подойдут начинающим предпринимателям на любом этапе — от идеи до решения рутинных задач для тех, кто активно развивает бизнес. 

С какими трудностями чаще всего сталкиваются начинающие предприниматели

Можно выделить несколько основных сложностей:

  • Регистрация бизнеса. Процесс регистрации нельзя назвать слишком сложным, особенно если вы получаете статус ИП (с ООО несколько сложнее). Но у многих начинающих предпринимателей часто возникают трудности при выборе организационно-правовой формы и в ходе подготовки документов. Даже незначительная ошибка способна замедлить регистрацию.

  • Выбор налогового режима. В РФ несколько налоговых режимов — ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН, НПД. У каждого из них свои особенности — ставки, отчетность, лимиты, правила учета. Ошибки при выборе налогового режима приводят к серьезным проблемам — вплоть до краха бизнеса.

  • Сдача отчетности. Подготовка и сдача отчетности — рутинная процедура. Но для начинающих предпринимателей она может превратиться в настоящее испытание. Одна из главных опасностей — нарушение сроков сдачи отчетности или представление деклараций с ошибками. Несоблюдение требований влечет штрафы и может привести к блокировке счета.

  • Ведение бухгалтерии и документооборота. Работы с документами не избежать даже микробизнесу. Да, ИП освобождены от ведения «полноценного» учета, но налоговый и кадровый учет также требуют знаний и времени. Кроме того, нужно вести внутренний документооборот, обмениваться документами с контрагентами.

Как Контур помогает новым бизнесам

Контур — это экосистема, которая объединяет сервисы и продукты для малого, среднего и крупного бизнеса. Компания уже не первое десятилетие упрощает работу, помогает избежать претензий со стороны контролирующих органов и избавляет от рутины. А еще у Контура есть решения, созданные для первых месяцев работы. В этот период предпринимателей окружает много неизвестного, а работать приходится с ограниченным бюджетом.

Бесплатные решения для нового бизнеса

Начнем с бесплатных решений: Контур позаботился о начинающих предпринимателях, которые на старте особенно нуждаются в доступной поддержке.

Эксперты Контура ответят на вопросы, возникающие как до, так и после регистрации бизнеса. Тематика консультаций разнообразная — от выбора ОКВЭДов до участия в тендерах. В частности, эксперты помогут:

  • выбрать систему налогообложения и узнать про льготы, гранты, господдержку;

  • разобраться в работе онлайн-касс и взаимодействии с контролирующими органами;

  • понять, что такое маркировка товаров и как готовить документы для ВЭД.

Еще эксперты сервиса консультируют по работе на маркетплейсах и участию в госзакупках, рассказывают о правилах трудоустройства и отчетности по сотрудникам, отвечают на другие вопросы. Консультация бесплатная, а получить ответ можно в течение часа.

Если нужен быстрый ответ, у Контура есть цифровой помощник — умный чат-бот. Он поможет со следующими вопросами:

  • регистрация ИП и ООО;

  • налоги, отчетность, штрафы;

  • онлайн-кассы и маркировка;

  • бухучет и ЭДО;

  • подбор продуктов и выдача ссылок.

Также бот предоставит шаблоны документов (политик, актов) и расскажет о тарифах. Если в процессе потребуется детальная консультация, можно нажать «Заказать звонок» — менеджер свяжется и поможет.

Даже если вы регистрируетесь как ИП (им разрешено не вести бухучет), ведения налогового учета (а при наличии сотрудников — и кадрового) не избежать. Нанимать бухгалтера в штат или пользоваться услугами аутсорсера необязательно: сервис Контур.Эльба позволяет самостоятельно вести учет ИП и ООО на УСН и патенте. Решение помогает:

  • автоматизировать отчетность;

  • контролировать состояние ЕНС

  • уменьшать налоги на величину взносов;

  • создавать документы по готовым шаблонам;

  • заполнять отчетность по сотрудникам;

  • вести электронные трудовые книжки;

  • готовить платежки на зарплату.

С Эльбой вы не ошибетесь в расчетах и не упустите важные сроки. Для ИП младше трех месяцев годовой доступ ко всем возможностям Эльбы — бесплатно.

Сегодня компании и ИП все чаще отказываются от бумаг в пользу электронного документооборота (ЭДО). Переход на ЭДО — обмен цифровыми документами через интернет — экономит время и деньги, избавляет от рутины, снижает риск ошибок. С Диадоком вы сможете:

  • обмениваться документами с контрагентами, сотрудниками, самозанятыми, физлицами;

  • отправлять и принимать платежные документы;

  • хранить документацию в электронном архиве;

  • передавать информацию по защищенным каналам связи.

Новым клиентам доступно 25 исходящих документов бесплатно на 1 месяц.

Узнать обо всех акциях и спецпредложениях для новых бизнесов можно здесь.

Комплексные решения

Единая подписка на ключевые сервисы Контура — это комплексное предложение, которое включает в себя сервисы по оптимизации процессов — от поиска контрагентов до сдачи отчетности. Нужные сервисы подписчик выбирает сам, а при продлении состав Подписки можно изменить.

Вместо того чтобы оплачивать сервисы по отдельности, с Подпиской вы экономите на обслуживании до 70%: ее стоимость — от 1 200 рублей в месяц.

Решение Контура объединяет все, что нужно на старте — онлайн-кассу с кассовой программой, КЭП, Контур.ОФД для отправки чеков в ФНС, сервис Контур.Маркет для работы с кассой, учета в рознице, общепите и сфере услуг, дистанционную услугу по комплексной настройке кассы.  

Спецпредложение доступно, если зарегистрировали ИП или юрлицо менее 3 месяцев назад. Платите как удобно: сразу или в рассрочку на 3, 6 или 12 месяцев. 

Что можно сделать для бизнеса прямо сейчас

Пройдите бесплатную консультацию

Запустите чат-бот

Получите сервис Контур.Эльба бесплатно

Оформите подписку на сервисы Контура от 1 200 рублей в месяц

Начать бизнес и сделать его успешным можно даже без опыта, особенно если вы воспользуетесь бесплатными инструментами и профессиональной поддержкой Контура. Автоматизировать подготовку отчетности, исключить ошибки при ведении учета, облегчить взаимодействие с госорганами: Контур возьмет на себя всю рутину, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего дела.

